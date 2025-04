'Aída y vuelta' hará un guiño a '7 vidas': ¿Podría seguir sus pasos con una película?

Por Héctor Alabadí | |

Quién podía imaginar que volvería de este viaje... Nadie. La realidad es que nadie podía imaginar que Carmen Machi volviese a meterse en la piel de Aída García. Pero 'Aída y vuelta' es una realidad y ya está terminando su rodaje bajo la dirección y guion de Paco León. Un regreso de los icónicos personajes de la sitcom de Telecinco que, inevitablemente, va ligado a 'Siete vidas' (1999-2006). Porque no olvidemos que ambas ficciones comparten universo, ya que la protagonista de la ficción fue camarera del CasiKeNo antes de mudarse a Esperanza Sur con su spin-off.

Carmen Machi como Aída en 'Siete vidas'

Aunque la película gira en torno al rodaje de un capítulo de 'Aída' (2005-2014), jugando con la metaficción, '7 vidas' también estará presente. Así lo confirma Machi en la rueda de prensa del largometraje, ante la pregunta realizada por FormulaTV. "¿Aquí? Sí", responde la actriz, asegurando que no habrá un momento o cameo dedicado a la serie madre, pero sí "una referencia". Y no, esa referencia no será solo la foto que hay colgada en los pasillos del plató de Globomedia (The Mediapro Studio) y que también es uno de los escenarios de la cinta de Telecinco Cinema.

"Para mí, cuando hablo de Aída, pienso en 'Siete vidas' porque me remonto al primer día en que entré en este plató, y eso fue en 1999", reflexiona Machi al recordar su primera aparición como personaje episódico. "¡Madre mía!", añade al ver que han pasado 26 años desde que se puso por primera vez el uniforme de limpiadora para trabajar en casa de Sole (Amparo Baró). "Cobraba en pesetas", apunta León entre risas.

Sole (Amparo Baró) visita a su amiga Aída (Carmen Machi) en el Bar Reinols

Pero Aída García no es el único personaje que ha formado parte de ambas series; Luisma también se pasó por el CasiKeNo. "Él hizo 'Siete vidas'", apunta Machi, refiriéndose a Paco León. "Hice dos personajes diferentes", señala el actor y director de la película. Ya antes de visitar a su hermana para comunicarle el fallecimiento de su padre, el sevillano había interpretado a Edu en la anterior temporada. "Una trampa, eso no se puede hacer", bromea Machi. Incluso, Diana Freire (Anabel Alonso) y Sole se pasaron por el Bar Reinols para saludar a su amiga.

¿'Siete vidas y vuelta'?

Y después de 'Aída y vuelta', ¿podría seguir sus pasos '7 vidas'? Vivimos en la era de la nostalgia, con abundantes revivals, secuelas, reboots y remakes. No son pocas las series que han saltado a la gran pantalla en España, desde 'Compañeros' y 'Águila Roja' hasta 'Camera café' en 2022. Así que no resultaría extraño que Mediaset España siguiera los pasos de Atresmedia y comenzara a explotar algunas de sus marcas de ficción que triunfaron en el pasado.

Anabel Alonso, Amparo Baró y Carmen Machi en '7 vidas'

Aunque Carmen Machi se muestra abierta, deja claro que el grupo de comunicación rechazó reunir a los personajes de 'Siete vidas' hace ya algún tiempo. "Los compañeros estuvimos pidiéndolo en varias ocasiones y no nos han hecho ni caso. Igual que te digo una cosa, te digo la otra", afirma, refiriéndose a que 'Aída y vuelta' fue un sí rotundo desde el primer momento por parte de cadena y productora. "Y yo decía, '¿cómo a nadie se le ocurre volver a juntarnos?'", se preguntaba la madrileña. "No fue posible. Creo que después todo caerá, pero no sé cómo será", comenta sobre una posible secuela que uniese a Carlota, Gonzalo, El Frutero y compañía. "Qué osada, y yo ahí todavía", añade la intérprete de Aída García.

¿Estarían dispuestos a reencontrarse?

A lo largo de los últimos años, desde FormulaTV hemos preguntado a parte del reparto de 'Siete vidas' por la posibilidad de regresar con una secuela o capítulo especial, recibiendo distintas reacciones. Aunque hay un motivo que podría haber sido el principal freno para no ver ese esperado reencuentro: el fallecimiento de Amparo Baró en 2015, intérprete de Soledad Huete y alma de la serie. "No podríamos, sin Amparo es imposible. Hacer un capítulo sin ella no tiene sentido", afirmó su hijo en la serie, Javier Cámara (Paco Gimeno), en 2018.

El reparto original de 'Siete vidas'

Mientras que Toni Cantó, intérprete de David Pérez, tiene claro que le encantaría. "De vez en cuando planeamos aquello de juntarnos algún día para hacer un capítulo, para ver cómo hemos cambiado en estos años. Volver a trabajar con ese grupo de cracks siempre sería un placer muy grande", afirmó en 2015 en una entrevista con este portal. Su hermana en la ficción, Blanca Portillo, también siente un "amor especial" por 'Siete vidas' al ser su "primera gran serie". "No me importaría en absoluto hacer un reencuentro. De hecho, pagaría dinero por volver a juntar a toda esa gente", declaró la intérprete de Carlota en 2014, pocos días antes de la muerte de Baró.

Precisamente, en esa misma fecha, Santi Millán se mostraba "encantado de la vida" ante un posible regreso de '7 vidas'. "Guardamos un muy grato recuerdo de la serie. La gente que participamos éramos como una familia y seguimos siéndolo. El reencontrarnos sería fantástico y yo propongo la película. Creo que Sergio ha ido por mal camino estos años, es el eterno Peter Pan", declaró el actor que dio vida a Sergio Antúnez. Solo el tiempo nos dirá si la pandilla de amigos volverá al reunirse en el CasiKeNo para rendir homenaje a Sole y sus collejas.