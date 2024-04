Jorge Javier Vázquez se posiciona tras la carta de Pedro Sánchez: "La fachosfera le necesita"

Por Mario de Hipólito de Sande |

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, publicó el miércoles 24 de abril una carta a la ciudadanía de cuatro páginas a través de su cuenta de X, en la que compartía la posibilidad de dejar la presidencia. Sánchez exponía que tras la denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, estaba recibiendo un gran "acoso y derribo"por parte del Partido Popular y Vox, hasta el punto de haber despertado en él la necesidad de "parar y reflexionar". Será el lunes 29 de abril cuando dará a conocer su decisión final.

Juan del Val en 'El hormiguero'

Juan del Val contra Pedro Sánchez

Esta situación ha traído consigo multitud de opiniones y. Uno de los últimos en manifestarse al respecto ha sido Jorge Javier Vázquez , que ha ofrecido su particular punto de vista a través de la misma red social. "Así como ' Aquí hay tomate ' no habría subsistido sin Isabel Pantoja . La importancia de la némesis", ha compartido el presentador en su cuenta personal de X., aunque su corriente de opinión no ha sido la única que se ha propagado en las últimas horas.

Como en la mayoría de los programas, 'El hormiguero' basó parte de su tertulia del jueves 25 de abril en comentar la carta del presidente del Gobierno. "La primera valoración que hago es que la gente no anuncia una reflexión, sino la decisión que ha tomado tras reflexionar. Esto carece completamente de sentido", arrancó Juan del Val, tachando de "infantil" la actitud de Sánchez y recalcando que le "parece absolutamente irrelevante que esté enamorado".

Por otro lado, el marido de Nuria Roca aseguraba que consideraba perverso "volver a trazar una línea entre los buenos y los malos. "Los buenos son los que me apoyan y los malos son aquellos que ponen en cuestión cualquier movimiento que yo haga", afirmó ante Pablo Motos. Finalmente, el tertuliano admitió que "tiene valentía, se adelanta a los acontecimientos", pero sin dejar de insistir en su postura en ningún momento.