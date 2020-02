Así fueron las primeras citas de parejas míticas de las series españolas

El amor está presente en muchos aspectos de nuestra vida diaria, ya sea por el cariño de nuestros familiares, el amor de nuestra pareja o el aprecio de nuestros amigos y compañeros. Al tratarse de algo natural en el ser humano, no es de extrañar que el amor también forme parte de muchas tramas de series de televisión. Incluso en ocasiones las relaciones entre los personajes protagonistas acaparan las secuencias más importantes y emocionantes.

1 Marcos y Eva en 'Los Serrano'

Si eres un espectador habitual de este tipo de ficciones, probablemente hayas disfrutado conpara conseguir que triunfaran. No obstante, no todas las parejas han logrado que su relación llegue a buen puerto, aunque durante el proceso nos permitieron disfrutar con el desarrollo y la evolución de su amor. Por este motivo, desde FormulaTV queremos

Eva y Marcos en 'Los Serrano'

Procedentes de dos mundos muy diferentes, pero obligados a convivir en la misma casa y forzados a formar una familia, así fue como se conocieron Marcos (Fran Perea) y Eva (Verónica Sánchez) en 'Los Serrano'. Aunque en un principio parecía que no tenían nada en común, poco a poco fueron congeniando, hasta que entre ellos se forjó una bonita historia de amor. Su relación tuvo que superar muchos obstáculos, entre otros, la desaprobación de Diego o que Raúl, el mejor amigo de Marcos, estuviese enamorado de ella. No obstante, el amor venció todos los impedimentos y el primer encuentro romántico tuvo lugar en la tercera temporada, en el episodio titulado "El uso del matrimonio". Ese instante coincide con el primer beso de la pareja, una secuencia de lo más apasionada en la que Marcos llena todo el porche de velas para sorprender a Eva y sellar así su relación.

2 Quimi y Valle en 'Compañeros'

Quimi y Valle en 'Compañeros'

El chico malo del instituto se enamora de la chica guapa y popular, todo un clásico de las series de adolescentes. Esto fue lo que ocurrió entre Quimi (Antonio Hortelano) y Valle (Eva Santolaria), protagonistas de 'Compañeros'. Su amor se fue creando en las aulas y pasillos del colegio Azcona, una historia que vimos crecer y pasar por diferentes baches. Ambos ya mantenían una estrecha relación e incluso dieron a entender que se habían enrollado en alguna que otra ocasión, pero no es hasta mitad de la primera temporada cuando afianzan su relación y se muestran abiertamente como pareja. Además, aunque no fuimos testigos de su primera cita, la primera vez que se confesaron su amor mutuamente de forma sentida y sincera y tuvieron instantes a solas fue el episodio final de esa temporada inicial, cuando ambos se escaparon a la playa y se prometieron seguirse hasta donde fuera con tal de permanecer juntos.

3 Nacho y Alicia en 'Médico de familia'

Nacho besa a Alicia en 'Médico de familia'

Clásico donde los haya de la pequeña pantalla, 'Médico de familia' nos emocionó, divirtió y conquistó a partes iguales. Una de sus tramas más apasionantes fue la protagonizada por Nacho (Emilio Aragón) y Alicia (Lydia Bosch), cuñados que acabaron enamorados hasta las trancas y formando una familia con la llegada de los gemelos. Hasta llegar a este punto vimos a Nacho coquetear con varias mujeres, pero el amor que sentía por Alicia terminó ganando para alivio de los espectadores. Su primer encuentro romántico tuvo lugar en el último episodio de la cuarta temporada, cuando Nacho decidió lanzarse al vacío y acudió al aeropuerto para confesarle su amor a Alicia antes de que esta se marchara tres meses al Sahara para grabar unos documentales. En las escaleras del avión se produjo el tan ansiado beso, un momento tenso y lleno de emoción. En la siguiente temporada, Nacho le recibía en el mismo aeropuerto con un ramo de rosas en la mano, confirmando por fin su relación.

4 Laura y Javier en 'Hospital Central'

Laura y Javier en 'Hospital Central'

La historia de Laura (Diana Palazón) y Javier (Antonio Zabálburu) es de esas que no terminaron precisamente con un final feliz, pero su relación emocionó a todos los seguidores de 'Hospital Central. La primera vez que decidieron quedar fuera del hospital para pasar una velada juntos también fue la ocasión indicada para que se dieran su primer beso. Todo esto sucedió en el coche, mientras decidían que plan realizar y ambos tonteaban y se mostraban nerviosos por la tensión presente en el ambiente. Además, la atracción era más que evidente, pues ninguno podía esconder que sentía algo por el otro. De este modo, con una conversación un tanto atropellada y llena de nervios, Laura acababa confesando que con su timidez Javier iba a tenerlo complicado, pero a él no le importaron sus palabras y se lanzó a besarla. El resto de la historia ya la conocemos.

5 David y Fer en 'Física o química'

David besa por primera vez a Fer en 'Física o química'

El desenlace de la relación entre David (Adrián Rodríguez) y Fer (Javier Calvo) bien es conocido por los seguidores de 'Física o química'. El destino de la pareja fue trágico y doloroso, aunque antes de llegar a ese momento también hicieron situaciones divertidas, tiernas y románticas. Su primer encuentro fue un tanto sorprendente para Fer, pues no esperaba que David le besase porque no tenía pruebas de que a su compañero le gustasen los chicos. Sin embargo, en una tarde en el parque y de borrachera, David se lanzó sin corte alguno, convirtiendo una tarde en el parque en el primer rollo entre ambos. Tras ese primer tanteo, vivieron varios encuentros furtivos más y se intercambiaron alguna que otra mirada y beso, pero nada serio debido a las dudas de David. Finalmente, durante en una fiesta en casa de Violeta, ambos mantuvieron una cita improvisada y se dejaron llevar por la pasión del momento, besándose y acariciándose tumbados en la cama.

6 Carlos y Karina en 'Cuéntame cómo pasó'

Carlos y Karina se besan en 'Cuéntame'

Lo de Carlos (Ricardo Gómez) y Karina (Elena Rivera) en 'Cuéntame cómo pasó' fue amor a primera vista, por lo menos por parte de él. Se conocieron cuando todavía eran unos niños, pero para ellos el amor acabó triunfando y con la pequeña Olivia han formado una familia y se han trasladado hasta Nueva York, donde han iniciado una vida juntos. Para llegar a este punto primero tuvieron que superar una primera cita, algo que costó que tuviera lugar. Tras un paseo por el barrio, ambos se colaron en el portal donde se fundieron en su primer beso lejos de miradas de indeseados. Aunque tampoco podemos olvidar la cita en la que mantuvieron su primera relación sexual, una de las noches más especiales para Carlos que sucedió en el camión de mudanzas de los Alcántara, pero que permanecerá para siempre en la memoria de los protagonistas y de los espectadores.

7 Lucas y Sara en 'Los hombres de Paco'

Lucas y Sara en 'Los hombres de Paco'

Ser menor de edad y enamorarte de uno de los mejores amigos de tu padre suena a completa locura, pero para Sara (Michelle Jenner) y Lucas (Hugo Silva) fue una auténtica aventura amorosa en 'Los hombres de Paco'. Ella estaba perdidamente enamorada y hacía cualquier cosa para estar con él aunque fuese un solo momento, así fue como logró que él también quedara prendado de ella. De esta forma, tras una primera temporada de tiras y afloja en los que Lucas intentaba que Sara se olvidase de él, el inicio de la segunda tanda de capítulos de la serie nos regaló el momento que todos estábamos esperando, el primer beso de la pareja. El encuentro sucedió en plena calle, cuando Lucas fue en la búsqueda de la joven antes de que esta se marchara a Dublín. Aunque le costó arrancarse, el policía logró dejar aflorar sus sentimientos, dejándose llevar por la pasión y besándola en mitad de la noche en la que se convirtió en su primera cita improvisada.

8 Ana y Alberto en 'Velvet'

Ana y Alberto se besan en 'Velvet'

Enamorados desde que eran unos niños que se enviaban aviones de papel para comunicarse en secreto, la historia de Ana (Velvet) y Alberto (Miguel Ángel Silvestre) nos mantuvo en vilo durante varias temporadas de 'Velvet'. Separados durante su adolescencia, la pareja se volvía a encontrar muchos años después convertidos en adultos con sus respectivas vidas encauzadas, lo que no impidió que el reencuentro estuviese repleto de pasión. El suceso tuvo lugar en el primer capítulo de la primera temporada, momento en el que también vivimos su primer beso tras todo ese tiempo alejados. Aunque no fue una velada planificada, esa secuencia en la azotea fue un encuentro lleno de ilusión en el que intentaron marcharse juntos, pero un accidente de coche les impidió huir. Su siguiente y ya planificada cita fue en el segundo episodio, cuando Alberto la sorprendió con un elegante vestido, le tapó los ojos y la llevó hasta la piscina rodeada de velas para pedirle matrimonio.

9 Emilio y Belén en 'Aquí no hay quien viva'

Emilio y Belén se acuestan en 'Aquí no hay quien viva'

La relación de Emilio (Fernando Tejero) y Belén (Malena Alterio) estuvo repleta de altibajos en 'Aquí no hay quien viva'. A veces parecía que su historia estaba encaminada, pero siempre sucedía algo que hacía que todos se fuese al traste. De hecho, para desencanto de algunos de los seguidores de la serie, que esperaban que acabasen emparejados y felices después de tantas idas y venidas, finalmente tomaron caminos separados. Centrándonos en cómo fue su primer encuentro, tenemos que remontarnos hasta el sexto capítulo de la primera temporada, cuando Emilio subió a arreglar un enchufe a casa de Belén y tuvieron su primer encuentro sexual. No obstante, quizá su primera cita propiamente dicha fue la que tuvo lugar en el decimoquinto episodio, cuando Emilio la invitó a cenar a un caro restaurante del que intentaron marcharse sin pagar. Curiosamente en ese momento no eran pareja y Belén estaba saliendo con Carlos, pero fue la primera velada que pasaron juntos.

10 Margarita y Gonzalo en 'Águila roja'

Gonzalo besa a Margarita en 'Águila roja'

Vivir bajo el traje de águila roja evitando que la gente descubriese su verdadera identidad no fue ningún problema para que Gonzalo (David Janer) y Margarita (Inma Cuesta) se enamoraran en 'Águila Roja'. Aunque en el pasado estuvieron enamorados y por circunstancias de la vida se separaron, el destino quiso que volvieran a reencontrarse. Sin embargo, tuvimos que esperar mucho tiempo hasta que los dos acabaron juntos, pero la espera mereció la pena para los seguidores de la serie. Su primer y esperado beso no fue como todos creíamos, pues Gonzalo se encontraba bajo los efectos de una droga y al día siguiente pidió a una ilusionada Margarita que olvidara lo ocurrido. Afortunadamente ese no fue el único encuentro que tuvieron y su historia prosperó hasta el punto de que él le pidió matrimonio y llegaron hasta el altar, pero ella le dejó plantado cuando la marquesa le contó que se habían acostado. Al final terminaron juntos y ella desvelando que estaba embarazada.