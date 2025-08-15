'Miércoles' recibe una inesperada visita en el tráiler del final de la segunda temporada

Netflix |

Los cuatro primeros episodios de la segunda temporada de 'Miércoles' han dejado con ganas de mucho más. Sin embargo, como es habitual en muchas series de un tiempo a esta parte, hay que esperar un poco para ver la conclusión final. El 3 de septiembre llegarán los últimos cuatro capítulos de la ficción, pero al menos ya tenemos el tráiler de esa segunda parte.

En él hemos podido ver una vuelta muy esperada y que ha sido al mismo tiempo sorprendente, ya que Larissa Weems (Gwendoline Christie) está de vuelta. Sí, estamos hablando de la directora de Nevermore en la primera temporada que fue asesinada al final de la misma. Pero no es una resurrección, ya que solo ayudará a Miércoles como una guía espiritual en este momento tan tenso que vive.

Esto se debe a que está tratando por todos los medios de poder salvar a Enid, su amiga y compañera de habitación en la academia, cuya vida corre peligro. Una profecía acecha su vida, pero Miércoles no va a parar hasta poder revertirla. Además de todo ello, al final del tráiler nos dejan más aún con la miel en los labios, ya que suena una voz muy misteriosa que dice: "Cuidado, tendrás que pagar un precio".

Pero es que esta voz suena muy parecida a la de la artista y actriz Lady Gaga, por lo que la aparición de la cantante en la serie de Netflix llegará más pronto que tarde, pero nosotros tendremos que esperar un poco más hasta ese 3 de septiembre para descubrir eso y mucho más.