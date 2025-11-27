FormulaTV
ENTREVISTA

Secun de la Rosa: "La película de 'Aída' es la trastienda de qué nos pasa a nosotros haciendo esa serie"

El actor también recuerda su interpretación de Leonardo Dantés en 'Superestar', con el que está recibiendo importantes reconocimientos.

4.136

Sergio NavarroPublicado: Jueves 27 Noviembre 2025 09:28 (hace 2 horas)

Titulares de Secun de la Rosa

  • "Es un reencuentro maravilloso"
  • "Hemos podido ver ya la película y nos gusta mucho, ha quedado muy chula"
  • "El reencuentro es más para el público, porque nosotros somos muy amigos y quedamos mucho"
  • "Estamos muy juntos y revueltos, por lo que la reentré es más para el público"
  • "No pude estar en el pase con el equipo, pero me iban contando cosas y es la bomba"
  • "Es un capítulo de 'Aída' pero se ve la trastienda, que hay hardcore y shippeo con cosas muy fuertes"
  • "Es muy inteligente desde el guion; hay una trastienda que demuestra qué nos pasa a nosotros haciendo esa serie"
  • "'Aída' es maravillosa, la siguen reponiendo y la gente la recuerda mucho, pero el humor ha cambiado"
  • "Hemos tenido que hacer una película porque una serie es imposible, nos pilla a todos trabajando"
  • "¿Quién mete a todo este elenco ocho meses rodando una serie?"
  • "De repente, o no te nominan nunca o por todos lados, pero estoy muy feliz con el Ondas"
  • "'Superestar' fueron unos meses de trabajo muy intenso, porque hacer de Leonardo implicaba muchas cosas"
  • "Para mí, hber hecho de Leonardo Dantés es como si hubiera hecho Shakespeare"
  • "Fue muy emotivo que apareciera Leonardo, fue liberador y descubrimos muchas cosas hablando con él"
  • "Si algo tenemos que hacer hoy en día es eliminar los prejuicios"

