Apple TV+ no se ha tomado vacaciones en verano. La plataforma de la manzana mordida nos ha ofrecido varios bocados de producción original a lo largo de las últimas semanas, desde el thriller 'Secuestro en el aire' hasta 'The Afterparty' o 'Fundación', y la lista no parará de acrecentarse con propuestas como la animada 'Un planeta extraño', la alienígena 'Invasión' o el regreso de 'The Morning Show'. Además de todas esas producciones, también podremos descubrir 'The Changeling', quizá el título más inclasificable de los aquí recogidos, aunque Apple se atreve a poner la etiqueta de "cuento de hadas para adultos".

Para conocer mejor el estilo de la ficción, inspirada en la novela homónima de Victor LaValle, se ha lanzado un tráiler que va del romance al terror en cuestión de segundos. En el vídeo nos encontramos con una pareja que, poco después de conocerse, pone en común una aparente maldición que, llegado el momento, se acaba saldando con la desaparición de ella. De esta manera se desata un extraño viaje en el que el hombre encarnado por LaKeith Stanfield se sumerge en "una fábula sobre la paternidad y una peligrosa odisea a través de una ciudad de Nueva York que no sabías que existía".

'The Changeling' ha sido creada por Kelly Marcel ("Cruella") y verá la luz el 8 de septiembre con sus tres primeros episodios, mientras que los cinco restantes irán llegando semanalmente.