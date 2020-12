Las 12 peores series de 2020, según la redacción de FormulaTV

El 2020 ha sido un año marcado por el coronavirus, que no solo ha revuelto la producción de las ficciones para la pequeña pantalla, sino que incluso ha acabado con el desarrollo de algunas de ellas. Aun así, a lo largo del año se han estrenado multitud de ofertas en distintas cadenas y plataformas, con el fin de alcanzar y conquistar el mayor número posible de espectadores, entre las que ha habido algunas que no han alcanzado dicha meta y no han alcanzado al menos el aprobado.

En un tiempo en el que las producciones parecen haber multiplicado su oferta más que nunca y en un año en el que las series han sido uno de los grandes entretenimientos para evadirnos de la realidad, no es de extrañar haber descubierto algunas ficciones que, por una u otra razón, se han quedado atrás con respecto a sus rivales. Ya sea por su debilidad para generar interés, la ausencia de un buen ritmo narrativo o tramas atractivas, o la presencia de personajes poco atractivos, entre otras razones, desde FormulaTV hemos elaborado una lista con aquellas series que, por uno u otro motivo, no han logrado convencer en un año especialmente complicado.

12 'Ratched'

Sarah Paulson y Finn Wittrock en 'Ratched'

A pesar de los buenos datos y la popularidad que 'Ratched' adquirió tras su estreno en septiembre, lo cierto es que la historia de la señorita Mildred, en su camino a convertirse en una cruel enfermera del hospital psiquiátrico de Oregón, dividió a su público entre aquellos que la amaron y aquellos que la rechazaron. La precuela de "Alguien voló sobre el nido del cuco", de Milos Forman, por desgracia, olvida ese enlace con sus orígenes a lo largo de toda su historia, hasta el punto de que incluso la ficción pasa por alto el aportar coherencia con el tono o la construcción del personaje.

De hecho, uno bien se podría cuestionar el porqué recurrir a tan icónico personaje, cuando la historia parece prácticamente independiente de sus supuestos orígenes (o del que será el futuro del personaje y que ya conocemos), hasta el punto de que ni siquiera se ha establecido una cierta conexión con el film. A ellos se une lo surrealista de ciertas tramas que rodean al personaje interpretado por Sarah Paulson, cuya interpretación, aun así, es tan impecable como siempre, pero que amenazan en todo momento con sobrepasar los límites que hagan la historia tan surrealista como poco convincente a ojos del espectador.

11 'Valeria'

Silma López, Diana Gómez, Teresa Riott y Paula Malia, protagonistas de 'Valeria'

Basada en la saga de libros de Elísabet Benavent del mismo nombre, 'Valeria' aterrizó en mayo en Netflix, dividiendo al público en cuanto las opiniones que generó la historia de una mujer y su grupo de amigas, con quienes comparte las dificultades que les surgen en su vida profesional y personal, como el bloqueo creativo o la creciente distancia con su pareja. Una historia de amistad, amor y trabajo en la que faltan grandes giros o tramas originales que la conviertan en una serie a tener en cuenta.

De hecho, 'Valeria' carece de ese "juego" con sus personajes durante las crisis de Valeria y compañía o con el triángulo amoroso del que forma parte su protagonista, interpretada por Diana Gómez, para generar cierto misterio que atrape de cara a los siguientes episodios, algo que sí está presente en sus libros. Eso, unido al hecho de que sus personajes no están claramente definidos, al igual que tampoco se profundiza en los temas que se tratan, sino que son casi meras anécdotas a lo largo de la historia, no ayudan a que uno desee acompañar a Valeria y compañía en sus "aventurillas" a lo largo de toda la temporada.

10 'Por 13 razones'

Brandon Flynn, Dylan Minnette, Alisha Boe y Christian Navarro en 'Por 13 razones'

La historia de los compañeros de Hannah Baker tras su suicidio concluyó por fin con la cuarta temporada de 'Por 13 razones', que aterrizó a principios de junio en Netflix con unos fans cada vez más desencantados que se toparon con un cierre que mejoró muy poco con respecto a la temporada anterior. Aun así, ha resultado ser un final atropellado con múltiples temas que, a pesar de ser tan serios y sensibles (el uso de armas, la depresión o el racismo, entre otros), se tratan desde una perspectiva cercana al catastrofismo, sin esperanza visible, sin apenas sensibilidad y sin generar empatía, lejos de las sensaciones cuidadas que dejaba tras de sí la primera temporada.

De esta forma, 'Por 13 razones' ha presentado una última temporada en la que, a pesar de lo mucho que podría explorar y concienciar a su público de distintas realidades y problemas, se da importancia a los misterios que giran en torno a un nuevo asesinato y a los esfuerzos de sus protagonistas por seguir ocultando secretos. Todo ello en unos episodios que solo han demostrado una vez más que se ha estirado el chicle de 'Por 13 razones' durante demasiado tiempo y sin apenas sentido en el desarrollo de sus tramas y personajes.

9 'Run'

Domhnall Gleeson y Merritt Wever en 'Run'

'Run' cuenta la historia de Ruby y Billy, una pareja que se reencuentra tras años separados gracias a una promesa por la que, si se enviaban un mensaje, debían reunirse para emprender una escapada, en la que hacen frente a sus diferencias tras tanto tiempo sin estar en contacto. Aunque la química entre sus protagonistas Domhnall Gleeson y Merritt Wever es evidente a lo largo de la historia, la ficción de HBO creada por Vicky Jones deja un sabor de boca que se acerca más al que podría dejar tras de sí ver una película que no termina de arrancar y no una entrega serializada.

En este aspecto, lo que más destaca es el desarrollo de sus protagonistas, Ruby y Billy, a los que uno apenas llega a conocer a pesar de haber llegado al final de la serie, algo que se da menos aún en los secundarios que se van presentando a lo largo de los episodios. Además, 'Run' no aprovecha del todo los secretos, inseguridades y las dudas de sus personajes tras dos décadas de distanciamiento, sino que recurre a muertes e investigaciones, entre otros recursos, que aportan poco a lo que se muestra sobre los protagonistas a lo largo de los episodios, dejando nuestro conocimiento sobre ellos en una superficie que aún se podría haber explorado más a fondo.

8 'Historias del Alcafrán'

María Isasi y Álex Gadea en 'Historias del Alcafrán'

'Historias de Alcafrán' abordaba la cruda realidad de un pueblo de La Mancha que se esfuerza por luchar contra la despoblación incorporando a un maestro que permitirá abrir el colegio que lleva tantos años cerrado. Una comedia creada por José Mota, Eduardo Ladrón de Guevara y Óscar Lurueña que se estrenó en La 1 de Televisión Española a principios de septiembre y que ni siquiera logró convencer a la audiencia al dejar una media de 6,8% de share. Aunque la serie no se presentaba como toda una referencia del 2020, su honestidad al presentar tramas pensadas para alcanzar todos los targets de audiencia, no ha contado con la suficiente potencia para enganchar al público.

La ficción retrata un problema de actualidad a través de historias que pretenden entretener y divertir, pero que difícilmente logran sacar la carcajada que se podría esperar de una comedia, con bromas de poca gracia o que son más propias de años atrás que de la actualidad. La historia de sus personajes, encarnados por actores como María Isasi, Álex Gadea, Carlos Chamarro o Ángel Ruiz, puede que consiga entretener, pero sigue anclada en el pasado de la cadena pública, al no arriesgar en su contenido ni generar interés con sus giros o sus personajes, algunos de los cuales resultan tan superficiales como estrambóticos.

7 'Avenue 5'

Hugh Laurie, Josh Gad y Suzy Nakamura en 'Avenue 5'

Hugh Laurie se puso al frente del reparto de 'Avenue 5', una comedia de HBO ambientada en un crucero espacial que, junto a esa ambientación y el hecho de que ha sido creada por Armando Iannucci, responsable de ficciones como 'Veep' o 'The Thick of It', podía apuntar muy alto antes de su estreno a principios de 2020. En ella, un crucero espacial sufre un imprevisto cambio de ruta, lo que provoca que el tiempo de viaje se alargue y, en consecuencia, surgen conflictos entre la tripulación y los tensos pasajeros.

Sin embargo, aunque la comedia carece de tedio, la falta de cohesión entre sus episodios y el desorden general del que peca la producción acaban convirtiéndola en una historia que aún podría haberse explotado mucho más. El conflicto constante entre los responsables del crucero y los pasajeros no acaba de aprovechar del todo la ambientación futurista y se echa en falta un mayor cuidado del entorno. Características que alejan esta serie de la brillantez de la que Iannucci ha hecho gala a lo largo de su carrera.

6 'Benidorm'

María Almudéver y Antonio Pagudo en 'Benidorm'

Antonio Pagudo se puso al frente del reparto de la serie de Atresplayer Premium 'Benidorm', serie de los creadores de 'Allí abajo', que aterrizó en la plataforma a principios de junio. En ella, Xabi, tras ser diagnosticado de cáncer y descubrir que le quedan pocos meses de vida, decide trasladarse desde el País Vasco a Benidorm para buscar a María, su amor adolescente, que acabará siendo suplantada por una mujer que, empujada por su novio, decide conquistar al inocente protagonista para quedarse con su dinero.

La producción esperaba cosechar un éxito similar a su predecesora, pero su escasa valentía en su planteamiento no ha logrado que destaque, dado que utiliza una fórmula muy similar, e incluso acaba recordando a estrategias cómicas que podrían haber funcionado perfectamente en el pasado. El humor que presentan los amigos del protagonista, quienes deciden seguirlo en su viaje para cuidar de Xabi, tiende a ser en general bastante básico. A ello se suma una trama criminal en torno al grupo, para añadir peso más allá de la que se desarrolla entre el personaje de Pagudo y el de María Almudéver, que da la sensación de que la serie trata de abarcar más de lo que podría. Ingredientes por lo que 'Benidorm' se queda en una comedia más, sin llegar a destacar en el año de su debut.

5 'Vis a vis: El oasis'

Maggie Civantos y Najwa Nimri, protagonistas de 'Vis a vis: El oasis'

Algo más de un año después de que concluyera 'Vis a vis', Fox España estrenó el spin-off 'Vis a vis: El oasis' a finales de abril , con Maggie Civantos y Najwa Nimri retomando sus míticos papeles como Maca y Zulema. Dos protagonistas que se unían para perpetrar el atraco de sus vidas a un importante narcotraficante junto a un variopinto grupo de mujeres, con rostros tanto nuevos como ya conocidos. A pesar de contar con la potencia de estos dos personajes que conquistaron a la Marea Amarilla, 'Vis a vis: El oasis' perdía esa característica de incluir increíbles personajes que tanto agradó en su predecesora y, de hecho, tampoco se aprovechó del todo su potencial.

Mezclar tantos personajes e historias que contar en apenas ocho episodios no favoreció a la serie, que parecía querer abarcar más de lo que era capaz, dejando así historias pasajeras, sin profundizar, que terminaban sin tener cierta relevancia. A ello se suma el hecho de que, entre tanta nueva incorporación, se perdía un tanto la historia de dos mujeres tan complejas e interesantes como Maca y Zulema, puntos fuertes que podrían haber generado un mayor interés con una historia en común más profunda, sin sumar tantas nuevas tramas que la empañasen.

4 'Por H o por B'

Saida Benzal, Brays Efe y Marta Martín en 'Por H o por B'

'Por H o por B' cuenta el encuentro de dos amigas, Hache y Belén, tras años distanciadas, cuando ambas se trasladan de Parla al centro de Madrid, mientras lidian con las diferencias entre su antigua ciudad y su nuevo lugar de residencia. Aunque parecía ser una de las grandes apuestas españolas de HBO para este 2020, esta producción presenta una trama que, a pesar de los esfuerzos de sus acciones y diálogos para mostrar cierta autenticidad, acaba repleta de tópicos y exageraciones que le restan esa credibilidad que tanto parece buscar.

La serie recurre, además, a ese "choque cultural" a veces tan manido en las producciones para despertar interés y humor a lo largo de la trama. Aunque dicho recurso parece generar cierto humor sano e incluso ternura en otros casos, en el de esta producción pierde esas sensaciones al llevar al extremo, las relaciones de sus protagonistas, dos mujeres de Parla, con su nuevo entorno, gente que vive en el centro de Madrid: a unas las presenta en ocasiones demasiado vulgares, mientras que a los otros llegan a ser repelentes en extremo. Planteamientos que acaban chirriando a ojos del espectador, al mostrar situaciones ridículas en exceso que ni convencen ni dan el toque cómico que probablemente se esperaba.

3 'Space Force'

Diana Silvers, Steve Carell, Lisa Kudrow y Dan Bakkedahl en 'Space Force'

A finales de mayo, Netflix estrenó 'Space Force', una serie desarrollada por Greg Daniels y Steve Carell, quien ejerce, además, como protagonista. Una producción que nació como un "pedido" de la compañía al humorista después de que Donald Trump anunciara que ampliaría el ejército de los Estados Unidos con unas fuerzas espaciales, en 2019, y que narra el proceso de creación de dicha entidad. Comenzaba así un proceso creativo que ha generado una "comedia" forzada y que trata de emular en cierto modo a 'The Office', sin demasiado éxito.

Sin embargo, 'Space Force' incorpora unos gags que no terminan de funcionar en el marco, muchas veces, de situaciones demasiado incómodas para generar un humor convincente. El hecho de que algunos personajes acaben siendo demasiado extravagantes también puede resultar pesado, restando así el humor del que podría hacer gala una serie que, además, renuncia a mofarse de momentos históricos de actualidad, como el hecho de que, aunque el presidente o la primera dama existen en la trama, permanecen en off en todo momento, evitando hacer bromas que podrían perjudicar que no pasara de moda con el tiempo.

2 'Alta mar'

Alejandra Onieva e Ivana Baquero en 'Alta mar'

'Alta mar', una de las apuestas españolas de Netflix, contaba los misterios que sucedían en un transatlántico. En el caso de la tercera temporada, los tripulantes y pasajeros del barco se enfrentaban al reto de lidiar con un virus mortal, al que se sumaba un delito grave durante la travesía. Dos de los conflictos que surgen en este desenlace de seis episodios, en los que por desgracia se presentan resoluciones a cada situación, muchas de las cuales resultan poco creíbles, de forma rápida y a veces sin sentido.

Además, la serie cuenta con la incorporación de nuevos personajes que, lejos de aportar algo a la trama, consiguen el efecto contrario. Algunos, de hecho, ni siquiera logran encajar en las tramas, hasta que cuadran al descubrirse su verdadero papel. Un efecto que no convence y que resta credibilidad a los personajes, al igual que la producción va perdiendo el misterio y la tensión a medida que encara su final, cada vez más predecible. A ello se suma el hecho de que, en seis episodios, la historia acaba resultando atropellada, al mostrar más de lo que podría explorarse de forma más efectiva y profunda a lo largo de ellos.

1 'Lejos de ti'

Megan Montaner y Alessandro Tiberi en 'Lejos de ti'

A principios de 2018, Mediaset anunciaba una de sus apuestas, que no llegó a su principal cadena hasta abril de 2020, 'Lejos de ti', que apenas convenció a sus espectadores en su estreno. La comedia romántica protagonizada por Megan Montaner y Alessandro Tiberi narraba la historia de dos personas que, tras vivir un encontronazo en un aeropuerto, se separaban para regresar a sus países, aunque no lograban olvidarse el uno del otro, hasta el punto de que el otro comenzaba a manifestarse ante ellos como si estuvieran realmente presentes.

La producción, aunque se estrenó líder, comenzó una decadencia que concluyó con su emisión en un escueto 9,6%, después de que los espectadores se quejaran desde el principio, entre otras cosas, de la escasa calidad del doblaje o de los evidentes esfuerzos de Montaner por hacer un acento andaluz que no acababa de convencer. Eso, junto al desarrollo de una trama romántica con cierto tono fantástico y llena de tópicos, que incluso a veces llega a ser un tanto ridícula, convertían a 'Lejos de ti' en una serie que se acercaba más a una película de sobremesa de fin de semana para pasar el rato que a una producción que merezca la pena recordar.