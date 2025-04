Belén Esteban y María Patiño avanzan detalles de 'La familia de la tele': "Nunca imaginé trabajar en TVE"

Por Fernando S. Palenzuela |

'La familia de la tele' está a punto de desembarcar en Televisión Española. El próximo martes 22 de abril se estrenará la gran apuesta de la corporación que trae el universo 'Sálvame' a la pública después de su paso por Ten con 'Ni que fuéramos Shhh'. 'D Corazón' ha grabado una pieza con dos de sus grandes protagonistas para descubrir algunos detalles del magacín.

"Nunca he trabajado en Televisión Española. Me hace mucha ilusión", explicaba Belén Esteban al micrófono del programa. "Vamos a viajar por toda España", adelantaba. "Creo que va a ser algo nunca visto". La reportera le recordaba que RTVE tiene un archivo muy vasto y le enseñaba una imagen de una jovencísima Esteban. "Me gusta ver el futuro, lo de detrás no", indicaba la colaboradora.

María Patiño habla de 'La familia de la tele' en 'D Corazón'

La siguiente en hablar con 'D Corazón' era María Patiño, a quien pillaban primero en Maquillaje. "Me encantaría que el rey emérito se sentara conmigo. Eso es pedir mucho, ¿no?", deseaba la que será presentadora junto a Aitor Albizua e Inés Hernand. "Es una familia. Hay cariño, pero hay veces que estamos un poco hartos uno del otro", comentaba de su relación con sus compañeros colaboradores. Por último, afirmaba que iba a pasar mucho tiempo en Prado del Rey: "Va a ser mi casa, y la verdad es que nunca me imaginé que iba a trabajar en Televisión Española".

Otro fichaje de 'La familia de la tele'

'La familia de la tele' está creando su equipo para poder ofrecer todos los contenidos que tienen en mente. Aprovechando esta pieza de 'D Corazón', el magacín ha comunicado que Eva Hernández, su directora, se une a sus nuevos compañeros. "'La familia de la tele' tiene que estar orgullosísima de tenerte en sus filas, nosotros también lo estamos de ti", decía uno de sus redactores junto a parte del equipo mientras sostenía un ramo de flores y se veía a la directora emocionada desde control.

El equipo de 'D Corazón' se despide de su directora

En plató, a Anne Igartiburu se le saltaban las lágrimas con esta despedida: "¿Qué te voy a decir, amiga? Que eres una crack, que te voy a echar de menos y yo también te quiero". Eva Hernández completará el equipo de dirección de 'La familia de la tele' junto a David Valldeperas e Isa Morata. "Las grandes se aventuran y son valientes, y el mundo, aunque sea de Dios, lo tiene alquilado para gente como tú".

"Qué gusto trabajar contigo, a tu lado. Hemos pasado momentos de vértigo con directos que tú y yo sabemos y este equipo siempre lo sacaba adelante", continuaba la presentadora. "'La familia de la tele' tiene una gran profesional. Enhorabuena, querida, se te quiere mucho".