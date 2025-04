Por Beatriz Prieto |

La segunda entrega de 'MasterChef 13', emitida el lunes 7 de abril en La 1, arrancó con una primera prueba en la que Flores tuvo que ser evacuado al hospital a causa del fuerte dolor que le provocó una hernia discal. Un percance que concluyó con el aspirante anunciando su abandono antes de la prueba eliminatoria, que puso punto final a la noche con la dolorosa expulsión de Jorge.

Los aspirantes de 'MasterChef 13' en la prueba de exteriores en la localidad valenciana de Picaña

El reto inaugural consistió en elaborar un plato libre con una selección de ingredientes de color amarillo, la mayoría frutas y verduras, a la que los aspirantes pudieron sumar un ingrediente más a cambio de tiempo de cocinado: lenguado, cordero o alcachofas. Un precio que se negaron a pagar Ana María, Jorge, Ana, Bea, Chema y Limin, quienes inauguraron el cocinado durante el cual Flores fue evacuado al hospital. La prueba concluyó con Jorge, Ana María, Eva y Víctor a la cola de clasificación, mientras Ismael y Limin, que obtuvo la inmunidad al presentar el mejor plato, se situaron en los primeros puestos.

La prueba de exteriores se trasladó a Valencia, más concretamente a la localidad de Picaña, para homenajear a los afectados por la DANA y a los voluntarios. Dada su victoria en el desafío inaugural, Limin pudo formar los equipos y repartir las capitanías: ella lideró a Isma, Bea, Jorge, Chemita, Helen y Yago, mientras Ana María fue su homónima en un grupo formado por Víctor, Ariana, Elena, Emilio, Eva y Gabriela, que acabó sumido en el caos bajo una mala capitanía, algo por lo que varios de ellos se disculparon antes del veredicto. Mientras, Limin repitió como mejor aspirante tras ejercer muy bien su papel en un equipo que dejó al jurado "contento" a pesar de sus platos "mejorables".

Los delantales negros del segundo programa de 'MasterChef 13'

"Estoy destrozado"

A pesar del alivio de su equipo, Jorge no pudo sumarse a ellos, dado que había recibido de Limin el delantal negro que el jurado la obligó a dar en la prueba anterior. "Tiene las aptitudes para gestionar mejor una eliminación", argumentó la aspirante, quien se mostró muy afectada por una decisión que basó en los fallos de su compañero. Mientras, Ariana había sido la elegida de Ana María en el otro equipo, que acabó al completo en el foso para defender su permanencia en el talent culinario elaborando platos libres con productos curados. Dichos ingredientes fueron repartidos por Limin, a lo que se sumó que solo tuvieron seis minutos, entre todos, para entrar en el supermercado por turnos que designaron cada uno, empezando por la capitana.

Esos baches no opacaron el éxito de Gabriela, Ariana y Emilio, cuyos pasos siguieron Ana María y Ana con "platos correctos que estaban en un nivel inferior". Aún así, bastaban para evitar quedarse en la cuerda floja con Eva, Víctor y Jorge, quien se convirtió en el segundo expulsado. "Vuestros platos no eran buenos, pero por lo menos el producto estaba bien tratado", señaló el jurado a sus dos compañeros, dado que el hecho de que Jorge pasara el solomillo de cerdo a la plancha lo saló en exceso. "He puesto mi corazón en esto, me ha debido de fallar la mente. Estoy destrozado", valoró el expulsado, el cual destacó de su paso por 'MasterChef' el "descubrir que me gusta estudiar cocina" y llevarse "una gente brutal" que no pudo contener el llanto al despedirlo.