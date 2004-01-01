Nona Sobo ('Bailando con las estrellas'): "Amo a Tania y era una rival que también merecía estar en la final"

Publicado: Viernes 28 Noviembre 2025 09:44 (hace 3 horas)|
Titulares de Nona Sobo y Max Stryjski
- Nona Sobo: "Recuerdo la semana de la nominación muy dura, no solo física sino también mental"
- N.S.: "Amamos a Tania y era una rival que también tendría que haber estado en la final"
- Max Stryjski: "En el momento de la nominación casi me desmayo, fue muy intenso"
- M.S.: "Nos pegamos mucho currazo y me habría dado pena no entrar en la semi y al final estamos incluso en la final"
- M.S.: "Desde antes de empezar el programa queríamos estar en la final y lo hemos conseguido"
- N.S.: "Nos vemos como ganadores porque hemos trabajado muchísimo"
- M.S.: "El público ha visto que cada semana hemos querido superar las coreos y tenemos un gran apoyo"
- N.S.: "Nos dio rabia la nominación, pero quizás el público lo hizo por el gran apoyo que teníamos del jurado"
- N.S.: "Esta final que estamos preparando es por y para el público que nos ha apoyado"
- M.S.: "Nos vino bien la nominación para motivarnos en un momento peligroso"
- M.S.: "Va a ser una sorpresa bastante guay, con un temazo y una coreo emocionante"
- M.S.: "En la final, vamos a hacer una mezcla entre dos estilos"
- N.S.: "Estoy tan contenta y agradecida de haber tenido esta pareja de baile... hemos hecho un gran equipo"
- N.S.: "Si nosotros no ganamos, nos encantaría que ganara Jorge González"
- N.S.: "Anabel Pantoja nos ha demostrado que esto no es solo baile, que también es un programa"