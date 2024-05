Eurovisión 2024 censura la actuación de Portugal por las uñas de Iolanda con motivos palestinos

Por Redacción |

¿Qué ha pasado con las uñas de Iolanda, la representante de Portugal en Eurovisión 2024? Es la pregunta que se han hecho muchos espectadores en las redes sociales al escuchar que había ocurrido alguna polémica pero que no había quedado claro. Pero aquí os lo vamos a contar.

La mano de Iolanda en Eurovisión 2024

Durante la actuación de 'Grito', la propuesta con la que representan a Portugal, Iolanda. En ninguno de los ensayos las había llevado así, por lo que la UER se ha sorprendido al ver que ha aparecido así la artista sobre el escenario de Malmö.

La organización había dejado claro que no iba a permitir ninguna protesta a favor de Palestina en un año donde el tema más comentado ha sido la polémica participación de Israel en plena guerra contra Gaza. Por ese motivo, la UER ha decidido no subir su actuación al canal de Youtube, algo que sí que ha hecho con el resto de actuaciones. Pero esa no ha sido la única censura, pues en la galería de fotos de la web oficial de Eurovisión, las fotos que ha subido no corresponden a esta actuación sino a la de su semifinal.

Las vuelve a mostrar durante las votaciones

Cuando distintos países le han dado los 12 puntos a Portugal, Iolanda no ha dudado en levantarse de la emoción y gritar de la alegría mientras se tapaba la cara con sus uñas asegurándose que saldrían claramente en cámaras. Todo esto ha ocurrido en el momento de las puntuaciones, por lo que la censura tanto en Youtube como en la galería de fotos ya había sido antes y posiblemente la representante portuguesa ya conocía lo sucedido.