Castilla La-Mancha Media |

Durante el programa 'En compañía', de Castilla-La Mancha Media, puede pasar de todo, pero Ramón García y Gloria Santoro no dejan de sorprenderse. En esta ocasión, presenciaron un divertido y surrealista momento cuando, a través de una llamada, fueron a regalar un jamón a quien dijese la frase correcta al descolgar. Lo que no se imaginaban es que iban a ser confundidos con Pablo Motos en 'El hormiguero'.

Nada más coger la llamada se escuchó la voz de un menor pronunciando: "La tarjeta de 'El hormiguero'", algo que desató un ataque de risa en Santoro. Por su parte, el presentador se quedó atónito ante la confusión con el presentador de Antena 3. "Después de ver a Leticia Sabater, cualquier cosa", bromeó García sobre la reciente invitación de la cantante al programa. Al otro lado de la llamada, la menor y su madre estaban convencidas de estar hablando con Pablo Motos.

Al recuperarse de las carcajadas, Gloria Santoro preguntó si sabía "quiénes somos" a lo que sin pensárselo dos veces, las interlocutoras respondieron: "No". "Iba a darte un regalo, pero no era la tarjeta de 'El hormiguero', sino un jamón", aclaró la presentadora. Al otro lado de la llamada, confesó no conocer el programa, de manera que los presentadores les indicaron cómo sintonizar el canal, y les explicaron que si hubieran dicho "Ramón, me regalas el jamón", se lo habrían llevado.