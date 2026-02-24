El 'Grand Prix del verano' confirma su regreso y ya prepara la nueva edición en La 1

Por Sergio Navarro |

El 'Grand Prix del verano' ya trabaja en su regreso a La 1 por cuarto año consecutivo. Será la gran apuesta para la programación estival de RTVE y volverá a reunir a 12 nuevos pueblos de toda la geografía española. Ramón García será de nuevo el maestro de ceremonias, sin conocerse el nombre del resto de colaboradores y colaboradoras.

A los juegos más clásicos del programa se sumarán nuevos y divertidos retos. Para ello, el plató mantendrá su esencia, evocando con su decorado la arquitectura de los pueblos de España. No faltarán pruebas tan emblemáticas como 'La patata caliente', 'Los troncos locos', 'Los bolos' o 'El diccionario' junto a novedades que prepara el equipo.

La Vaquilla y Ramón García, en 'El Grand Prix del verano'

Producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), el formato mantendrá su espíritu de siempre, con padrinos y madrinas jugando un importante papel para los pueblos a los que representan. El casting para encontrar a los pueblos participantes ya ha comenzado. ¿Qué localidad se unirá al listado de ganadores?

Las audiencias de la edición de 2025

Ramón García, en una de las pruebas de 'El Grand Prix del verano'

'El Grand Prix del verano' fue en su edición de 2025 líder destacado de su franja, con una media del 12,4% de cuota, 930.000 seguidores en lineal, a los que se les suman otros 145.000 espectadores en diferido, alcanzando el millón.disputada entre San Sebastián de la Gomera y Cubas de la Sagra, dando la victoria al primero de ellos,

Estos datos le dieron el liderazgo con una distancia de 2,3 puntos sobre la segunda opción. Fue líder en todos los segmentos de 4 a 64 años, destacando especialmente entre el público infantil, con un gran 28,9%; en 25 a 44 años, con un 23,2%, y en los jóvenes de 13 a 24 años con un 11,3%.