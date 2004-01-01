HBO Max enciende sus 'Linternas' en el tráiler de la serie de DC

HBO |

El Universo de DC ampliará su vertiente televisiva este verano con el lanzamiento de 'Linternas'. Lo nuevo de la franquicia superheroica verá la luz en algún momento del mes de agosto y, pese a que ese debut todavía queda distante, HBO y HBO Max ya han compartido un primer tráiler que expone el tono de la serie.

Descrita como una suerte de 'True Detective' pasada por el filtro de DC, esta ficción tiene como protagonistas a Hal Jordan, un veterano Linterna Verde, y John Stewart, quien podría sustituirle. Entre ambos se establece una complicada dinámica cuando el primero se pone a las órdenes del segundo para recibir su adiestramiento. Mientras tanto, varios crímenes tienen lugar en el corazón de Estados Unidos, por lo que ambos personajes tendrán que indagar y colaborar para llegar al fondo del asunto.

Kyle Chandler y Aaron Pierre interpretan a la dupla principal, a la que podemos ver en acción en este adelanto. Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Ulrich Thomsen, Jasmine Cephas Jones, Sherman Augustus, J. J. Alphonse Nicholson, Jason Ritter, Nathan Fillion, Chris Coy y Paul Ben-Victor completan el reparto de 'Linternas', que ha sido creada y escrita por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King para HBO.