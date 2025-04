'La promesa' planeará una exhumación y buscará al hijo desaparecido de Pía

Por Redacción |

'La promesa' ha arrancado la segunda semana de abril este lunes 7 con la emisión de su episodio 571, en el que Simona y Antoñito han sido incapaces de enterrar las rencillas del pasado, principalmente porque el hijo no ha cambiado de postura y se ha negado a hablar con su madre. Mientras tanto, Curro se ha sumido en una espiral de paranoia tras su caída a caballo, que le ha dejado alguna secuela, pero que sobre todo le ha llevado a obsesionarse con el hecho de que alguien haya podido intentar acabar con su vida.

Sin embargo, el joven lo tiene muy complicado para demostrar esa acusación, ya que las pruebas han desaparecido y no tiene adonde asirse para exponer la verdad. A su vez, Manuel ha tomado finalmente una decisión acerca de su futuro, y de esa determinación pueden emanar diversas consecuencias para el resto de los miembros de la familia.

Capítulo 571 de 'La promesa'

Además, el heredero no ha cejado en su empeño de conseguir que Catalina cambie su parecer con respecto a Adriano, que ha vuelto al palacio para tratar de conseguir que le dé una oportunidad. Por último, la visita de Vera a Luján era la oportunidad perfecta para que viera a Dieguito, el hijo de Pía, pero un giro dramático ha imposibilitado esa intención.

Capítulo 572 de 'La promesa'

¿Qué pasará el martes?

En el próximo episodio de 'La promesa', que verá la luz el martes 8 de abril en la tarde de La 1, Pía estará más angustiada que nunca por la desaparición de su hijo, por lo que se dedicará a buscarlo por todas partes. Poco después, alguien localizará a Dieguito, aunque eso no evitará que se despierten muchas dudas entre el servicio. Leocadia seguirá incrementando su influencia en la casa y, para ir un paso más allá, invitará a Alonso a dar un paseo por Luján. En paralelo, Lorenzo azuzará a Jacobo por los constantes desplantes de Martina.

Precisamente Martina, junto a Manuel y Alonso, obligará a Catalina a que la vea el médico, aunque no será tan transigente con respecto a Adriano. Rómulo no expulsará a Antoñito con la esperanza de que arregle las cosas con su madre. Por su parte, María Fernández no levantará cabeza y se planteará seriamente abandonar La Promesa, por lo que Teresa avisará a Samuel del estado de la doncella. Finalmente, Curro llegará a la conclusión de que debe desenterrar a Jana para descubrir qué pasó realmente con ella.