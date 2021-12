¿Forzaron la carpeta Luca Onestini y Cristina Porta en la final de 'Secret Story'?

La gala final ha coronado a Luca Onestini como ganador del reality tras varias semanas de convivencia y misterios resueltos.

Alejandra Castelló

'Secret Story: La casa de los secretos' ha llegado a su fin. Tras especular durante días acerca de a quién correspondería cada porcentaje, las dudas se han resuelto. Luca Onestini se alzaba como ganador con un un 59,6% de los votos, seguido de Cristina Porta, con un 40,4%. Los Gemeliers tuvieron que conformarse con el tercer puesto. La gala final dejó grandes momentos, algunos de ellos muy tensos, y Alejandra Castelló ha querido analizarlos.

Durante la emisión, Onestini y Porta no pararon de hacerse muestras de afecto: besos, caricias, etc. Pero, tal y como se pregunta Castelló, ¿fueron realmente espontáneos o forzaron la situación? A lo largo del reality la sombra del montaje ha planeado, en varias ocasiones, sobre su relación. Incluso algunos de los allí presentes, como Sandra Pica o Adara Molinero no dudaron en asegurar que se trataba de un "negocio".

Pero, sin duda, el momento más complicado de la noche se dio en plató. Lucía Pariente y Jorge Javier Vázquez tuvieron una tensa discusión, en la que el presentador llegó a pedirle que abandonara el plató. La exconcursante aseguró que Porta había hecho trampas y Vázquez, cansado, apuntó que, tanto ella como su hija Alba Carrillo, son unas desagradecidas. El momento culmen del enfrentamiento llegó cuando Pariente le tachó de "bravucón" y fue expulsada.