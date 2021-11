Netflix reúne a dos estrellas de 'El juego del calamar' en el teaser de 'The Silent Sea'

Heo Sung-tae y Gong Yoo, de 'El juego del calamar', se enfrentan a una misión espacial en 'The Silent Sea', que se estrena el 24 de diciembre en Netflix.

Netflix

Netflix apuesta por una nueva serie surcoreana que promete dar mucho de qué hablar. Después del éxito de 'El juego del calamar', llega 'The Silent Sea', una producción de ciencia ficción que demuestra, una vez más, que la industria asiática de cine y televisión cada vez ocupa un lugar más importante en las carteleras..

En 'The Silent Sea', el espectador se adentra en un universo desesperanzador. El planeta Tierra ha comenzado un proceso de desertificación y es prácticamente inhabitable. La producción es insostenible y la gente comienza a pasar hambre, ante esta situación, los gobernantes no saben qué hacer ni qué decisiones tomar. Es aquí cuando llega un grupo de astronautas que están dispuestos a embarcarse en una misión científica para viajar a una estación abandonada en la luna y recoger muestras esenciales para conocer el futuro de la humanidad. Sin embargo, cuando llegan a ese paraje, todo es todavía mucho más desolador, pues descubren que en ese lugar ocurrió un misterioso accidente que no dejó con vida a nadie.

En esta aventura se embarcan dos rostros ya conocidos en Netflix debido a su participación en 'El juego del calamar', y estos son, por un lado, Gong Yoo, que aparecía en la serie antes mencionada e interpretó a un hombre que ofrece la posibilidad al protagonista de cambiar su vida al participar en el juego y, por el otro, el intérprete Heo Sung-tae, quien da vida a uno de los participantes en las pruebas. Además, 'The Silent Sea' también tiene como protagonista a Bae Doona, conocida por 'Sense8'.