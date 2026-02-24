El 'Grand Prix del verano' confirma su regreso y ya prepara la nueva edición en La 1

Programa relacionado
Grand Prix
1995 - Act
España
Concursos
Popularidad: #132 de 1.914
- 74
- 9
El 'Grand Prix del verano' ya trabaja en su regreso a La 1 por cuarto año consecutivo. Será la gran apuesta para la programación estival de RTVE y volverá a reunir a 12 nuevos pueblos de toda la geografía española. Ramón García será de nuevo el maestro de ceremonias, sin conocerse el nombre del resto de colaboradores y colaboradoras.
A los juegos más clásicos del programa se sumarán nuevos y divertidos retos. Para ello, el plató mantendrá su esencia, evocando con su decorado la arquitectura de los pueblos de España. No faltarán pruebas tan emblemáticas como 'La patata caliente', 'Los troncos locos', 'Los bolos' o 'El diccionario' junto a novedades que prepara el equipo.
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- Jurado de 'Decomasters': "Disgustos no nos han dado los concursantes, pero sí momentos de risas y de llantos"
- Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"
Producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), el formato mantendrá su espíritu de siempre, con padrinos y madrinas jugando un importante papel para los pueblos a los que representan. El casting para encontrar a los pueblos participantes ya ha comenzado. ¿Qué localidad se unirá al listado de ganadores?
Las audiencias de la edición de 2025
Estos datos le dieron el liderazgo con una distancia de 2,3 puntos sobre la segunda opción. Fue líder en todos los segmentos de 4 a 64 años, destacando especialmente entre el público infantil, con un gran 28,9%; en 25 a 44 años, con un 23,2%, y en los jóvenes de 13 a 24 años con un 11,3%.