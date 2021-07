Tráiler de 'Solo asesinatos en el edificio', la comedia criminal con Selena Gomez y Steve Martin

Los misterios invaden la realidad de 'Solo asesinatos en el edificio', la serie de Hulu que en España veremos en Disney+ a partir del 31 de agosto.

Disney+

Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin comparten una pasión en 'Solo asesinatos en el edificio': el true crime. La ola de interés en los crímenes más tortuosos ha golpeado fuerte en los personajes a los que dan vida en esta producción original de Hulu, que a España llegará etiquetada como Star Original para formar parte del catálogo de su sección de corte adulto.

El tráiler de la serie, conocida originalmente como 'Only Murders in the Building', presenta tanto a los tres protagonistas, que residen en el mismo edificio del Upper West Side de Nueva York, como a uno de sus vecinos, quien confiesa a cámara que le quedan unos minutos para perder la vida. Precisamente su asesinato es el que motiva que Gomez, Short y Martin unan fuerzas y graben un podcast para documentar los avances de su investigación, con la que tratarán de dilucidar quién ha sido el culpable de ese homicidio.

El propio Steve Martin es uno de los creadores de la serie junto a Dan Fogelman y John Hoffman, que han dado forma a una ficción que entrelaza comedia con misterio y elementos criminales. El resultado de ese cóctel podrá verse en Disney+ a partir del 31 de agosto, cuando estarán disponibles los tres primeros episodios.