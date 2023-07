Primera promo de 'GH VIP 8' con la mítica voz del Súper y el primer vistazo a la nueva casa

Mediaset España |

Casi cuatro años después de que 'Gran Hermano VIP' pusiera punto final a su séptima edición con la victoria de Adara Molinero, el regreso del exitoso formato de Telecinco es más real que nunca, puesto que ya tiene hasta fecha de estreno, a falta de mes y medio: será el próximo jueves 14 de septiembre.

Dos años han pasado ya desde que Mediaset España ilusionara a los fans con una escueta promo del regreso del reality con la que sería su octava edición. No obstante, ha sido ahora cuando la compañía por fin ha marcado el calendario en el que 'GH VIP' volverá a formar parte de la parrilla de su principal cadena. Fue durante la visita de Marta Flich, nueva presentadora del programa, a 'La última noche', cuando Telecinco, a través de una primera promo, dio a conocer la fecha exacta en la que las renovadas instalaciones abrirían de nuevo sus puertas.

"Atención, por favor. Habitantes de todas las casas: Hace mucho tiempo que no escuchabais mi voz pero, en realidad, nunca he dejado de estar ahí", se escucha en ella a la voz del "Súper", el encargado de dar indicaciones dentro de la casa de 'GH VIP'. "Os he estado observando en cada momento, en cada rincón, las veinticuatro horas del día. Sé que estáis listos para que vuelva la vida en directo", añadía la voz, mientras arrancaba la mítica sintonía del programa y se mostraba tanto el logo de la nueva edición, como un primer vistazo de la nueva casa y la fecha de estreno.