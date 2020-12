Los 10 mejores programas informativos o coberturas de 2020, según la redacción de FormulaTV

El 2020 está a punto de acabar para pasar a la historia como uno de los años más complicados. La crisis sanitaria surgida a raíz del coronavirus ha modificado por completo la forma de hacer televisión, provocando que muchos formatos se hayan tenido que adaptar a las medidas de protección y prevención de contagios. Además, la programación informativa se ha centrado durante meses en abordar la pandemia y todas las noticias de actualidad que aparecían en torno a la covid-19, como las comparecencias del presidente del gobierno, de los diferentes ministros o del director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad.

La política internacional también ha acaparado horas en pantalla gracias a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Todas las miradas han permanecido atentas a lo que sucedía al otro lado del charco, donde Trump y Biden se enfrentaban en las urnas electorales en el mes de noviembre. Estos y otros temas se han colado en nuestro particular ranking que, como cada mes de diciembre, desde la redacción de FormulaTV hemos elaborado para elegir cuáles han sido los mejores programas informativos de actualidad de este año que despedimos.

Comparecencia de Pedro Sánchez para decretar el estado de alarma

Pedro Sánchez en una de sus comparecencias ante los medios

Ante el incremento de casos de coronavirus en España, la incertidumbre comenzó a reinar a principios del mes de marzo, sobre todo cuando se incrementaron las teorías sobre posibles confinamientos como estaba sucediendo en Italia. Finalmente, Pedro Sánchez compareció ante los medios de comunicación para decretar el estado de alarma en nuestro país, una medida que dio un giro radical a nuestras vidas. Las palabras del presidente del Gobierno acapararon todas las miradas, haciendo que todas las cadenas interrumpieran su programación habitual para conectar en directo con la rueda de prensa de Sánchez. Desde entonces, este tipo de conexiones se han vuelto algo habitual, tanto cuando el presidente toma la palabra como cuando algunos de los ministros y expertos se sitúan ante las cámaras para ofrecer actualizaciones y nuevas informaciones. Entre los rostros que más hemos vistos estos meses se encuentra el de Fernando Simón, que ha estado al frente de la mayoría de estas intervenciones como máximo responsable del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad.

'laSexta noticias' y la sección especial: Crisis del coronavirus

'laSexta noticias' aborda la crisis del coronavirus

Si hay un canal que se ha volcado por completo para informar a los espectadores ese es laSexta. En sus informativos, la cadena del grupo Atresmedia ha dedicado diversos espacios para abordar todas las noticias sobre la pandemia, incluyendo análisis, conexiones en directo y entrevistas con expertos y especialistas. 'laSexta noticias' es uno de esos formatos que se ha adaptado a las circunstancias y apostado por una información exhaustiva y al momento de todo lo que sucedía a diario. Quizá toda esa dedicación con una sección especial al final de la tarde centrada íntegramente a explicar todas las novedades sobre la pandemia sea uno de los motivos por el que los espectadores han elegido 'laSexta noticias 20h' como referente, logrando que el espacio sea uno de los más vistos de la cadena.

Informativos en tiempos de covid

Los informativos se han adaptado a la nueva normalidad

Los informativos de las diferentes cadenas de televisión han tenido que hacer un esfuerzo extra este año para mantener a la población al tanto de cada una de las novedades que surgían sobre la crisis del coronavirus. Muchas veces a través de conexiones en directo con ruedas de prensa cargadas de incertidumbre. Asimismo, al tratarse de una pandemia, también han tenido que permanecer en alerta para informar de lo que sucedía en el resto de los países, narrando la evolución de los contagios en todo el mundo. Tampoco han faltado las noticias sobre la creación de la vacuna, una carrera de fondo en la que han participado expertos de diferentes países y que nos ha sido retransmitida a través de los informativos. A este trabajo han tenido que sumarle la adaptación a las nuevas medidas de seguridad, protocolos que han seguido desde cada cadena para hacer que los platós y los estudios desde los que trabajan fueran lugares seguros para todo el equipo.

Conexiones con manifestaciones negacionistas

Manifestación por parte de los negacionistas en contra de la vacuna y las restricciones

Las voces más críticas en contra de las medidas tomadas para evitar el aumento de contagios e intentar frenar la pandemia han surgido de sectores negacionistas. La libertad y la apertura de fronteras fueron algunas de las cosas que defendían estos grupos de personas que se manifestaron en diversas partes del país. Una de las concentraciones más llamativas fue la que tuvo lugar en la madrileña plaza de Colón, hasta la que se desplazaron cámaras y periodistas para cubrir el evento. El trabajo de los profesionales de los medios de comunicación no fue nada sencillo e incluso algunos reporteros que acudieron al lugar fueron evacuados por la policía por su seguridad. Además, estas manifestaciones en contra de las restricciones por la pandemia también se han extendido a otros países, sucesos que los informativos y telediarios de las diferentes cadenas también han mostrado.

Los cierres de informativo de Carlos del Amor

Uno de los vídeos de Carlos del Amor para el 'Telediario' de La 1

La segunda edición del 'Telediario' de La 1 nos sorprendió gratamente gracias a unas piezas audiovisuales de unos dos minutos de duración con las que Carlos del Amor despedía cada informativo. Mediante el uso de una voz en off y la combinación de diferentes imágenes, el periodista del área de cultura de Televisión Española ha hecho un ejercicio poético digno de alabar por la delicadeza de su narración, unas palabras cargadas siempre de mucho sentimiento y, sobre todo, de razón. Con algo tan sencillo aparentemente, del Amor ha conseguido ganarse el aplauso del público por esos cierres del informativo tan emotivos y que siempre han puesto un toque de esperanza a la situación que estamos viviendo por culpa de la pandemia. Precisamente, por ese mensaje optimista que transmitían, muchos de estos vídeos consiguieron hacerse virales a través de las redes sociales.

Vicente Vallés y sus análisis

Vicente Vallés en los informativos de Antena 3

La gestión de la crisis del coronavirus ha recibido apoyos y críticas a partes iguales. Algunos medios de comunicación han sido más benevolentes con la situación, mientras que otros no han dudado en poner sobre la mesa los datos para observarlos y analizarlos en profundidad. En este sentido, Vicente Vallés ha aprovechado su espacio en los informativos de Antena 3 para abordar las cifras de contagios y fallecimientos en nuestro país y reflexionar sobre todo lo sucedido en España. En todo momento ha mantenido su característico tono crítico, sobre todo cuando las cifras reportadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad no concordaban con las ofrecidas por algunas comunidades autónomas, información que, pesar de contar con su respectiva justificación por parte de Fernando Simón, no terminaba de convencer al presentador, que se mantenía firme en su postura crítica.

'Telediario' de TVE se traslada hasta el Hospital del Mar de Cataluña

El 'Telediario' de TVE se traslada al Hospital del Mar de Cataluña

Los sanitarios han sido parte fundamental durante la frenética lucha contra la covid-19 y quienes han estado al pie del cañón en primera línea. Por este motivo, el 'Telediario' de La 1 de Televisión Española se trasladó en una de sus ediciones presentada por Carlos Franganillo hasta el Hospital del Mar de Cataluña para contar la actualidad desde dentro. De este modo, se adentraron en las diferentes áreas del centro médico para dar voz a médicos y enfermeros y mostrar de primera mano el sufrimiento y la esperanza que se vive entre el personal sanitario y los pacientes. A raíz de esta incursión pudieron enseñar los testimonios de aquellos trabajadores del hospital que vivieron las primeras semanas de incertidumbre y de desbordamiento que sufrieron muchos centros sanitarios de nuestro país. Además, con ayuda de diversos profesionales analizaron las diferencias entre la primera y la segunda ola en un trabajo periodístico memorable.

'Informe covid'

Iker Jiménez en 'Informe covid'

Con la nueva normalidad y la pandemia y sus consecuencias en boca de todos, Iker Jiménez comenzaba una nueva aventura al frente de 'Informe covid'. El presentador de 'Cuarto milenio' abandonaba momentáneamente los temas y las investigaciones paranormales para centrarse en las informaciones acerca del virus, contando con el apoyo en plató de diversos científicos y especialistas en la materia. El formato ha sido todo un éxito en la parrilla de Telecinco, cosechando buenas audiencias en el access prime time de la cadena. No obstante, es un programa que no ha estado exento de polémica porque se ha atrevido a dar un paso más analizando nuevas teorías sobre el virus. Cabe destacar que uno de sus mayores logros fue la entrevista en exclusiva con la doctora Li-Meng Yan, una de las virólogas encargadas de estudiar el coronavirus en un laboratorio de referencia de la OMS en la Universidad de Salud Pública de Hong Kong y que tuvo que huir de China a Estados Unidos.

Pedro Piqueras y sus entrevistas

Pedro Sánchez entrevistado por Pedro Piqueras en 'Informativos Telecinco'

Como es natural, 2020 ha estado marcado en gran medida por las noticias relacionadas con la covid-19, pero los espacios informativos también han tenido hueco para otro tipo de informaciones. En el caso de Telecinco, Pedro Piqueras ha continuado llevando a cabo sus habituales entrevistas, en algunas ocasiones contando con la presencia del invitado en plató y en otras a través de videollamada. Durante este año, el veterano presentador ha podido conversar con diversos rostros de la política, del deporte y de la cultura. Entre las más comentadas se encuentra la intervención de Pedro Sánchez, una entrevista en la que el actual presidente del Gobierno fue preguntado por temas como la situación del coronavirus y su vacuna o los problemas con Hacienda del rey emérito. Reseñable también la entrevista con la compositora y cantante Rozalén, que consiguió emocionar a los espectadores y al propio Piqueras con su mensaje optimista y la presentación de una de las canciones de su último disco.

'Al rojo vivo: Objetivo la Casa Blanca'

Antonio García Ferreras y Emilio Doménech en 'Al rojo vivio: Objetivo la Casa Blanca'

Cuando se trata de cubrir unas elecciones Antonio García Ferreras y su equipo de 'Al rojo vivo' nunca fallan y siempre ponen toda la carne en el asador para que los espectadores tengan toda la información a su alcance. En el caso de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el programa se convirtió en 'Al rojo vivo: Objetivo la Casa Blanca', un especial de más de 15 horas de duración en el que se volcaron por completo para realizar un seguimiento exhaustivo y analizar en detalle los resultados de la disputa entre Donald Trump y Joe Biden. Para esta ardua labor contaron con diferentes conexiones en directo, destacando especialmente las intervenciones de Emilio Doménech, conocido en las redes sociales como Nanisimo y que se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la temporada por su gran profesionalidad. Además, para esta cita tan especial decidieron cambiar los elementos gráficos habituales del formato para personalizarlos con la famosa bandera de franjas blancas, rojas y azules ondeando.