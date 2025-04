Por Beatriz Prieto | |

'Supervivientes 2025' puso punto final a su quinta gala en la madrugada del viernes 4 de abril poniendo a cuatro nuevos concursantes en manos de la audiencia, después de que todos ellos tuvieran que despedirse de Makoke al ser la cuarta concursante eliminada de la edición. Una "suerte" que corrieron Anita Williams y Koldo Royo en Playa Calma, mientras que Gala Caldirola y José Carlos Montoya fueron los nominados de Playa Furia.

Anita arrasa en las nominaciones de Playa Calma al perder el liderazgo en 'Supervivientes 2025'

Una semana más, el juego de localización no sonrió a los habitantes de Playa Furia que terminaron el reto un minuto más tarde que sus rivales, los cuales conservaron así la más favorecida Playa Calma. Con las localizaciones repartidas y después de la marcha de Makoke, los concursantes compitieron por el puesto de líder aguantando el máximo posible en las "camas voladoras". Estas otorgaron la victoria una vez más a Borja González en Playa Calma, mientras que Pelayo Díaz debutó como líder de Playa Furia, quien entonces no pudo contener la emoción.

Con ambos concursantes fuera de peligro, el resto de compañeros procedieron a lanzar sus votaciones, empezando por Playa Calma. Anita se convirtió en la nominada del grupo al arrasar con cuatro votos en su contra, de parte de Koldo, quien aseguró que la catalana "es muy egoísta, no sabe estar en equipo"; de Àlex Adrover por ser "con la que menos me llevo"; de Laura Cuevas y Joshua Velázquez, los cuales coincidieron en que su compañera "no se une" al grupo, dada su relación más estrecha con Makoke. "Ya lo sabía. ¿Por qué te crees que intento ganar todas las pruebas de líder?", soltó Anita, tras haberse librado de las anteriores nominaciones al conseguir la preciada inmunidad.

Pelayo salva a Damián de la nominación en la gala 5 de 'Supervivientes 2025'

"Está bien salir nominada"

No obstante, la nominada de Playa Calma, lejos de abatirse, optó por defender su permanencia en el reality, en la que era su primera nominación desde que se unió al resto de concursantes: "Dije que venía a dar el cien por cien y todavía no he dado ni un quince. No me quiero ir, está claro, pero está bien salir nominada". Fue entonces cuando Borja tomó la palabra para anunciar su nominación directa, con la que situó a Koldo en la palestra por cuarta vez. "Me duele muchísimo porque para mí es como un amigo, se deja la piel en las pruebas y aporta muchísimo, pero está dolorido y a veces triste por su amigo", argumentó el líder.

Ya en el turno de Playa Furia, la unión de Carmen Alcayde y Montoya para votar a Damián por no ser "nada mi rollo" y "porque ha tenido detalles muy feos", dejó al deportista empatado como nominado de grupo con Gala, después de que esta recibiera los votos del propio Damián y de Almácor por el hecho de que la valenciana sintiera "que su ciclo aquí ha terminado". De este modo, Pelayo se vio obligado a desempatar en favor del deportista al ser "un pilar importantísimo", antes de nominar directamente a Montoya: "Estamos intentando empezar una 'playa calma' y quiero dar una tregua a Carmen. No quiero que se vaya nadie, eso incluye a Montoya, pero le considero el más fuerte, sé que lo van a salvar. No es nada personal".