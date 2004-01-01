FormulaTV
ENTREVISTA

Ferrxn ('Drag Race'): "Unas travestis ocuparon un piso y al ir la policía a desahuciarlas pusieron 'La bujía'"

Hablamos con la drag queen valenciana tras su paso por el programa de Atresplayer, repasando los mejores momentos de su concurso.

201

Almudena M. Lizana / Sergio NavarroPublicado: Jueves 13 Noviembre 2025 11:40 (hace 2 horas)

Titulares de Ferrxn

  • "Ha hecho falta que me echen de 'Drag Race España' para darme cuenta de que estaba allí"
  • "Empecé a hacer drag en Nápoles"
  • "Hablar en valenciano no era un statement político, es mi día a día"
  • "Hay que mostrar lo que eres y yo soy mi lengua y mi cultura y la quería llevar al mass media"
  • "No esperaba que la recepción a mi drag a nivel general fuera tan buena"
  • "Me veía a veces súperborde y mu

