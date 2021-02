Trailer de "Loco por ella", la nueva TV movie de Netflix que se estrena el 26 de febrero

Adri se enamora perdidamente de Carla y su afán por seguir su pista le llevará a un hospital psiquiátrico.

Netflix

"Loco por ella" es una loca, pero profunda historia de amor entre dos jóvenes: Adri y Carla, interpretados por Álvaro Cervantes y Susana Abaitua. Ambos se conocen durante una noche en la que todo indica que no van a volver a verse. Sin embargo, nada es lo que parece al día siguiente. El 26 de febrero, Netflix pone a disposición de los suscriptores esta producción de Playtime Movies y Sábado Películas con sello español.

Adri no puede quitarse de la cabeza a Carla y emprende una exhaustiva búsqueda para dar con la chica de la que se ha enamorado, pero nada le hacía creer que finalmente encontraría amada ingresada en una hospital psiquiátrico. El amor es como es y el joven tuvo claro qué era lo que debería hacer: conseguir un informe falso para que le internasen junto a la mujer que no se puede quitar de la cabeza. Lo que ocurre es que, una vez dentro, no será nada fácil escapar.

Cervantes y Abaitua encabezan un reparto de una TV movie que se completa con Luis Zahera (El Reino),Aixa Villagrán (Vida perfecta), Nil Cardoner ('Pulseras rojas'), Eduardo Antuña (El Ministerio del Tiempo) o Paula Malia (Valeria), entre muchos otros intérpretes de altura, que se meten en el papel de trabajadores de la clínica o pacientes internos que acaban convirtiéndose en amigos.