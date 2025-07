'First Dates' salta a Telecinco y Cuatro ya tiene sustituto para esa franja

Por Sergio Navarro |

First Dates ' se ha convertido en uno de los buques insignia de Cuatro, siendo uno de los formatos más exitosos y longevos de la cadena. Sin embargo, ahora va a saltar de cadena,tras ' Informativos Telecinco 21:00 '.

De este modo, Telecinco reformula su parrilla con un access prime time fijo cada noche durante el verano, que arrancará con una semana especial titulada 'First Dates Summer Resort. Tras estos especiales, Telecinco continuará emitiendo nuevas entregas del formato conducido por Carlos Sobera.

Marisa y Cristina, las camareras de 'First Dates'

En estas entregas especiales, el romántico restaurante recreará la atmósfera de un exclusivo resort veraniego, tanto en su decoración como en su propuesta gastronómica. Con esta versión, no cambian de ubicación como en 'First Dates: Crucero' o en 'First Dates: Hotel', pero la nueva decoración servirá de soplo de aire fresco.

La opinión de Sobera sobre el cambio

Precisamente, en octubre de 2023, desde FormulaTV entrevistamos a Sobera y le preguntamos acerca de un hipotético salto de cadena para el formato, programándose en la principal de Mediaset. El presentador, sin morderse la lengua, lo tenía claro: "El espectador tiene muy identificado a 'First Dates' y sacarlo de ahí y pasarlo a Telecinco sería desvirtuarlo".

Matías Roure, barman de 'First Dates'

El sustituto para Cuatro

Para cubrir la franja de Cuatro que se queda sin 'First Dates' en el horario que ha estado los últimos años, Mediaset ya ha encontrado un sustituto. Cuatro comenzará a emitir a partir del lunes 14 de julio en el access prime time una selección de los mejores destinos recorridos por los reporteros de 'Viajeros Cuatro'.