Secun de la Rosa: "La película de 'Aída' es la trastienda de qué nos pasa a nosotros haciendo esa serie"

Publicado: Jueves 27 Noviembre 2025 09:28 (hace 2 horas)|
Serie relacionada
Aída
2005 - 2014
España 10 temporadas 237 capítulos
ComediaFamiliar
7,2
Popularidad: #10 de 3.673
- 1.013
- 711
Titulares de Secun de la Rosa
- "Es un reencuentro maravilloso"
- "Hemos podido ver ya la película y nos gusta mucho, ha quedado muy chula"
- "El reencuentro es más para el público, porque nosotros somos muy amigos y quedamos mucho"
- "Estamos muy juntos y revueltos, por lo que la reentré es más para el público"
- "No pude estar en el pase con el equipo, pero me iban contando cosas y es la bomba"
- "Es un capítulo de 'Aída' pero se ve la trastienda, que hay hardcore y shippeo con cosas muy fuertes"
- "Es muy inteligente desde el guion; hay una trastienda que demuestra qué nos pasa a nosotros haciendo esa serie"
- "'Aída' es maravillosa, la siguen reponiendo y la gente la recuerda mucho, pero el humor ha cambiado"
- "Hemos tenido que hacer una película porque una serie es imposible, nos pilla a todos trabajando"
- "¿Quién mete a todo este elenco ocho meses rodando una serie?"
- "De repente, o no te nominan nunca o por todos lados, pero estoy muy feliz con el Ondas"
- "'Superestar' fueron unos meses de trabajo muy intenso, porque hacer de Leonardo implicaba muchas cosas"
- "Para mí, hber hecho de Leonardo Dantés es como si hubiera hecho Shakespeare"
- "Fue muy emotivo que apareciera Leonardo, fue liberador y descubrimos muchas cosas hablando con él"
- "Si algo tenemos que hacer hoy en día es eliminar los prejuicios"