¿Fue honesta Angelita con el reparto de papeles o jugó sucio con Mariana y Vampirashian en 'Drag Race 4'?

Almudena M. Lizana / Sergio Navarro |

El enfrentamiento entre los dos grupos que se han formado entre las concursantes de 'Drag Race España' no para de crecer y en esta tercera entrega ha quedado claro que una reconciliación va a ser complicada. Al ser Angelita la Perversa la ganadora del minirreto tuvo como premio repartir los papeles del maxirreto: interpretación en 'Aquí no hay quien diva'. Ella dijo que iba a repartir los papeles muy acordes a cada una y que quería ser buena: "Podría haber sido una reverenda hija de puta, pero no me nace".

Sin embargo, después de los ensayos, Vampirashian dijo que no estaba satisfecha con el papel, al igual que Mariana Stars, quien llamó directamente a Angelita "víbora decadente". Por medio se metió Megui Yeillow para llamar falsa a la venezolana, pero sin ser capaz de argumentar su ataque. Finalmente, Angelita respondió a todo diciendo a Vampirashian que se fastidiara y a Mariana que es una mendruga que vive por la cámara.

La pasarela fue 'Historias para no dormir' donde cada una de las reinas fue luciendo un look de su mayor miedo, mientras que en el maxirreto pocas fueron las que se lucieron. Loles León fue la invitada y justo la eliminada de este capítulo fue quien interpretó a Paloma en esta parodia de 'Drag Race'. Se trata de Dita Dubois, que acabó su concurso tras un espectacular lipsync frente a Mariana.