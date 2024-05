Víctor Sandoval se convierte en un meteorito que cae en el plató de 'Ni que fuéramos'

Quickie |

Según cuentan ahora los expertos, no fue un meteorito, pero toda España ha hablado de él este fin de semana. Algo sobrevoló nuestro país y Portugal, a 162.000 km/h, y se desintegró sobre el Atlántico a una altura de 60 kilómetros. Aun así, 'Ni que fuéramos' ha tirado de su habitual sentido del humor arrancando el programa del lunes 20 de mayo con Víctor Sandoval disfrazado de lo que podría parecer un meteorito.

"Nos ha dejado una pregunta en el aire: ¿dónde ha caído ese meteorito?", preguntaba María Patiño, para matizarse a ella misma acto seguido: "¿Dónde va a caer? Aquí en Canal Quickie. Dando paso a "Vitorito Sandoval", este decía: "Todavía no sé si voy a caer aquí o enfrente, me lo tengo que pensar", haciendo alusión a Mediaset, cuyas instalaciones están muy cerca desde este formato le llaman "la cadena de enfrente" para no mencionarles.

Pero la pulla no quedaba aquí, pues a las 16 horas decía: "Es que los que están ahora no me apetece, me apetece a los que están después, un poquitín más tarde", refiriéndose, seguramente, al equipo de 'TardeAR'. Patiño contaba a continuación que va a ser el primer Vitometeorito que se va a tirar en directo a Canal Quickie". Acto seguido, Sandoval corría del croma a su silla para formar ya parte de la mesa de colaboradores.