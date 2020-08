10 parejas de televisivos que se vieron obligados a trabajar juntos después de romper

El amor surge cuando menos te lo esperas, ya sea en una noche de fiesta, en un viaje, en la universidad o en el trabajo, cualquier sitio puede ser el indicado para encontrar a la persona indicada con la que compartir tu vida. Los rostros televisivos tampoco se libran de las flechas de Cupido y muchas parejas se han formado precisamente delante de las cámaras. Pasar horas y horas juntos en el plató hace que el roce sea inevitable, motivo por el que quizá surge ese cariño irremediable que termina convirtiéndose en una bonita y apasionada historia de amor.

Además, en algunos casos, las relaciones han coincidido con actores y actrices que interpretaban personajes que también mantenían un idilio en la ficción. El problema viene cuando ese sentimiento se acaba y se ven obligados a seguir compartiendo horas en plató, sobre todo cuando se tienen que meter en la piel de esos personajes que sí que siguen estando juntos. Desde FormulaTV queremos recordar varias parejas de televisivos a los que se les terminó el amor y que no tuvieron más remedio que seguir trabajando en el mismo equipo.

1 Chad Michael Murray y Sophia Bush

Sophia Bush y Chad Michael Murray

Durante el rodaje de 'One Tree Hill' surgió el amor entre los intérpretes Chad Michael Murray y Sophia Bush. Así pues, se conocieron en el año 2003 y, como sus sentimientos eran tan fuertes y sólidos, se comprometieron en Australia al poco tiempo de iniciar su relación, pasando por el altar en abril de 2005. No obstante, la alegría finalizó cuando meses después se separaron y solicitaron la anulación matrimonial. Fuera de cámaras ya no mantenían una relación personal, pero delante tenían que continuar actuando como si fuesen pareja porque sus personajes tuvieron varios idilios. Ambos intentaron mantener una postura profesional durante los rodajes por el bien de la serie, aunque los productores y responsables de la ficción no se lo pusieron nada fácil porque, según reconoció la actriz, aprovecharon su situación personal para sacar provecho.

2 Alberto Caballero y María Adánez

María Adánez y Alberto Caballero

El guionista y director Alberto Caballero es conocido por ser el artífice de 'Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina' y 'El pueblo', comedias muy seguidas y queridas por los espectadores. En el año 2003, mientras grababa la serie que se desarrolla en Desengaño 21, conoció a María Adánez. La actriz estaba bajo sus órdenes interpretando a Lucía, horas y horas de trabajo que sirvieron para que entre ambos saltara la chispa del amor. Sin embargo, su historia concluía en el año 2005, aunque ambos seguían estando vinculados por su trabajo en la mítica comedia. La salida de Adánez de la serie tuvo lugar antes de que esta acabara, coincidiendo con la incorporación de Vanesa Romero, con la que Caballero inició una nueva relación. A pesar de la situación, parece que no terminaron del todo mal porque, tiempo después, Adánez formó parte del elenco de 'La que se avecina' durante dos temporadas.

3 Alberto Caballero y Vanesa Romero

Alberto Caballero y Vanesa Romero

Al poco tiempo de que Vanesa Romero se incorporara a 'Aquí no hay quien viva', ella y Alberto Caballero iniciaron una relación. En sus inicios como pareja coincidieron con María Adánez, pero esta abandonó la serie al poco tiempo. Finalmente, tras seis años de noviazgo, Caballero y Romero se casaron, aunque meses después decidieron divorciarse alegando diferencias irreconciliables tras haberse dado una segunda oportunidad después una crisis sentimental. No obstante, a nivel laboral han mantenido una relación cordial, lo que permitió que Romero continuara siendo parte del elenco de 'La que se avecina', aunque su ausencia fue notoria cuando empezaron a surgir esos problemas en el matrimonio. Tras esa ruptura, la actriz compartió escenas con María Adánez en las dos temporadas en las que estuvo, además de coincidir en las últimas temporadas con Miren Ibarguren, actual pareja de Alberto Caballero.

4 Johnny Galecki y Kaley Cuoco

Kaley Cuoco y Johnny Galecki

La relación sentimental entre Johnny Galecki y Kaley Cuoco fue tan discreta que salió a la luz una vez que ya habían roto. Ambos se conocieron gracias a 'The Big Bang Theory', sitcom en la que también interpretan a una pareja. Quizá ese roce fue el que hizo que ambos decidieran darse una oportunidad como pareja en la vida real, aunque su historia amorosa concluyó tras dos años compartiendo más que escenas delante de la cámara. Ambos optaron por ocultar su relación para que esto no influyese en sus personajes, al mismo tiempo que quisieron llevar la situación con la mayor madurez posible sabiendo los riesgos que implicaba dar ese paso. Mantuvieron una relación maravillosa como han reconocido tiempo después, lo que derivó en una gran amistad que que conservan desde entonces. Ese cariño, respeto y aprecio que se tienen les ha facilitado en parte seguir trabajando juntos, especialmente cuando Penny y Leonard consolidan su relación.

5 Adam Brody y Rachel Bilson

Rachel Bilson y Adam Brody

El actor Adam Brody y la actriz Rachel Bilson encarnaron los roles de Seth y Summer en 'The O.C.', la pareja más emblemática de la serie y con la que consiguieron dejar huella en toda una generación. Para alegría de muchos de los seguidores de la ficción, el amor que sentían ambos personajes se trasladó a la vida real y los intérpretes comenzaron a salir juntos. Lamentablemente, la relación solo duró tres años y en 2006 decidieron tomar caminos separados en los que respectaba a su situación sentimental. Por el contrario, se vieron obligados a permanecer unidos de forma profesional, puesto que los dos continuaron formando parte del elenco de la serie hasta 2007 y, además, sus personajes también seguían unidos. En unas declaraciones posteriores durante una entrevista, la actriz confesó que en su momento fue una situación un tanto incómoda, pero con el tiempo ambos han logrado rehacer sus vidas.

6 Penn Badgley y Blake Lively

Penn Badgley y Blake Lively

'Gossip Girl' fue todo un fenómeno, una de esas series que siguen siendo recordadas con el paso del tiempo. Parte de la culpa la tienen dos de sus protagonistas, Dan y Serena, a los que dieron vida el actor Penn Badgley y la actriz Blake Lively. Del mismo modo que sus personajes mantuvieron una relación sentimental, los intérpretes también unieron sus vidas y empezaron a salir juntos en el año 2007. Así pues, Badgley y Lively fueron pareja en la vida real hasta 2010, época en la que compartieron jornadas de trabajo y tiempo detrás de las cámaras. Cuando decidieron separarse continuaron vinculados por culpa de la serie, donde sí que seguían siendo pareja gracias a sus personajes. Sin embargo, la realidad era muy distinta porque los intérpretes pasaron a tener una relación estrictamente profesional hasta 2012, cuando la serie finalizó.

7 Katie Holmes y Joshua Jackson

Katie Holmes y Joshua Jackson

La década de los años noventa fue la época dorada de las series protagonizadas por adolescentes. Una de las más aclamadas y seguidas fue 'Dawson crece', pues en ella participaron James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes y Joshua Jackson, actores y actrices que hoy en día gozan de gran popularidad. Holmes y Jackson dieron vida a Joey y Pacey, formando una de las parejas amorosas de la serie. Pero lo que pocos recordarán es que los intérpretes también mantuvieron una relación sentimental en la vida real. En concreto, comenzaron a salir en el año 1998, cuando la serie no había hecho más que comenzar. Para ella fue su primer gran amor y decidieron mantener una relación discreta y casi en secreto. Sin embargo, aunque se guardaban un gran cariño, la pareja no prosperó y no duraron juntos mucho tiempo y se vieron obligados a continuar trabajando juntos.

8 Ian Somerhalder y Nina Dobrev

Nina Dobrev y Ian Somerhalder

Los protagonistas de 'Crónicas vampíricas', Ian Somerhalder y Nina Dobrev, dieron rienda suelta al amor tanto de forma ficticia como en la vida real. Los intérpretes se conocieron en la serie cuando esta comenzó sus emisiones en el año 2009. Un año después ya era evidente su relación como pareja sentimental, una historia amorosa que ellos mismos tuvieron que confirmar tras un tiempo intentando ocultar su amor de cara a la opinión pública. Una vez que ya era oficial, no dudaron en pasearse por festivales, galas, fiestas y eventos, donde posaban juntos. Su amor coincidía con el de sus personajes, que al mismo tiempo también mantenían una relación en la serie. Para los actores, la llama del amor se mantuvo viva durante tres años y, tras su ruptura, tuvieron que continuar trabajando juntos dando vida a Damon y Elena, que se encontraban en el punto más alto de su relación. Finalmente, Dobrev abandonó la ficción en la sexta temporada, avivando los rumores de una mala relación entre ambos.

9 Lidia Torrent y Matías Roure

Matías Roure y Lidia Torrent

Participar en el intento de que dos desconocidos se enamoraran en una cita a ciegas en 'First Dates' hizo que Lidia Torrent y Matías Roure también se dejaran llevar por ese ambiente de amor e iniciaran una relación sentimental. La pareja se conoció en el programa de Cuatro, siendo ella una de las camareras y el argentino el encargado de servir las copas detrás de la barra. Lo suyo no fue amor a primera vista y ambos reconocieron que se caían mal mutuamente, pero con la llegada del verano el amor acabó triunfando. En el año 2017, uno después de que comenzaran las emisiones del programa, dieron un pasó más y se fueron a vivir juntos, consolidando así su relación. Sin embargo, que parecía una historia de amor con futuro no llegó a buen puerto y decidieron separarse. La ruptura no fue muy amistosa como mostraron a través de mensajes con doble sentido en sus redes sociales, pero no han tenido más remedio que seguir trabajando juntos.

10 Michael C.Hall y Jennifer Carpenter

Michael C.Hall y Jennifer Carpenter

Michael C. Hall, protagonista de 'Dexter', también encontró el amor mientras trabajaba en una ficción televisiva. La actriz Jennifer Carpenter era la encargada de interpretar a Debra Morgan, una policía de Miami y también hermanastra de Dexter. Tras un año como novios, la pareja se casó en diciembre de 2008. Sin embargo, dos años después anunciaron que habían solicitado la anulación matrimonial, una decisión tomada de forma conjunta y de manera amigable. Antes de llegar hasta ese punto, probaron a permanecer distanciados temporalmente, pero ese tiempo solo les sirvió para comprobar que su relación ya no tenía remedio. De este modo, la separación tuvo lugar al inicio del rodaje de la quinta temporada, cuando ambos se encontraban compartiendo horas de grabación en la serie como compañeros de reparto. Además, los dos intérpretes siguieron participando en 'Dexter' hasta que la serie concluyó en el año 2013.