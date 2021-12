HBO Max avanza sus estrenos de 2022: 'La casa del dragón', 'Westworld', 'Barry'...

La plataforma morada exhibe los lanzamientos que irán llegando a lo largo de 2022, tanto originales como procedentes de HBO.

HBO Max

HBO Max tiene mucho que ofrecer en 2022. A lo largo del próximo año habrá un abundante flujo de estrenos desde enero, que será cuando lleguen, entre otros títulos, las nuevas temporadas de 'Los Gemstone' y 'Euphoria' y los debuts de 'El Pacificador' y 'La edad dorada'. De ahí en adelante, la cabalgata de lanzamientos tratará de mantener un gran ritmo, como demuestra este avance lanzado por la plataforma de streaming de WarnerMedia.

Algunos de los Max Originals que regresarán en 2022 son 'Gossip Girl', 'Hacks', 'The Flight Attendant' o 'Raised by Wolves', a los que se unirán varios inéditos, como 'Love & Death', 'Pretty Little Liars: Original Sin', 'Julia', 'DMZ', 'Our Flag Means Death' o 'The Staircase'. En paralelo irán retornando producciones destacadas de HBO como 'The Nevers', 'La materia oscura' y 'Westworld', aportando tres poderosas dosis de ciencia ficción.

También volverá, por fin, 'Barry', que lanzará su tercera temporada próximamente. Por último, HBO seguirá engrosando el catálogo de HBO Max con nuevas series de alto perfil, entre las que destacan 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty', 'La mujer del viajero en el tiempo', 'The White House Plumbers', 'We Own This City' y 'La casa del dragón', la precuela de 'Juego de Tronos'.