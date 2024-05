Por Toño García Rodríguez |

Semanas después de su tenso cara a cara con Sonia Ferrer en el programa 'En boca de todos', Amor Romeira ha vuelto a cargar contra la periodista en una entrevista para 'Socialité'. Romeira acudía a presentar su nuevo single y el programa aprovechó para preguntar, de nuevo, sobre su conflicto con la periodista. Aunque hace unas semanas pidió que cesaran los insultos hacia Ferrer, la entrevistada le lanzó un dardo a esta.

Sonia Ferrer y Amor Romeira en 'En boca de todos'

Romeira, que, consideraba "alarmante" que en 2024 estuviese experimentando mucha más discriminación que nunca como mujer trans. Por ello, su opinión sobre personas como la periodista se ha visto alterada con el paso de los años: "Para mí, Sonia Ferrer fue un referente. Evidentemente".

Fue entonces cuando aprovechó para comparar las operaciones estéticas a las que ambas se han sometido. "Hay una gran diferencia entre Sonia Ferrer y yo, y es que yo las cirugías las he utilizado para ser feliz y ella para estar más guapa. Me parece alarmante que mis cirugías entren en valor psiquiátrico y psicológico y las suyas no", ha comentado Romeira en la entrevista. Además, asegura que ella misma ha sido tránsfoba y que todo es cuestión de informarse: "Me ha mucha gracia cuando la gente intenta justificar su transfobia con vídeos míos siendo tránsfoba. ¿Todo bien en casa? Yo he sido tránsfoba porque la transfobia es desinformación''.

Su primer reportaje

Amor Romeira también recordó el primer reportaje que realizó tras su paso por 'Gran Hermano': "Fue un reportaje tan bonito y tan adelantado en aquella época. Se hicieron dos tipos de escenas, una la de las transexuales obligadas a ejercer la prostitución porque no les queda otra por el rechazo social y la tasa de paro, y luego está la de luchar por una reasignación de sexo para poder vivir mejor". La colaboradora, no obstante, se muestra optimista porque ahora existen muchos más referentes.