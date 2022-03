El universo Mediaset reacciona y opina del despido de Paz Padilla

Rafa Mora, Carlota Corredera, Carmen Borrego y otros excompañeros de Paz Padilla se pronuncian sobre su despido de Mediaset.

Héctor Alabadí / Almudena M. Lizana

El despido fulminante de Paz Padilla de Mediaset España está siendo toda una revolución dentro del grupo mediático. Aunque la noticia ha saltado muy recientemente y algunos de sus compañeros ni siquiera se han enterado, aprovechamos la asistencia de muchos de ellos al homenaje de Rocío Jurado para preguntarles sobre este asunto. Carlota Corredera, presentadora de 'Sálvame', al igual que Paz Padilla, le desea "lo mejor y que donde vaya sea muy feliz en su vida y en el trabajo" a su ya excompañera y asegura que quiere tomarse algo con ella muy pronto.

Otras como Carmen Borrego o Edurne, con quien compartió mesa del jurado en 'Got Talent España', comentan que todavía no han tenido ocasión de hablar con la presentadora, al igual que Rafa Mora, quien no conocía esta información y que define a Paz como "una de las mejores compañeras" y añade que la quiere con locura. Por su parte, el Maestro Joao dice que hace unos años que había visualizado que el despido acabaría ocurriendo y que aunque no le desea el mal a nadie, después de la discusión que tuvieron y de la que todavía está esperando una disculpa, le es completamente indiferente lo que ha ocurrido.