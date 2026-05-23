Por Diego López |

Trágico desenlace en el caso de la búsqueda del actor canadiense Stewart McLean. El equipo de investigación de homicidios de Canadá ha anunciado hace unas horas que los restos mortales del intérprete han sido hallados en el área de Lions Bay, cerca de la ciudad de Vancouver. Acto seguido, la policía montada canadiense ha transformado el caso de su desaparición en una investigación de homicidio, ya que existen fuertes sospechas de que su muerte no haya sido accidental.

Su representante ha confirmado la noticia con un mensaje en el que, "con gran tristeza, decimos adiós a nuestro querido cliente, Stew McLean. Siempre ha sido un placer trabajar con él. Era dedicado, profesional, entusiasmado y divertido. Muchos directores de casting se han puesto en contacto con nosotros para trasladar sus condolencias con la familia de Stew y todos los mensajes compartían las mismas características: lo gran tipo que era y lo mucho que se le echará de menos".

Cronología de una breve desaparición

El actor fue visto por última vez el pasado 15 de mayo en su casa de Lions Bay. El día 18, ante su no regreso, se le declara formalmente desaparecido, y la policía canadiense comienza el día 19 a pedir ayuda a los vecinos en su búsqueda.

Stewart McLean en la serie de NBC 'The Irrational'

Un día más tarde, el 20 de mayo, y tras una investigación exhaustiva de la policía canadiense, se empezó a trabajar con la hipótesis de que McLean había sido la víctima de un homicidio. Hipótesis que se confirmaría dos días más tarde tras el hallazgo de sus restos mortales.

"A medida que la investigación continúa, estamos trabajando para analizar pruebas, revisar material de cámaras de seguridad y entrevistar a testigos para intentar realizar una cronología de las actividades de McLean previas al día 15 de mayo", ha declarado la investigadora a cargo del caso. "Estamos siguiendo todas las pistas disponibles para buscar respuestas para su familia, amigos y seres queridos". Eso sí, afirma que están tratando su caso como "un incidente aislado", que no debería tener mayores consecuencias.

Nacido en 1981, Stewart McLean era uno de sus actores que aprovechaban la gran cantidad de rodajes en el área de Vancouver para conseguir multitud de trabajos episódicos en series y películas. Le hemos podido ver desde 'Sobrenatural' a 'The 100', siempre con pequeños papeles. Su último trabajo fue en la serie de Netflix 'Un lugar para soñar', en la que participó en 2026, mientras que su papel más longevo fue en la serie canadiense 'Cloud Van Tales', en la que trabajó durante 22 episodios.