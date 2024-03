Atresplayer comparte el tráiler y la fecha de estreno de 'Red Flags', su nueva apuesta adolescente

Atresmedia |

Atresplayer ha arrancado el año con el final de 'Vestidas de azul' y los debuts de 'Una vida menos en Canarias' y 'Un nuevo amanecer', pero todavía hay mucho más esperando en el disparadero. La siguiente ficción en llegar será 'La pasión turca', cuyo lanzamiento está previsto para el domingo 24 de marzo. Más adelante, a lo largo de la primavera, llegarán también 'Beguinas', 'A muerte' y 'Red Flags'. Esta última propuesta reúne a la plataforma de pago con Nando López, quien se encargó de sacar adelante 'La edad de la ira'.

Al igual que aquella, 'Red Flags' abraza la vida adolescente, con sus angustias y crisis, al tener como protagonistas a varios jóvenes que tratan de encontrar su lugar en el mundo. En concreto, la serie de ocho episodios se centra en "las vidas sexuales y emocionales" de los personajes interpretados por Mar Isern, Diego Rey, Iria del Valle e Ibrahima Kone, a quienes vemos por primera vez en acción en el primer tráiler lanzado por Atresmedia, que además sirve para confirmar que su estreno se producirá el 7 de abril.

El avance presenta a cada uno de los personajes acompañado de una red flag, es decir, de una advertencia a tener en cuenta: "que no te vean", "que te obliguen a hacer algo que no quieres", "que no te permitan ser tú" y "que te traten como una mierda". A pesar de estar unidos por su forma de ver el mundo, los protagonistas no se conocen entre sí, sino a través de una red social. Ahí depositan sus miedos e inquietudes, que serán descubiertas por los espectadores dentro de poco.