Jorge González: "Con mi historia del bullying mi familia se enteró que al adulto que soy hoy todavía le pesa"

Entrevistamos a la pareja formada por Jorge González y Gemma Domínguez a las puertas de la final de 'Bailando con las estrellas'.

1 Titulares de Jorge González y Gemma Domínguez Jorge González: "No es ni presión ni miedo, lo que se siente es orgullo de llegar a la final"

Gemma Domínguez: "Puede pasar cualquier cosa, porque todas las parejas son merecedoras de ganar"

J.G.: "La presión está en el sábado ejecutar bien y luego disfrutar de lo que hemos hecho"

G.D.: "Cuando supe que mi compañero sería Jorge González fue una presión y una exigencia"

G.D.: "Jorge partía con unas aptitudes muy grandes y había que explotarlo"

G.D.: "Todas queríamos bailar con Jorge y yo me he sentido muy realizada como bailarina"

G.D.: "El pasodoble fue brutal porque lo disfruté muchísimo"

J.G.: "Emocionalmente, el que más me ha marcado fue el slow fox, que es cuando conté mi historia de bullying"

J.G.: "El pasodoble y el tango argentino fueron muy top"

G.D.: "La canción hablaba de la historia de su vida y le animé a Jorge a hacerlo"

J.G.: "Hay traumas que te hacen creer que no vales y Gemma me ayudó a contar mi historia"

J.G.: "Fue un viaje que nunca había contado y aquí estamos"

J.G.: "Contando mi historia del bullying mi familia se enteró que al adulto que soy hoy todavía le pesa"

J.G.: "Al final uno se pone una máscara para mostrar que estás curado y ya no influye"

J.G.: "Al acabar la gala sentía un poco de vergüenza y muy vulnerable"

G.D.: "Esa vulnerabilidad que me demostró esa semana hizo que fuéramos más íntimos"

G.D.: "Ha sido una terapia de choque, yo me veía muy reflejado en Jorge y ha sido autoterapia"

G.D.: "Esa exigencia que él tiene yo me veía en él"

J.G.: "Ella ha tenido que hacer conmigo lo que ellos tenían que hacer con ella"

J.G.: "Tener a Gemma diciendo que soy como tú y estoy diciendo que no seas así es una terapia de choque"

G.D.: "Lo hemos hecho todo, pero para la final vamos a hacer un viaje que sea la guilda del pastel"

J.G.: "Nuestro número final empieza en mi mundo y acaba en el suyo, para acabar en lo que es el nuestro"

G.D.: "Jorge y yo hemos demostrado mucho baile y Jorge se merece muchísimo ganar"

