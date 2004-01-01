¿Quién es quién en 'Rafaela y su loco mundo'?

Sergio Navarro |

El surrealismo y el humor más delirante ya ha llegado a Atresplayer con 'Rafaela y su loco mundo', donde cada domingo estrena un nuevo episodio. Rafaela es una adolescente en una familia altamente funcional formada por papá, mamá, la abuela y ella. Su madre es ama de casa aficionada a disfrazarse, su padre es inventor y tiene una máquina del tiempo, y su abuela es su abuela.

Con la compañía de sus amigas Corpus, Chelo y Debo, sin olvidar a su caniche, pasarán por situaciones que las harán madurar como grupo, como personas y como caniche respectivamente. Mansiones tenebrosas, fiestas de pijamas y diversidad funcional; Rafaela tendrá que navegar entre peligros para salvar el mundo antes de que se le acabe la adolescencia y tenga que incorporarse a la vida adulta. Vamos a conocer un poco mejor a cada uno de estos personajes.

¿Quién es quién?

Rafaela es Ingrid García Jonsson

Rafaela es nuestra protagonista. El mundo siempre tiene que girar alrededor de alguien y aquí le ha tocado a ella. Es una adolescente ingeniosa y curiosa que siempre va en busca de la aventura. Y tiene mucha suerte porque su familia propicia aventuras todos los días.

Corpus es Aníbal Gómez

A un paso de ser súper modelo, Corpus es la guapa del grupo. Coqueta, presumida y con un ego brutal, suele conseguir lo que quiere y da clases de morreos de 15:00 a 18:00 h. detrás de los contenedores del insti. Es competitiva y le gusta ser la líder. Consiguió ser la capitana de las animadoras tras tirarle de los pelos a su rival. Tiene estómago de multimillonaria, y si no ingiere algo que sea ibérico, le salen ronchas y calenturas. A veces, sus escarceos la meten en problema, pero quiere a sus amigas y es capaz de discernir entre el bien y el mal. Algo que no se puede decir de todo el mundo.

Chelo es Carlos Areces

Chelo es un poco pringada, pero es buena persona. Es muy torpe y un poco molesta, pero cree tanto en el poder de la amistad que es capaz de prestar su culo para salvar el universo. Ha vivido muchos sucesos que han forjado su carácter: estuvo secuestrada tres meses en Camboya y su madre la empaquetó por error y la envió por correo certificado, viajando por el mundo. Pero lo que más le marcó es el Golpe de Estado del 23F, la causa de su insomnio. Tiene un pretendiente en el colegio: Manuel. El chico le ha escrito una carta confesándole que no está enamorado, pero que espera estarlo. Ella está muy ilusionada.

Debo es Joaquín Reyes

Una estoica y una believer que flipas. Le encanta la escuela filosófica de principios del siglo III antes de Cristo. Por eso, tiene un póster de Zenón de Citio en su habitación junto al de Justin Bieber. También es fan de Bucay y de Coelho. Como pasa en todas las películas con la chica lista del grupo, tiene problemas respiratorios. Asma, vaya. Sale con Dylan, pero está conflictuada porque, desde que cenaron en el KFC, le huele la boca a mierda y tiene un trozo de lechuga en la muela. Por eso, trata de manipular su patinete, para que se estrelle y pierda todos los dientes. Que se quede sin dientes es lo único que podría salvar la relación.

Papá es Arturo Valls

Un inventor obsesionado con los 80. Adora tanto esa década que no ha pasado página ni tiene intención de hacerlo. Al contrario, desea que algún día Rafaela comparta su pasión. Es inventor y ha creado una máquina del tiempo, una fotocopiadora troleada con otra 3D que imprime a tamaño real o un artilugio para introducirse en cualquier tablero de un juego de mesa. En ocasiones, estos inventos ponen en jaque la seguridad de las adolescentes protagonistas, pero siempre intentará que sus descuidos se solucionen. Aunque sea invitando a comer a su familia a uno de sus desastrosos experimentos culinarios.

Mamá es Carmen Ruiz

Es majísima, pero está un poco mala de los nervios. Por eso, en ocasiones se tiene que endilgar un ansiolítico vía sublingual. Es una maestra del camuflaje. Se disfraza constantemente de cosas increíbles: de pizza, de algodón de azúcar, de mojama con lomos de atún y mucha sal, de Almax Forte... Siempre está dispuesta a echar una mano en la difícil adolescencia de Rafaela, pero tampoco la molestes mucho porque a veces está a sus cosas.