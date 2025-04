'FoQ: La nueva generación' recrea el fallo técnico de "Me quemaría por dentro" en su último capítulo

Por Sergio Navarro |

el personaje de Asia ha tenido el conflicto en el final de temporada de 'FoQ: La nueva generación' de qué hacer en caso de que le den la beca para estudiar en Estados Unidos :si aceptarla o quedarse con sus novios siguiendo con la trieja que han formado. Está bastante decantada por la primera opción, pero la duda ahí está en todo momento.

Asia dice la frase "Me quemaría por dentro" en 'FoQ: La nueva generación'

Cuando viajan a Canarias para el viaje de fin de curso, Asia tiene una conversación con su compañera Marina, quien le pregunta: "¿No te da pena dejar Madrid?", a lo que la otra le responde: "Sí, me quemaría por dentro". Acto seguido, hay una interferencia y vuelve a realizarse la pregunta y su respuesta. Y otra vez. Y otra. Así hasta en cuatro ocasiones para que continúe la conversación.

Se trata de un guiño claro a la escena viral de 'Física o química' en la que la conversación era la misma y que en un fallo en su emisión en Antena 3 también llegó a repetirse en bucle en varias ocasiones. En este caso era Alma (Sandra Blázquez) quien hacía la pregunta de dejar Madrid mientras que a Ruth (Úrsula Corberó) era a quien le quemaría por dentro.

El último capítulo de #FoqLaNuevaGeneración es para verlo en bucle https://t.co/3c6CzdWxZ4 pic.twitter.com/hYqGrwYbUJ — Carlos G. Miranda (@CarlosG_Miranda) April 6, 2025

La aparición de Ana Milán

Tras haber sido una de las apariciones más llamativas del tráiler, la aparición de Ana Milán se ha hecho de rogar. Ha sido en este último capítulo cuando hemos podido disfrutar del regreso de Olimpia, como una amiga de Brianda (Itziar Miranda) que lleva al aeropuerto de Valladolid a Koldo y Carlota para que vuelen a Tenerife y disfruten del viaje de fin de curso con el resto de compañeros.

Ana Milán retoma el papel de Olimpia en 'FoQ: La nueva generación'

Antes de subir al coche, Olimpia ya amenaza con dejarlos tirados en una gasolinera si se portan mal y utiliza frases como "¿Te callas o te callo?" o "Qué hostia tienes". Luego, les explica que los jóvenes de ahora "ni sois tan atrevidos ni tan modernos" y que "siempre os preocupan las mismas cosas: saber quiénes sois. Y para eso hay que ir de botellón, salir, follar, ir a clase, hacer amigos...".

"También hay que enfadarse, enamorarse, decepcionarse.... la parte positiva es que a vuestra edad no hay demasiadas consecuencias, siempre se puede volver atrás", sigue explicando Olimpia, pero Carlota le frena para explicarle que no y haciéndole saber que recientemente murió su mejor amiga. Antes de despedirse en el aeropuerto, la antigua profesora les dice: "Las cosas que no tienen vuelta atrás son exactamente las que nos hacen saber quiénes somos".