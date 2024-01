Apple TV+ |

La moda está... de moda. Pese a ser un ámbito reservado para unos pocos, la alta costura tiene un halo de elegancia y creatividad que ha atraído el interés de las grandes plataformas. De hecho, nada más arrancar el año coincidirán dos series que no solo retratarán el mismo ámbito, sino el mismo contexto: el 19 de enero llegará a Disney+ 'Cristóbal Balenciaga', centrada en la larga e influyente andadura de el vasco en el París de mediados del siglo XX; y el 14 de febrero debutará 'New Look', la ficción de Apple TV+ que se focalizará en dos emblemas como Christian Dior y Coco Chanel.

El primer tráiler de la serie creada por Todd A. Kessler ('Daños y perjuicios', 'Bloodline') presenta tanto a sus dos protagonistas, encarnados por Ben Mendelsohn y Juliette Binoche, como al convulso mundo que les rodeaba mientras trataban de hacerse con la corona de la alta costura parisina. La animadversión entre ambos coincidió con la ocupación nazi de Francia acometida durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que 'New Look' mostrará tanto las interioridades de los hogares creativos de Dior y Chanel como la coyuntura social y política en la que lanzaron un rayo de luz al mundo a través de la moda.

El elenco principal lo completan Maisie Williams como Catherine Dior, Glenn Close como Carmel Snow, John Malkovich como Lucien Lelong, Emily Mortimer como Elsa Lombardi y Claes Bang como Spatz, mientras que la música corre a cargo del reputado Jack Antonoff, que ha colaborado con artistas como Bleachers, Florence Welch, Lana Del Rey, Matty Healy, Beabadoobee, Nick Cave o Perfume Genius para versionar éxitos de la época.