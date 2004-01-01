Telecinco promociona 'Los 200: Uno contra la masa', su próximo concurso con Carlos Sobera

Mediaset España |

Telecinco sigue apostando por los concursos para su parrilla. Después de recuperar '¡Allá tú!' para la última franja de la tarde y 'El precio justo' para la sobremesa, la cadena ha comenzado la promoción de 'Los 200: Uno contra la masa'. Este formato, licenciado por BBC Studios y producido por Brutal Media, se basa en la teoría de la sabiduría de la masa formulada por Francis Galton.

Según el británico, el promedio de las respuestas de un colectivo puede ser más preciso que la opinión individual y esto será lo que trate de rebatir 'Los 200: Uno contra la masa'. El concurso, presentado por Carlos Sobera, nace con la idea de que un participante compita contra una masa formada por 200 personas. Si vence, podrá hacerse con un premio de hasta 140.000 euros, pero, en el caso de no hacerlo, ese dinero se acumulará en el bote común para repartir entre los 200 participantes del público.

Magnum Productions, la misma compañía responsable de 'The 1% Club', se encuentra detrás de este proyecto, cuyo nombre original es 'Wisdom of the Crowd'. Al igual que este, sus preguntas combinan el humor, la intuición y la tensión. Además, se trata del estreno mundial del formato, que espera su debut en BBC.