'Tele de Barrio': Carolina Iglesias y Kikillo. ¿Por qué tiene connotaciones negativas el término youtuber?

YouTube queda al descubierto de la mano de Carolina Iglesias y Kikillo: haters, intrusismo, ingresos, y Andorra.

Héctor Alabadí / Sergio Navarro

¿Qué es ser youtuber? ¿Por qué tiene connotaciones negativas? Con estas premisas arrancamos un nuevo 'Tele de Barrio' en el que queremos descubrir toda la verdad acerca de los profesionales que se dedican a crear vídeos para esta plataforma. Carolina Iglesias (Percebes y Grelos) y Kikillo nos cuentan sin tapujos cómo funciona todo, si hay intrusismo, cómo llevan el tema de los haters, el de los fans a la hora de salir de fiesta y, por supuesto, Andorra también se menciona.

Ambos lamentan no sentir el apoyo por parte de YouTube y que desde dentro no se les ponga facilidades, más ahora que ya no hay tantos youtubers porque muchos se están yendo a Twitch. Dicho esto, ¿se puede vivir de crear vídeos para la plataforma? Para responder a esta pregunta, los dos nos desvelan cuánto cobran al mes. La relación entre ambos es estupenda, pues además de amistad, está la de admiración y la profesional, pues actualmente están trabajando juntos en 'Una caña con...' donde han realizado las 20 entrevistas de la temporada en dos semanas.

En el caso de Carolina, dio el salto de YouTube a la televisión, pero repasamos en este 'Tele de Barrio' algunos casos opuestos: los de televisivas que han saltado a esa plataforma de vídeos como Gisela y su más que famoso vídeo sobre cómo beber agua; Chenoa con vídeos de humor, o Carlota Boza superando retos que proponen sus seguidores.

Dando un cambio de rumbo a la entrevista, hacemos un repaso a algunas de las noticias televisivas más llamativas de las dos últimas décadas para comentarlas, como que Chenoa ganó el Eurobest, Ana Obregón cree que los niños se van a deprimir con el nuevo final de 'Ana y los siete', los vecinos de 'Aquí no hay quien viva' se mudan, Carmen Machi deja 'Aída' o Atresmedia estudia continuar con 'Física o química' en Neox con un spin-off. Para acabar, Carolina y Kikillo se enfrentan al reto de ubicar ciertas frases en cabeceras de series de televisión y nos despedimos cantando la famosa sintonía de 'Aquí no hay quien viva'.