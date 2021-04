Tráiler de 'Cruel Summer', el thriller que se extiende a lo largo de tres veranos

Dos adolescentes cruzan sus destinos en el thriller 'Cruel Summer', que se estrena el 20 de abril en Freeform.

Freeform

'Cruel Summer' repasa tres veranos marcados por una tragedia. El nuevo thriller de Freeform, la cadena de pago propiedad de Disney, trata de innovar en el género al ambientarse paralelamente en tres épocas diferentes. El hilo conductor de todas ellas es la desaparición de Kate, la adolescente más popular de un pueblo de Texas, y el espejo en el que una de sus compañeras, Jeanette, se mira para recibir la atención que nunca ha despertado.

Repentinamente, Kate desaparece y la popularidad de Jeanette se dispara. Por fin, la aspirante supera a su referente y ocupa la vida la vacante que ha quedado libre de manera trágica. No obstante, ese estallido de felicidad no tarda en truncarse, ya que Jeanette se acaba convirtiendo en la principal sospechosa de la desaparición de Kate, por lo que pasa de ser la joven más admirada a la más odiada, y no solo por su pueblo, sino por todo su país.

La principal propulsora de la serie es Jessica Biel, que produce 'Cruel Summer' a través de su compañía, Iron Ocean Films, aunque en esta ocasión no se implica como actriz, como sí hizo en 'The Sinner'. El estreno de la ficción de Freeform tendrá lugar el 20 de abril.