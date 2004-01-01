FormulaTV
Conectar
Última hora Absuelven al yihadista que confesó el asesinato de un sacristán en Algeciras

ENTREVISTA

Nona Sobo ('Bailando con las estrellas'): "Amo a Tania y era una rival que también merecía estar en la final"

Entrevistamos a la pareja formada por Nona Sobo y Max Stryjski y nos dan algunos detalles de lo que están preparando para la final.

4.284

Julia Almazán Publicado: Viernes 28 Noviembre 2025 09:44 (hace 3 horas)

Programa relacionado

Bailando con las estrellas

Bailando con las estrellas

Bailando con las estrellas

2018 - Act

España

Entretenimiento Talent

6,8

Popularidad: #36 de 2.163

  • 2

  • 1

Titulares de Nona Sobo y Max Stryjski

  • Nona Sobo: "Recuerdo la semana de la nominación muy dura, no solo física sino también mental"
  • N.S.: "Amamos a Tania y era una rival que también tendría que haber estado en la final"
  • Max Stryjski: "En el momento de la nominación casi me desmayo, fue muy intenso"
  • M.S.: "Nos pegamos mucho currazo y me habría dado pena no entrar en la semi y al final estamos incluso en la final"
  • M.S.: "Desde antes de empezar el programa queríamos estar en la final y lo hemos conseguido"
  • N.S.: "Nos vemos como ganadores porque hemos trabajado muchísimo"
  • M.S.: "El público ha visto que cada semana hemos querido superar las coreos y tenemos un gran apoyo"
  • N.S.: "Nos dio rabia la nominación, pero quizás el público lo hizo por el gran apoyo que teníamos del jurado"
  • N.S.: "Esta final que estamos preparando es por y para el público que nos ha apoyado"
  • M.S.: "Nos vino bien la nominación para motivarnos en un momento peligroso"
  • M.S.: "Va a ser una sorpresa bastante guay, con un temazo y una coreo emocionante"
  • M.S.: "En la final, vamos a hacer una mezcla entre dos estilos"
  • N.S.: "Estoy tan contenta y agradecida de haber tenido esta pareja de baile... hemos hecho un gran equipo"
  • N.S.: "Si nosotros no ganamos, nos encantaría que ganara Jorge González"
  • N.S.: "Anabel Pantoja nos ha demostrado que esto no es solo baile, que también es un programa"

Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Famosos relacionados

Top Series

Listas