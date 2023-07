El spin-off de 'The Walking Dead' centrado en Rick y Michonne ya tiene título

AMC |

Parece mentira pero tras años mareando la perdiz, AMC finalmente ha desvelado el título del esperado spin-off que reunirá a los personajes interpretados por Andrew Lincoln y Danai Gurira, Rick y Michone: 'The Walking Dead: The Ones Who Live'. Lo ha hecho durante la Walking Dead Fan Watch Party de la Comic-Con de San Diego, donde también mostró su primer teaser.

La última vez que vimos a Lincoln fue en 'The Walking Dead' en 2018 y en su momento la cadena anunció que la historia de su personaje continuaría en una serie de películas. Cuatro años más tarde, AMC reveló que había cambiado de planes y que el proyecto se había transformado en una miniserie de seis episodios en el que el actor también estaría acompañado de Gurira.

Según la sinopsis oficial de 'The Walking Dead: The Ones Who Live', que se estrenará en 2024, "la serie presenta una historia de amor épica de dos personajes cambiados por un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes eran. Rick y Michonne son arrastrados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos... y, en última instancia, una guerra contra los vivos. ¿Podrán encontrarse y saber quiénes eran en un lugar y una situación diferente a cualquier otra que hayan conocido antes? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Sin el otro, ¿están vivos, o descubrirán que ellos también son 'caminantes muertos'?"