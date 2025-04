Por Beatriz Prieto | |

'MasterChef 13' emitió su segunda entrega la noche del lunes 7 de abril, en La 1, tras la marcha de Miguel en el programa inaugural de la semana pasada. Una cita que arrancó con una prueba libre para sus aspirantes que, en su recta final, presenciaron cómo uno de sus compañeros, Flores, tenía que ser evacuado por el personal sanitario a causa del dolor de una hernia discal.

El equipo sanitario evacúa a Flores de 'MasterChef' para llevarlo al hospital

"Necesito una silla, por favor. La espalda hoy la tengo hecha un trapo", solicitaba el aspirante antes de arrancar la prueba. Ante la sorpresa de los jueces, que accedieron a su petición, Flores explicó que "tuve un accidente cuando era jovencito y hoy estoy en uno de esos días en los que me está dando guerra la hernia y necesito descansar el culo, con el permiso de todo el mundo, para poder cumplir a tope". Ya con el cocinado avanzado, Pepe Rodríguez se acercó a Flores acompañado por Cristina Cifuentes, invitada de la prueba, momento en el que el aspirante aseguró estar "mejor".

"Tengo una hernia discal que no me da nunca lío, pero con el estrés de esta noche...", añadió el aspirante. La curiosidad del chef y la expolítica invitó al alicantino a compartir su historia: "Tuve un accidente laboral cuando tenía 21 años y me destrozó la espalda completamente, hasta el punto de que no sabíamos si volvería a andar. Y después de una lucha muy fuerte, me recuperé, volví a andar y hasta el día de hoy, estoy de maravilla, pero cada cinco años, la espalda me tiene que recordar que está aquí".

Flores anuncia que abandona 'MasterChef 13' tras ser evacuado al hospital

"No me quiero perder esto"

A pesar de su optimismo, justo en la recta final, cuando algunos de aspirantes empezaban a emplatar, Flores apenas era capaz de disimular su dolor hasta que, finalmente, cayó al suelo sin poder contener sus gritos. Los sanitarios del programa se acercaban al momento para atenderlo, tras lo cual también se sumó Rodríguez para comprobar cómo se encontraba. "Necesito que me pinchen ya", confesó Flores, a quien el juez preguntó si "te parece si te llevamos al hospital mejor". "No puedo caminar, no puedo levantar la espalda del suelo", reconoció el alicantino.

"Llamamos a la ambulancia y te levantan ellos", lo tranquilizó Rodríguez que, ante el lamento de Flores porque "no me quiero perder esto, por favor", recalcó que "lo importante es la salud". "Cómo me puede pasar esto aquí, ahora...", protestó el alicantino, a quien finalmente se llevaron en camilla. No fue hasta la prueba de exteriores, cuando el programa emitió un vídeo del alicantino en el que comunicaba la decisión definitiva: "Muy a pesar, tengo que abandonar, pero quiero agradecer a todos mis compañeros cómo me han ayudado y especialmente al programa, que no podían haberme cuidado mejor. Pero en este momento, es tiempo de descansar, de recuperarse e intentar volver lo más fuerte posible".