Estos son los 12 pueblos que participan en el 'Grand Prix 2026'

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Grand Prix
1995 - Act
España
Concursos
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RTVE ha confirmado ya los 12 municipios que formarán parte de la próxima edición del 'Grand Prix', que regresa renovado. Como novedad, se amplía el rango de participación a localidades con entre 3.000 y 10.000 habitantes, con el objetivo de acercar el concurso a más rincones de España.
El anuncio se ha hecho durante la tarde del 17 de marzo de 2026 al final de 'Directo al grano', cuando María Fernanda, la famosa vaquilla del concurso veraniego, ha entrado en el plató del formato presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró. El querido animal ha llegado con dos sobres donde ponía el nombre de los municipios escogidos finalmente.
Estos son los 12 pueblos que participan en 'Grand Prix 2026'
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
- Muros (Galicia)
- Pravia (Asturias)
- Zumárraga (País Vasco)
- Padrejón (La Rioja)
- Polinyà (Cataluña)
- Altura (Comunidad Valenciana)
- Cantalejo (Castilla y León)
- Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid)
- Quintanar del Rey (Castilla La Mancha)
- Blanca (Murcia)
- Balanegra (Andalucía)
- San Juan de la Rambla (Islas Canarias)
Con Ramontxu
Con un enfoque lleno de entretenimiento, el programa, que vuelve a estar presentado por Ramón García por cuarto año consecutivo, retará a los habitantes de los pueblos participantes a demostrar sus destrezas. Como es habitual, los padrinos y madrinas desempeñarán un papel clave apoyando a las localidades que representan. Todo ello se desarrollará en un plató que conserva su esencia, con una escenografía inspirada en la arquitectura tradicional de los pueblos españoles.