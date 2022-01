La banda de gángsters más conocida de la televisión regresa a la BBC con su temporada final.

BBC compartió un adelanto de la sexta y última temporada de 'Peaky Blinders' con sus fieles seguidores. El final de la quinta temporada dejó en el aire un agónico final: ¿se suicidará Tommy Shelby? El gángster sufre de estrés postraumático desde que volvió de la guerra, a la vez que hace frente a los negocios de la compañía y a su labor como parlamentario. Por lo tanto, el personaje encarnado por Cillian Murphy, dio señales de agotamiento en varios momentos de la temporada.

"Mira bien, Tommy, porque uno de los dos no va a estar aquí por mucho tiempo", pronuncia Ada en el tráiler. Aunque no queda claro si se refiere a su presencia en Shelby Company Limited o a sus vidas, todo apunta que la temporada final no traerá nada bueno para uno de los dos. Además, ante el auge del fascismo, el protagonista se topó con un nuevo enemigo al que trató de asesinar: Oswald Mosley, interpretado por Sam Claflin. ¿Qué ocurrirá entre ellos en la nueva temporada? "Tenemos un enemigo muy poderoso. Este será su final", reza una voz.

Shelby tratará de averiguar quién es el topo que ha frustrado su intento de asesinato y se enfrentará junto a sus compañeros de la banda a los Billy Boys, aparecidos en la quinta temporada. Pero, además, tendrán que hacer frente a muchos problemas aún desconocidos. Así se puede ver en el tráiler, que adelanta una temporada con mucha acción e intriga.