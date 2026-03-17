Estos son los 12 pueblos que participan en el 'Grand Prix 2026'

Por Almudena M. Lizana | |

RTVE ha confirmado ya los 12 municipios que formarán parte de la próxima edición del 'Grand Prix', que regresa renovado. Como novedad, se amplía el rango de participación a localidades con entre 3.000 y 10.000 habitantes, con el objetivo de acercar el concurso a más rincones de España.

El anuncio se ha hecho durante la tarde del 17 de marzo de 2026 al final de 'Directo al grano', cuando María Fernanda, la famosa vaquilla del concurso veraniego, ha entrado en el plató del formato presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró. El querido animal ha llegado con dos sobres donde ponía el nombre de los municipios escogidos finalmente.

Marta Flich, Gonzalo Miró y María Fernanda han anunciado los 12 pueblos del 'Grand Prix 2026'

Estos son los 12 pueblos que participan en 'Grand Prix 2026'

Estos son los doce pueblos que participan en el 'Grand Prix 2026'

Con Ramontxu

Volviendo a la novedad que ya hemos comentado,, cuando anteriormente el mínimo era de 5.000, manteniéndose el máximo en 10.000. Esta modificación ha facilitado que más localidades puedan aspirar a participar. En total,, y finalmente se han elegido a estos 12 pueblos.

Con un enfoque lleno de entretenimiento, el programa, que vuelve a estar presentado por Ramón García por cuarto año consecutivo, retará a los habitantes de los pueblos participantes a demostrar sus destrezas. Como es habitual, los padrinos y madrinas desempeñarán un papel clave apoyando a las localidades que representan. Todo ello se desarrollará en un plató que conserva su esencia, con una escenografía inspirada en la arquitectura tradicional de los pueblos españoles.