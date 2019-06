11 momentazos de la primera temporada de 'Big Little Lies'

'Big Little Lies' fue una de las ficciones más aclamadas por público y crítica en 2017. Basada en la novela homónima de Liane Moriarty, la primera temporada de la serie contó con un total de siete episodios que fueron emitidos en HBO. La cadena decidió renovarla por otra tanda de capítulos, que llegan a la plataforma de streaming el 9 de junio con fichajes tan sorprendentes como el de Meryl Streep.

intentando siempre cumplir con sus obligaciones sociales y familiares y ocultando los aspectos más oscuros de sus vidas. Poco a poco se van destapando esas mentiras que si se descubren pueden cambiar por completo sus rutinas y terminan uniéndose con un mismo objetivo: su protección. Amor, sexo, agresiones, amistad o traición se juntan en el drama protagonizado por Nicole Kidman Shailene Woodley , entre otras.

Antes de meternos de lleno en la segunda temporada, en FormulaTV ya hemos analizado todo lo que debemos saber para comenzar con lo nuevo de la ficción. Ahora hemos querido dar un repaso a la primera parte recordando los mejores momentos que nos regaló, desde las lágrimas de Madeline hasta la unión de todas las mujeres tras acabar con el agresor y violador. ¿Cuál es tu momento favorito?

1 El lado sentimental de Madeline: Lágrimas ante el piano con Abigail

Madeline emocionada mientras habla con Abigail

Desde el arranque de la serie llega a nuestros oídos una idea que no para de repetirse: Madeline Mackenzie es una mujer de mucho cuidado. A través de las declaraciones de los asistentes a la fiesta del colegio que terminó con una muerte y de todos aquellos que rodearon a la víctima y a sus cercanos, escuchamos de todo sobre el personaje de Reese Witherspoon. Y es cierto que tiene su carácter y que no duda ni un segundo en sacarlo siempre que sea necesario. Pero en ninguna de las declaraciones oímos que Mackenzie también tiene su corazoncito. Una de las veces que más sorprende es el momento en el que se desnuda interiormente ante su hija Abigail, cuando está delante del piano y le transmite su miedo a que se vaya con su padre y su nueva novia y así perderla definitivamente. Su hija le dice que nunca ocurrirá eso porque ella siempre será su madre y Madeline se echa a llorar mientras ambas se funden en un emotivo abrazo.

2 Celeste se enfrenta a las agresiones de Perry: El golpe magistral

Agresión de Perry a Celeste

La relación sentimental de Celeste y Perry llama la atención desde el primer capítulo de la ficción. Aunque al principio parece que es una mujer que lo tiene todo, plenamente feliz con sus amigas, sus hijos y su marido, no tarda en descubrirse que eso es solo de puertas hacia afuera. Y es que las cosas con su pareja no van bien, al parecer, desde hace mucho tiempo. Celeste Wright representa a la perfección a una mujer sumida en la violencia machista, física y mentalmente, propinada casi diariamente por Perry, que al principio nos vende la imagen de padre increíble y marido ejemplar. La primera vez que Perry nos descubre su otra cara es en el primer episodio: después de que Celeste defendiera a Ziggy y reiterara que no es un niño violento, el personaje de Alexander Skarsgård no duda en agarrar a su mujer fuerte del brazo mientras ella suplica que le suelte. Pero no podemos olvidar el momentazo que nos regaló Nicole Kidman como Celeste al enfrentarse a su pareja y no dudando en estamparle una raqueta en el pene para frenar su ira, mientras este con el miembro al descubierto se retuerce de dolor y cae al suelo.

3 Jane se abre ante Madeline y habla de la violación

Jane cuenta la historia de la violación

Ya en el primer capítulo descubrimos que detrás del rostro feliz de Jane se escondía una historia turbia. A pesar de que en ese episodio no se sabe de qué se trata, sí que vamos obteniendo a través de flashbacks las diferentes piezas de un puzle que termina resolviéndose con el paso del tiempo. Desde que llegó a Monterrey y conoció a las otras madres del colegio que rápidamente se convirtieron en sus amigas, Jane nunca negó ser madre soltera que cuida sola de Ziggy desde que nació. El caso era saber quién era el padre y qué sucedió para que esa situación se diera. Lo segundo se descubre en el tercer capítulo después de que madre e hijo corrieran a casa de Madeline para que esta les ayudara a elaborar un árbol genealógico que tenían que llevar el día siguiente al colegio. Todo se complica cuando el pequeño Ziggy pregunta a su madre la identidad de su padre para poder colocarlo en el trabajo y, ante la negativa de ella, se enfada, grita y se va corriendo. En este momento Jane y Madeline salen a la terraza y la rabia de la primera hace que se abra en canal y cuente la historia: mientras se ven imágenes de lo ocurrido, Jane explica la violación que sufrió, cómo la sometió, la violencia que ejerció contra ella y cómo no volvió a saber nada del hombre. Además, confiesa que ella es la primera persona a la que se atreve a hablarle de aquello y la escena termina con un plano del rostro mezcla de tristeza, empatía y venganza de una brillante Witherspoon.

4 Terapia en pareja de Celeste y Perry con una brillante psicóloga

Celeste y Perry acuden a terapia por su relación tóxica

No es para menos que la relación entre Celeste y Perry acabe en terapia. Cuando él está llevando a su mujer y a sus dos hijos al colegio al pensar que era su primer día escolar -antes de averiguar que fue el día anterior la presentación-, recibe la propuesta de su mujer para ir al psicólogo de una manera demasiado positiva. Y cuando vuelve de su viaje profesional lo cumple. Los dos van a la consulta de una psicóloga que no puede ser más espectacular. Aquí se demuestra que ella es una mujer maltratada y que nunca lo reconocería, por sus formas de contar las cosas y de ocultar lo que realmente pasa. En un comienzo ninguno de los dos reconoce lo que ocurre en su relación e intentan ocultarlo en sexo agresivo refugiado tras la ira. Poco a poco van abriéndose, sobre todo Perry, que confiesa que maltrata a su mujer antes de la pasión y que se le va de las manos su trato. Poco a poco, la profesional va consiguiendo que Celeste vea que nada de eso es normal y que tiene que poner punto y final a su sensación de culpa -y es que ella alega que también pega a su marido cuando únicamente se defiende de los golpes-.

5 "Me encantan mis rencillas, son como mascotas para mí"

Madeline, Celeste y Jane se relajan tomando algo

No todo iba a ser de color negro en 'Big Little Lies'. Además de un drama excepcional, la serie de HBO está repleta de momentos divertidos que nos han arrancado alguna que otra carcajada. Todas las protagonistas tienen su particular sentido del humor pero si hay una que destaca sobre el resto es Madeline. Su manera de decir las cosas, incluso cuando está enfadada, termina convirtiéndose en comedia. Una de las frases que siempre nos vienen a la cabeza cuando pensamos en Mackenzie y que más se comentó en el momento de la emisión del segundo episodio es la que soltó ante Celeste y Jane en una mesa del bar al que siempre acuden las chicas. "Me encantan mis rencillas, son como mascotas para mí" fue su respuesta al consejo de Celeste para que dejara de meterse en la relación entre Abigail y Bonnie. Y más ancha que larga continuó preguntando a Jane por su vida como si nada.

6 La pelea de Renata y Jane por un mismo objetivo

Renata con el ojo cubierto por el golpe de Jane

La acusación de Amabella contra Ziggy en el primer episodio provocó la enemistad entre las madres de ambos. Jane intentó demostrar desde el principio que su hijo nunca ahogó a la niña y que no sería capaz de hacerlo, pero Renata siempre estuvo convencida de que eso había sido así. Bueno, casi siempre. Al final de la ficción se demuestra que no fue así pero hasta entonces el mal rollo estuvo presente entre ellas en todo momento. Pero Jane no estalla hasta que la profesora le comunica la petición de muchos padres del colegio para echar a Ziggy a la calle. Cuando sale de la reunión, se encuentra a Renata fuera de las clases y decide despotricar contra ella, se le va la mano y la empuja mientras esta trata de defenderse. Un mal golpe termina con el ojo de Renata dañado y con las dos histéricas. Pero ambas pelearon por lo mismo: la defensa de sus hijos.

7 Lluvia de vómitos de Madeline al enterarse de la subasta de la virginidad de Abigail y la complicidad de Bonnie

Madeline y Ed en la cena con Nathan y Bonnie

La idea de la cena de parejitas entre Ed y Madeline y Nathan y Bonnie no fue buena del todo. Al principio todo iba sobre ruedas, hasta que la relación de Bonnie y Abigail salió a relucir de la peor manera posible. Es Nathan el que en mitad de la comida no puede evitar comentar un plan de Abigail que todavía no ha llegado a buen puerto. Recordemos que desde los primeros capítulos, la adolescente y su madre tuvieron conversaciones sobre sexo porque ella no había perdido la virginidad pero tampoco se negaba a hacerlo próximamente. Nathan cuenta que su hija pretende subastar su virginidad a través de Internet y deja al descubierto la rabia que le dio enterarse por Bonnie y el plan en general. Pero es Madeline la que, al escuchar esas palabras, representa su sensación de asco en forma de vómitos. Primero vomita hacia la derecha y hacia la izquierda y después, refugiándose en que le había sentado mal la cena, vomita hacia Bonnie antes de dejar al descubierto una pequeña sonrisa que le delata.

8 "¿Por qué no echas un buen polvo?"

Renata y Madeline antes de la pelea en el bar

La reina de las frases cortantes a la par que desternillantes vuelve a nuestra lista con otra de las suyas. Cada vez que Madeline vive una situación desagradable, coge el teléfono y recurre a su mejor amiga para quedar a ahogar las penas en el alcohol. Y en este caso no era para menos, después de la discusión con Ed por Nathan y el grado de amor de ella hacia los dos. Mientras toma algo con Celeste para despejarse de sus respectivas situaciones, Renata las ve a lo lejos desde el mismo bar y se acerca de manera aparentemente amable a saludarlas. El personaje de Laura Dern comienza a hablar de la pena que daría que cerraran el hospital de veteranos para el que ella trabaja y apela a la pena para que acudan a una cena para recaudar fondos y detener el cierre. Con la ironía por delante, Madeline llama "persona estupenda" a su archienemiga y le echa en cara que haya invitado a su hija pequeña al cumpleaños de Amabella pero no a su amigo Ziggy para después asegurar con cara malvada que si el pequeño no va, su hija tampoco lo hará y todo el grupo de amigos de ella la seguirán. "Ni se te ocurra joderle el cumpleaños a mi hija" fue la respuesta de Renata, a lo que Madeline susurró "menuda zorra" y cuando Renata se giró y le preguntó por lo que había dicho por lo bajo, ella no dudó en gritar: "¿Por qué no echas un buen polvo?". Y después continuar bebiendo tranquilamente, en su salsa.

9 ¿Quién acosa a Amabella? Se descubre la verdad

Escena de la acusación a Ziggy de maltrato a Amabella

La trama del primer capítulo radicó en el maltrato físico a Amabella. Desde que Jane llegó a Monterrey, entró en el colegio con Ziggy con una acusación a sus espaldas. Nada más terminar el primer día, una niña llamada Amabella le acusó de haberle intentado estrangular en clase. Tras las insistencias de la profesora, la niña terminó apuntándole con el dedo y esto hizo que el pequeño fuera marginado por una parte de la clase. Aunque Ziggy prometió a su madre y al resto de alumnos que no fue él el que hizo eso, muchas madres pensaron que sí lo hizo. Las agresiones continuaron a lo largo del tiempo y todo iba siendo cada vez más extraño. Ziggy y Amabella comenzaron a ser amigos y esto no sería normal si fuera él el que pegara a la niña pero para Renata seguía siendo así. No es hasta el último capítulo cuando se demuestra quién es el verdadero autor del bullying a Amabella. Es el propio Ziggy el que cuenta a su madre que Jack, uno de los gemelos de Celeste, pega a la niña en el colegio. Jane decide contárselo a su amiga y esta descubre que la actitud de su hijo ha sido heredada del padre, que es un auténtico maltratador. Lo que más sorprende a la audiencia es el pasotismo de Renata, que después de verla histérica a lo largo de la serie por los ataques a su hija, decide perdonar y no dar más vueltas al tema.

10 Jane identifica a su agresor justo antes del crimen

Jane reconoce a Perry como su violador

Entrando ya en el último y apoteósico episodio, llegamos a la solución de uno de los temas que más quebraderos de cabeza nos ha dado a lo largo de su emisión. Desde el primer capítulo hemos visto a una Jane extraña, que se muda a Monterrey con la idea de comenzar una nueva vida y dejar atrás todo lo que le ha hecho sentir mal. ¿Y qué es exactamente eso? Episodio tras episodio hemos ido descubriendo cosas perturbadoras que explican las reacciones de la chica, sobre todo desde el momento en el que confesó a Madeline la violación que sufrió y desde que decidió viajar sola hasta el lugar en el que pensaba que estaba el culpable. Tras darse cuenta de que no era él, su sueño de encontrarle se frustró hasta poco antes del fin de la temporada. Cuando las chicas descubrieron a Perry pegando a Celeste, la cara de Jane cambió por completo al ver al marido del personaje de Nicole Kidman zarandeándola de esa manera. Su gesto sirvió para que Madeline se diera cuenta de que era él el que la había violado y para que la audiencia, sin escuchar una sola palabra, completara la última pieza de su puzle.

11 Adiós a la rivalidad de las protagonistas

Algunas de las protagonistas juntas en el final de la serie

Y continuamos en el último capítulo. Antes de poner punto y final a nuestra lista de momentazos de la primera temporada tenemos que hacer una mención especial a algo que ocurrió al final y que es digno de destacar. La enemistad de las chicas es palpable desde los primeros minutos de la serie y solucionar las rencillas entre ellas parecía algo imposible. Sobre todo las diferencias entre Madeline -y Jane aunque en menor medida- y Renata por el tema del maltrato de Amabella y la falsa culpa de Ziggy y entre Madeline -sí, otra vez- y Bonnie por la relación que mantiene con Abigail y por la felicidad que derrocha Nathan. Pero en el último capítulo todo cambia. Cuando Perry encuentra a Celeste y comienza a pegarle una paliza, todas sus amigas intentan separarle, pero no son capaces. Ahí aparece Renata para prestar sus manos de ayuda y poco después viene Bonnie corriendo para hacer lo propio. Y vaya si lo hace. De un empujón lanza a Perry al vacío y termina asesinándole sin que esa fuera su intención. Las voces de las protagonistas no vuelven a sonar desde el inicio de la secuencia pero lo que sí podemos ver es la unión de todas las mujeres y la perseverancia de todas por cubrirse y que nadie descubra lo que realmente ocurrió. Dejando los malos rollos y las diferencias a un lado.