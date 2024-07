Marta Riesco recrea la icónica escena de Sharon Stone en 'Instinto básico': "Se te ha visto todo"

Canal Quickie |

El 1 de julio de 2024, Marta Riesco acudía al plató de 'Ni que fuéramos Shhh' como colaboradora, luciendo una falda negra de polipiel muy ajustada. Para evitar que se le marcase la ropa interior, la reportera decidió no llevar y, además, contárselo a sus compañeros, que no tardaron en aprovechar la ocasión para recrear la mítica escena de Sharon Stone en 'Instinto básico'. "Hoy no lleva bragas, hoy la película cambia de nombre y sería 'Instinto Riesco'", anunciaba María Patiño, que se metía en el papel del policía.

"Se me va a ver el chumi al final…", se preocupaba Riesco, mientras se sentaba en mitad del plató con las piernas cruzadas, preparada para darse la vuelta y culminar así con la característica escena. "Por favor, ¿pues qué vamos a decir? Se te ha visto todo el chocho, te lo digo", decía Belén Esteban, que también había podido presenciar cómo Marta Riesco se abría de piernas, con un bolígrafo a modo de cigarrillo.

"Esta mujer tiene que quedar en libertad", respondía la presentadora, haciendo referencia a lo que dice el policía en 'Instinto básico'. "Es así como lo dice, ¿no?", reía María Patiño. "Ana Rosa estará orgullosa", saltaba Kiko Matamoros, mientras Kiko Hernández no podía aguantarse la risa después de haberle visto las vergüenzas a Marta Riesco. "Hombre, pues ahí lo aprendí", aclaraba ella, indicando que es algo que hacen muchas presentadoras y colaboradoras de televisión.