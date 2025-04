TVE reúne a 'La familia de la tele' en la Copa del Rey: "Me he desvirgado en un partido de fútbol en directo"

RTVE |

El estreno de 'La familia de la tele' es inminente, fijado para el próximo 22 de abril en La 1. Si hace unos días Televisión Española emitió durante 'La promesa' el primer avance del programa, que confirmaba la llegada del universo 'Sálvame' a la pública, en la noche del 2 de abril han aprovechado el descanso del Atlético de Madrid-Barcelona de la semifinal de la Copa del Rey para reunir a sus presentadores.

La primera en aparecer era Belén Esteban, que lo hacía junto a Juan Carlos Rivero, comentarista del encuentro. "No me está gustando el árbitro, lo siento", comentaba la tertuliana, que ya se ha declarado en varias ocasiones forofa del Atlético de Madrid. "He venido con mucha familia, 'La familia de la tele', y dentro de muy poquito nos verán. Estamos muy emocionados de estar en Radiotelevisión Española, la casa de todos".

A continuación, daban paso a María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, que se encontraban a pie de campo. "Nos sentimos como la 'Beyonsebe', Kendrick Lamar y la mismísima Lady Gaga aquí en el half-time de un partido tan importante para todo el mundo que lo esté viendo desde casa", comentaba con su habitual humor la creadora de contenido. "Yo encantada porque me he desvirgado en un partido de fútbol en directo con Televisión Española y en el Wanda. El mejor estreno, aunque el mejor estreno está por venir", aseguraba la que fuera presentadora de 'Ni que fuéramos Shhh'.

"En la familia va a caber todo el mundo y no solo vamos a tener tarjetas amarillas y rojas, sino tarjetas de todos los colores", afirmaba Albizua. "Ojalá este tipo de afición. Esto es lo que queremos en nuestro nuevo programa: gente apasionada, volcada y competitiva", completaba Patiño. Antes de terminar, Inés Hernand invitaba a Rivero a pasarse un día por su programa.

También estuvo Jesús Cintora

Además de la aparición de 'La familia de la tele', TVE aprovechó el descanso para presentar 'Malas lenguas' con Jesús Cintora. El presentador confirmaba que su programa se emitiría a diario en La 2 de 18:45 a 21:00 horas: "Vamos a acompañar y al mismo tiempo contar lo que pasa en un tiempo trepidante (...) Hay una gran cantidad de contenido, pero también mucha gente desinformada. Queremos poner transparencia y también hay humor".