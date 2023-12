Los redactores de FormulaTV eligen lo mejor de la televisión de 2023: series, programas y momentazos

FormulaTV |

Estamos a punto de despedirnos del 2023 y es momento de hacer balance de todo lo bueno que nos ha dejado la televisión durante ls últimos 12 meses en cuanto todo tipo de formatos. Los redactores de FormulaTV nos hemos reunido para elegir cuál ha sido para cada uno de nosotros nuestra serie del año, qué programa es el que más nos ha marcado y qué momento de actualidad destacamos.

Este año ha destacado 'Cuéntame cómo pasó' por la emisión de su (breve) temporada y con la despedida asistiendo al funeral de Herminia, pero otras series como 'La Mesías' también han llamado mucho la atención. También tienen su mención 'Succession', 'The Last of Us' o la tercera temporada de 'Entrevías'.

En cuanto a programas, el regreso de 'Operación Triunfo', por primera vez a una plataforma. La apuesta de TVE por 'El conquistador' también es algo a destacar o la llegada a Antena 3 de 'The Floor'. En cuando a sucesos, la huelga de actores de Hollywood es algo a subrayar, al igual que, de vuelta a España, la crisis de Telecinco, el final definitivo de 'Sálvame' o el intento de Cuatro por volver a sus orígenes recuperando marcas que ya son míticas.