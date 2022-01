Telecinco promociona el regreso de 'Pasión de Gavilanes', que llegará "próximamente"

Mediaset lanza el avance de la ficción después de haber adquirido los derechos de los nuevos episodios.

Telecinco

Los fans de 'Pasión de Gavilanes' están de enhorabuena porque cada vez queda menos para descubrir qué fue de los protagonistas de la telenovela colombiana que marcó a una generación. Fue en 2004 cuando se emitió el último episodio de la ficción y, desde aquel día, parece que la vida de los protagonistas ha sido de lo más convulsa. Así lo descubriremos próximamente en Telecinco, donde se estrenará la secuela después de que la cadena haya comprado los derechos de los nuevos capítulos.

Tal y como vemos en la promo, en la hacienda de los Reyes Elizondo hay demasiadas traiciones y deslealtades como para seguir adelante. Al parecer, la relación entre Sara (Natasha Klauss) y Franco (Michel Brown) adquirirá un cariz diferente. De ahí que en la pieza audiovisual veamos a la mayor de los Elizondo mirando, nostálgica y con el rostro triste, una foto antigua de Reyes, como extrañando los momentos en los que eran felices

Pero esta pareja no es la única a la que la vida le da un vuelco. Un "violento crimen" no deja dormir a los protagonistas de la ficción, en concreto a Norma (Danna García) y Juan (Mario Cimarro) que luchan para que este incidente no acabe con el bienestar de su familia. Eso sí, este drama contrasta con la imagen de una Jimena (Paola Rey) y un Óscar ([i/]https://www.formulatv.com/personas/juan-alfonso-baptista-el-gato/[i]Juan Alfonso Baptista) completamente enamorados que piden que la calma vuelva de una vez por todas a la hacienda.