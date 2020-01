Las series internacionales más esperadas de 2020: De 'The New Pope' a 'Deputy'

El panorama de las series se prepara para el comienzo de un año nuevo, lo que supone la llegada de nuevas temporadas y ficciones. En España esperamos ansioso el estreno de series como 'La valla', '30 monedas', 'Caronte', 'Vis a vis: El oasis' o los nuevos capítulos de 'El Ministerio del Tiempo' o 'La casa de papel'. Lo mismo sucede a nivel internacional, donde las cadenas y plataformas de vídeo bajo demanda como HBO, Fox, NBC o ABC se preparan para presentar sus nuevas producciones. De esta forma, está previsto que a lo largo del año 2020 más de 50 series aterrizarán en sus respectivas parrillas televisivas o catálogos para satisfacer todo tipo de gustos.

HBO

Los diferentes géneros comoen muchas de las series que se avecinan, proyectos que también abarcarán todo tipo de historias para disfrute de toda la familia y de los paladares más exquisitos. Además de las nuevas ficciones que verán la luz en los próximos meses, los más seriéfilos también podrán disfrutar cons, producciones que estrenarán nuevas tandas de capítulos o que, en muchos casos, retoman sus emisiones tras el parón navideño habitual. Desde FormulaTV queremos

El 2019 ha sido un gran año para HBO con el estreno de ficciones como 'Euphoria', 'Chernobyl', 'Years and Years' y 'Foodie Love', pero también ha dicho adiós a su principal baza, 'Juego de tronos'. No obstante, la plataforma de vídeo bajo demanda quiere seguir manteniendo el nivel de su catálogo, a lo que contribuirá la ansiada continuación de 'Young Pope' o la incorporación de series y miniseries que cuentan con unos repartos muy potentes.

1 'The New Pope'

John Malkovich en 'The New Pope'

Fecha de estreno: 11 de enero.

Sinopsis: Dirigida por el aclamado cineasta Paolo Sorrentino, 'The New Pope' es la esperada continuación de 'The Young Pope', la ficción ambientada en el vaticano y protagonizada por Jude Law. En los nuevos capítulos será Sir John Brannox (John Malkovich) quien tome el relevo como Papa bajo el nombre de Juan Pablo III, aunque el personaje de Law seguirá teniendo mucho protagonismo. La ficción también contará con algunos de los intérpretes de la serie original, como es el caso de Javier Cámara, Silvio Orlando, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi, que retoman sus papeles. Además, Sharon Stone y Marilyn Manson aparecerán como estrellas invitadas.

2 'El visitante'

Jason Bateman en 'El visitante'

Fecha de estreno: 13 de enero.

Sinopsis: Con un total de 10 episodios y protagonizada por Ben Mendelsohn y Cynthia Erivo, encargados de interpretar al detective Ralph Anderson y la investigadora Holly Gibney, 'El visitante' se trata de un thriller basado en la novela de Stephen King. La historia gira en torno a la investigación de la muerte de Frankie Peterson, un niño de 11 años, que ha sido asesinado en un aparente pacífico pueblo. Los hechos van cobrando tintes sobrenaturales a medida que los dos agentes al frente van destapando unas imprevistas intrigas. Jason Bateman, Bill Camp y Mare Winningham son algunos de los rostros que completan el reparto.

3 'Avenue 5'

Hugh Laurie en 'Avenue 5'

Fecha de estreno: 20 de enero.

Sinopsis: Hugh Laurie regresa a la pequeña pantalla con un papel protagonista gracias a 'Avenue 5'. Esta nueva ficción está ambientada cuarenta años en el futuro y la historia transcurre en una nave espacial recreativa que lleva consigo a un grupo de turistas deseosos de disfrutar de las maravillas que ofrece el sistema solar. Laurie será en el responsable de interpretar a Ryan Clark, el capitán del crucero turístico galáctico. El reparto lo completan actores y actrices como Josh Gad, Zach Woods, Suzy Nakamura, Rebecca Front, Leonora Crichlow, Himesh Patel y Nikki Amuka-Bird.

4 'Run'

Domhnall Gleeson protagoniza 'Run'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: La directora, guionista y actriz Phoebe Waller-Bridge es la creadora de 'Run', ficción que también protagoniza junto a Domhnall Gleeson. Catalogada como comedia romántica con algunos aspectos típicos del thriller, la serie narra la historia de unos examantes que cuando tan solo eran unos adolescentes realizaron un pacto de cara al futuro. Dicho acuerdo consistía en que si alguna vez alguno de los dos necesitaba la ayuda del otro o estaba en una situación vital de la que quiera escapar, tan solo tenían que enviar un mensaje de texto con la palabra "run" (corre) y escaparían juntos.

5 'La innegable verdad'

Mark Ruffalo en 'Foxcatcher'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Protagonizado por Mark Ruffalo y basado en el best seller homónimo de Wally Lamb, 'La innegable verdad' es un drama formado por seis episodios en el que el actor interpreta a dos hermanos gemelos, Dominick y Thomas Birdsey, que se ven envueltos en un ambicioso relato de traición, sacrificio y perdón. Completan el reparto rostros como Rossie O'Donnel, Kathryn Hahn, Melissa Leo, Juliette Lewis, Imogen Poots y Archie Panjabi. Derek Cianfrance se encarga de la producción, guion y dirección de la serie.

6 'The Undoing'

Nicole Kidman en 'The Undoing'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basado en la obra de Jean Hanff Korelitz, 'The Undoing' se trata de un thriller psicológico compuesto por un total de seis episodios. La trama principal se centra en la historia de Grace Sachs (Nicole Kidman), una terapeuta de éxito casada con un hombre que le adora (Hugh Grant) con el que tiene un niño pequeño que asiste a un importante colegio de la ciudad de Nueva York. Justo cuando va a publicar su libro, esa idílica vida se rompe a raíz de la desaparición de su marido, una extraña muerte y una serie de revelaciones. A partir de ese momento, Grace se ve obligada a comenzar de cero para que a su hijo no le falte de nada.

7 'La conjura contra América'

Zoe Kazan en 'La conjura contra América'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Creada por David Simon y basada en la novela homónima de Philip Roth, 'La conjura contra América' es una miniserie distópica que relata las consecuencias del triunfo del aviador Charles Lindbergh, que consiguió derrotar a Roosevelt en las elecciones presidenciales del año 1940, llevando a los Estados Unidos al fascismo. El punto de vista de una familia judía articula el relato principal, mostrándonos cómo fue la situación política en esa etapa. Los intérpretes Zoe Kazan, Winona Ryder, Morgan Spector, Azhy Robertson y Anthony Boyle son los responsables de dar vida a la familia protagonista.

8 'Industry'

Lena Dunham en 'Girls'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Lena Dunham, protagonista de 'Girls', regresa a HBO como productora y directora de 'Industry'. Esta nueva ficción, formada por ocho capítulos, se trata de un drama que gira en torno al mundo de las finanzas. En concreto, la historia transcurre en Londres y se centrará en un grupo de ambiciosos jóvenes que acaban de graduarse y que harán todo lo posible por hacerse hueco en ese universo. La relación entre ellos estará marcada por la competición por lograr uno de los puestos permanentes de trabajo en un reputado banco de inversión. Además, rápidamente se verán envueltos en un ambiente en el que predominan las drogas, el sexo y el ego.

9 'The Third Day'

Naomi Harris y Jude Law protagonizan 'The Third Day'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Desarrollada junto a Sky y protagonizada por el actor Jude Law y la actriz Naomie Harris, 'The Third Day' narra la historia de Sam, un hombre que es trasladado hasta una misteriosa isla ubicada en la costa británica. Allí se ve obligado a convivir con sus extraños habitantes mientras permanece aislado del mundo exterior. La cultura, los rituales y las costumbres no serán los únicos aspectos que afecten a Sam, pues también tendrá que lidiar con fantasmas del pasado. Así pues, en esta ficción compuesta por seis episodios seremos testigos de cómo el protagonista se ve sumergido en un mundo entre la realidad y la fantasía.

10 'Perry Mason'

Matthew Rhys en 'Perry Mason'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Protagonizada por Matthew Rhys, 'Perry Mason' está ambientada en la ciudad de Los Angeles, en el año 1932, cuando el país se está recuperando de la Gran Depresión y la ciudad está en auge por el petróleo, la industria del cine y los Juegos Olímpicos. Esta época de cambios afecta a todos los habitantes de la ciudad californiana, y la historia se centra en uno de ellos, Perry Mason, del que conoceremos sus orígenes antes de convertirse en el famoso abogado. De hecho, Mason, que por aquel entonces trabajaba como investigador privado, se topará con un caso muy mediático y complicado que podría ser el golpe de suerte que necesitaba desde hace tiempo tras un matrimonio roto y los traumas que arrastra por sus experiencias en el frente en Francia.

NETFLIX

El ritmo de Netflix en la creación de producciones propias no cesa con la llegada del nuevo año, más bien todo lo contrario. La plataforma de vídeo bajo demanda tiene previsto estrenar un gran número de ficciones a lo largo del 2020, además de nuevas temporadas de series como 'La casa de papel', 'Las chicas del cable' o 'La maldición de Hill House'.

11 'Mesías'

Mehdi Dehbi en Mesías

Fecha de estreno: 1 de enero.

Sinopsis: Ambientada en la época actual, protagonizada por Mehdi Dehbi y Michelle Monaghan y creada por Michael Petroni, responsable de películas como "La ladrona de libros" o "El rito", 'Mesías' cuenta la historia de un hombre carismático que ha fundado un movimiento espiritual con el que ha logrado crear cierta agitación social. Esto hace saltar todas las alarmas, motivo por el que Eva Geller, una agente de la CIA, inicia una investigación para tratar de averiguar quién es ese misterioso hombre y poder confirmar si se trata de verdad de una entidad religiosa o si, en cambio, esconde un fraude a gran escala que está haciendo tambalear el orden mundial.

12 'Spinning Out'

Kaya Scodelario en 'Spinning Out'

Fecha de estreno: 1 de enero.

Sinopsis: Protagonizada por Kaya Scodelario, 'Spinning Out' narra la historia de Kat Baker, una patinadora de alto nivel que está a punto de abandonar su prometedora carrera después de sufrir una aparatosa caída durante una competición. La joven decide intentar prolongar su carrera formando un dúo junto a un compañero tan talentoso como rebelde, pero corre el riesgo de exponer un secreto que podría destrozarle la vida. En su camino hacia la realización de su sueño olímpico, Kay y su nuevo compañero se enfrentarán a enormes dificultades tanto dentro como fuera del hielo como lesiones en el cuerpo y en el alma, sacrificios financieros e incluso posibles trastornos mentales.

13 'AJ and the Queen'

RuPaul protagoniza 'AJ and the Queen'

Fecha de estreno: 10 de enero.

Sinopsis: Protagonizada por RuPaul Charles, 'AJ and the Queen' relata la historia de la drag queen Ruby Red, que emprende un viaje de una costa a otra de los Estados Unidos. Su objetivo se basa en una meta personal que consiste en volver a situarse en la cima después de que el que creía que era su gran amor le robara todos sus ahorros que iba a utilizar para retirarse del mundo del espectáculo. Sin embargo, sus planes sufren un pequeño revés cuando se encuentra con una compañía muy especial, el pequeño AJ, un niño de diez años con un humor muy mordaz. Hasta un total de 22 concursantes de 'RuPaul's Drag Race' harán un cameo en la nueva serie de su mentora.

14 'Ragnarok'

Protagonista de 'Ragnarok'

Fecha de estreno: 31 de enero.

Sinopsis: La acción y el misterio serán los protagonistas de 'Ragnarok', una serie ambientada Edda, un pequeño pueblo situado en Noruega. Allí los habitantes comprueban cómo el clima está comenzando a experimentar cambios importantes cuando los inviernos empiezan a ser más calurosos de lo normal y se producen violentas trombas de agua. Si nadie hace nada para evitarlo, todos estos hechos parecen vaticinar el fin del mundo, denominado como "Ragnarok". Sin embargo, Magne, un joven recién llegado al lugar, posee habilidades especiales que le diferencias del resto, lo que podría suponer la clave para frenar el fatal desenlace.

15 'Locke & Key'

Mansión en la que se desarrolla 'Locke & Key'

Fecha de estreno: 7 de febrero.

Sinopsis: Creada por los cómicos Joe Hill y Gabriel Rodríguez y desarrollada por Carlton Cuse y Meredith Avrill, 'Locke & Key' es la historia de tres hermanos que, tras el macabro asesinato de su padre, deciden mudarse a una casa en Massachussetts. Rápidamente descubren que su nuevo hogar alberga un juego de llaves mágicas que proporcionan a los niños diferentes habilidades mágicas. Desafortunadamente, un desagradable viejo demonio también quiere hacerse con esas llaves y no se detendrá ante nada para conseguirlas.

16 'Queen Sono'

Pearl Thusi protagoniza 'Queen Sono'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Protagonizada por la actriz Pearl Thusi, 'Queen Sono' es la primera producción sudafricana de Netflix, Esta nueva historia relata la vida de una cualificada espía de alto nivel y de origen sudafricano que debe lidiar con varios cambios en sus relaciones personales mientras se enfrenta a la misión más peligrosa de su vida. De esta forma, su trabajo en la agencia, en la que su principal objetivo es mejorar la vida de los ciudadanos del continente, se mezcla con su vida personal, dos mundos que confrontan y que obligan a la protagonista a estar atenta a cada movimiento para adaptarse a las circunstancias.

17 'Firefly Lane'

Katherine Heigl y Sarah Chalke

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Katherine Heigl regresa a la pequeña pantalla con un personaje protagónico gracias a 'Firefly Lane', un drama formado por diez episodios y que está basado en la novela homónima escrita por Kristin Hannah que fue publicada en el año 2008. La actriz estará acompañada por la intérprete Sarah Chalke, y ambas se encargarán de dar vida a Tully y Kate, dos mujeres que se conocen desde que son pequeñas y crecen juntas convirtiéndose en inseparables la una de la otra, compartiendo éxitos, fracasos, decepciones y alegrías. Su amistad se ve interrumpida por una traición que provocará que ambas se separen y tomen caminos diferentes.

18 'Ginny & Georgia'

Brianne Howey y Antonia Gentry

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Las actrices Brianne Howey y Antonia Gentry dan vida a Georgia y Ginny, madre e hija que protagonizan la trama principal de esta nueva ficción. Así pues, 'Ginny & Georgia' se centra en la vida de esta joven adolescente que, en ocasiones, siente que es mucho más madura que su treintañera madre. Un cambio de aires después de trasladarse de ciudad provoca que la joven Ginny tenga que hacer frente a nuevas aventuras, sobre todo tras incorporarse a una prestigiosa escuela donde conocerá el amor y nuevas amistades. El reparto se completa con reparto los intérpretes Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter y Raymond Ablack.

19 'Tiny Pretty Things'

Lauren Holly, protagonista de 'Tiny Pretty Things'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: El libro homónimo escrito por Sona Charaipotra y Dhonielle Clayton es la base que fundamenta 'Tiny Pretty Things'. Protagonizada por Lauren Holly, narra el ascenso y la caída de los jóvenes alumnos de la Archer School of Ballet. En concreto, Holly es la responsable de encarnar a Monique, una exbailarina que ahora es directora de una academia que cuenta con bailarines de todo tipo de origen y procedencia que comparten su talento y pasión por la danza, su lealtad a la comunidad y su dedicación. En el centro, la estricta directora ejerce un poder único sobre la escuela y usa sus habilidades oscuras no sólo para defender la institución, sino también para sacar lo mejor de sus estudiantes, independientemente de sus medios.

20 'Vikings: Valhalla'

Jordan Patrick Smith en 'Vikings', la serie original

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Tras el éxito de 'Vikings', emitida a lo largo de seis temporadas en History Channel, la franquicia da el salto a la plataforma de vídeo bajo demanda con un spin-off ambientado un siglo después que la ficción original. De esta manera, en 'Vikings: Valhalla' se explora la vida de otros influyentes vikingos, como Leif Erikson, Freydis, Harald Hardrada o el rey Guillermo I de Inglaterra, descendiente de aquellos pueblos nórdicos. Recurre a la acción visceral como motor narrativo, apoyado sobre los eventos reales que hicieron de la leyenda de los vikingos una de las más épicas y definitorias de las que dieron forma a Europa.

21 'Space Force'

Creador y protagonista de 'Space Force'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Creada por Steve Carell y Greg Daniels y protagonizada por John Malkovich, 'Space Force' es una comedia sobre un grupo de personas de la Tierra encargadas de crear un nuevo cuerpo del ejército en el espacio. En concreto, Malkovich interpretará al doctor Adrian Mallory, el brillante y arrogante asesor científico principal que espera evitar que el espacio exterior se convierta en el próximo campo de batalla internacional. Asimismo, Ben Schwartz, Tawny Newsome y Diana Silvers formarán parte de la serie como regulares, mientras que Jimmy O. Yang y Alex Sparrow tendrán papeles recurrentes.

22 'Inventing Anna'

Julia Garner, protagonista de 'Inventing Anna'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en el artículo de New York Magazine "How Anna Delvey Tricked New York's Party People", 'Inventing Anna' es uno de los proyectos desarrollados por Shonda Rhimes tras su fichaje por la plataforma de streaming. Formada por diez episodios, esta miniserie está protagonizada por Julia Garner, a la que acompañarán en escena Anna Chlumsky, Katie Lowes, Laverne Cox y Alexis Floyd. De este modo, la ficción gira en torno a la investigación desarrollada por una periodista, que sigue de cerca el caso de Anna Delvey, una heredera alemana que se ganó el aprecio y el cariño de la clase alta de Nueva York, pero que en realidad le sirvió para hacerse con una gran suma de dinero acosta de ellos.

23 'Bridgerton'

Julie Andrews protagoniza 'Bridgerton'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Protagonizada por Julie Andrews, 'Bridgerton' es otro de los proyectos elaborados por Shonda Rhimes que verá la luz a lo largo del próximo año. Se trata de una adaptación de las novelas de Julia Quinn, que se ambienta en la alta sociedad londinense donde el lujo, la sensualidad y la competitividad son sus principales características. La ficción navega en los salones más suntuosos y los palacios más aristocráticos, lugares donde reina la lucha por el poder y donde reinan ellos, los ocho hermanos Bridgerton. Entre otros, completan el reparto los intérpretes: Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey y Luke Newton.

24 'Jurassic World: Camp Cretaceous'

'Jurassic World: Camp Cretaceous'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Tras haber asaltado las pantallas de todo el mundo, los dinosaurios de "Jurassic World" se lanzan al streaming con su propia serie dedicada a un público infantil y juvenil. Los eventos de 'Jurassic World: Camp Cretaceous' suceden de forma paralela a los de la película "Jurassic World". El lugar en el que se ambienta es el otro lado de Isla Nublar, y la trama gira en torno a seis adolescentes que han sido escogidos para un campamento de verano en la exótica localización. Sin embargo, los animales no tardan en hacerse con el control de la isla, por lo que los miembros del "Campamento Cretácico" entran en pánico y acaban atrapados y rodeados de dinosaurios. Si quieren sobrevivir, deben usar sus habilidades de campistas así como, sobre todo, apoyarse y confiar los unos en los otros.

25 'Selena: La serie'

Christian Serratos en 'Selena: La serie'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: La actriz Christian Serratos ('The Walking Dead') ha sido la elegida para dar vida a Selena Quintanilla, una de las cantantes, compositoras, modelos, actrices y diseñadoras de moda más laureada de los noventa. Bajo el título de 'Selena: La serie', la ficción recorrerá la vida de esta joven artista mexicana que logró conquistar el panorama musical obteniendo varios galardones como el Premio Grammy en la categoría de mejor álbum de música. Sin embargo, su prometedora carrera se truncó en el año 1995, cuando fue asesinada por la presidenta de su club de fans, un trágico desenlace que contará con una adaptación a la pequeña pantalla.

THE CW

El mundo de los superhéroes y un contenido dirigido, sobre todo, a un público adolescente-juvenil sigue siendo la baza fundamental de 'The CW', que incorporará a su parrilla pocas novedades, donde destaca el spin-off de 'Riverdale'. No obstante, mantendrá algunas de sus ya consolidadas series.

26 'Katy Keene'

Protagonistas de 'Katy Keene'

Fecha de estreno: 6 de febrero.

Sinopsis: 'Riverdale' contará con un spin-off a través de 'Katy Keene', ficción protagonizada por Lucy Hale y que se basa en el personaje homónimo de Archie Comics. Así pues, esta nueva serie seguirá las aventuras y desventuras de la aspirante a diseñadora de moda Katy Keene junto a un grupo de amigos, entre los que se encuentra Josie McCoy (Ashleigh Murray), que acaba de llegar a la ciudad para cumplir su sueño de triunfar en el mundo de la mística. Su mundo está poblado por artistas hambrientos de almas gemelas, entre ellos la misteriosa socialité Pepper Smith (Julia Chan) y el actor Jorge López, y su alter ego drag queen, Ginger (Jonny Beauchamp).

27 'Stargirl'

'Stargirl'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en el personaje de cómic creado por creado por Geoff Johns en el año 1999 y protagonizada por la actriz Brec Bassinger, 'Stargirl' seguirá las vivencias de Courtney Whitmore, una joven inteligente, atlética y amable estudiante de instituto que verá cómo cambia su vida cuando su madre vuelva a casarse y deba convivir con una nueva familia. Durante su lucha para adaptarse a esta nueva vida, descubrirá que su padrastro era amigo de un antiguo superhéroe y será ella misma la que se convierta en Stargirl. Sirviendo de ejemplo, un grupo de jóvenes superhéroes estarán dispuestos a formar una nueva organización en busca de salvar América de las amenazas.

CBS

El drama y la comedia serán los géneros que predominen en el 2020 en CBS. La cadena estadounidense continuará con propuestas que son todo un éxito, pero también incorpora nuevas ficciones, como el esperado spin-off de 'F.B.I.'. Además, se adentra en la comedia familiar.

28 'F.B.I.: Most Wanted'

Protagonistas de 'F.B.I.: Most Wanted'

Fecha de estreno: 7 de enero.

Sinopsis: La ficción 'FBI' contará con un spin-off con el estreno de 'FBI: Most Wanted'. Dick Wolf es el artífice y se encuentra detrás de esta nueva versión protagonizada por los intérpretes Julian McMahon, Alana De La Garza, Keisha Castle-Hughes, Kellan Lutz, Roxy Sternberg y Nathaniel Arcand. La historia narrará las peripecias de los integrantes del escuadrón de la Unidad Especial de Fugitivos, una brigada dedicada a capturar a los criminales más buscados del país, consistiendo gran parte de su labor en el rastreo de estos peligrosos delincuentes.

29 'Tommy'

Protagonistas de 'Tommy'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Edie Falco, Michael Chernus, Adelaide Clemens, David Fierro, Russell G. Jones, Olivia Lucy Phillip y Joseph Lyle Taylor protagonizan 'Tommy', ficción que relata el ascenso al puesto de Jefe de Policía de Los Ángeles de Tommy, una reputada agente. Este logro supone todo un desafío, pues se trata de un mundo dominado por los hombres, sin embargo, Tommy no se amedrentará y mantendrá su inquebrantable personalidad, siempre con el honor y la justicia al frente. Además, su nueva posición de autoridad le otorga una visión privilegiada de las problemáticas sociales y políticas de su ciudad.

30 'Broke'

Elenco de 'Broke'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Creada por Alex Herschlag, 'Broke' es una sitcom que se adentra en los conflictos de clase en Estados Unidos, contraponiendo la vida opulenta de unos pocos con el trabajo duro de quienes no tienen otra opción más que salir adelante. De esta forma, protagonizada por Jaime Camil, Pauley Perrette, Natasha Leggero, Izzy Diaz y el joven Antonio Corbo, cuenta la historia de Jackie, una madre soltera que se ve sorprendida cuando su hermana Elizabeth y su esposo Javier, llegan a su casa pidiéndole ayuda. El matrimonio se ha visto en la absoluta bancarrota después de que el padre de Javier les corta el acceso a su patrimonio financiero, terminando así con su cómoda y lujosa vida.

NBC

La comedia es uno de los géneros que más alegría aporta a NBC, por este motivo, a su oferta actual en la que encontramos sitcoms como 'Brooklyn Nine-Nine', 'Superstore' o 'The Good Place', se suman nuevas ficciones. No obstante, el drama y el thriller también serán algunos de los géneros que veamos en las nuevas incorporaciones.

31 'Zoey's Extraordinary Playlist'

Jane Levy en 'Zoey's Extraordinary Playlist'

Fecha de estreno: 7 de enero.

Sinopsis: La actriz Jane Levy se mete en la piel de Zoey Clarke en 'Zoey's Extraordinary Playlist'. En esta nueva serie conoceremos a una joven programadora informática que busca abrirse camino en la ciudad de San Francisco. Su percepción de la vida cambia después de un suceso inusual que provoca que, de repente, comience a escuchar los deseos, pensamientos y deseos más íntimos de las personas que la rodean. Todo ello ocurre a través de canciones que comienzan a sonar de la nada, incluso es capaz de percibir números musicales completos a su alrededor, aunque el resto de la gente no parece verlo. Completan el elenco: Skylar Astin, Peter Gallagher, John Clarence Stewart, Carmen Cusack, Alex Newell y Mary Steenburgen.

32 'Lincoln Rhyme: Cazando al coleccionista de huesos'

Protagonistas de 'Lincoln Rhyme: Cazando al coleccionista de huesos'

Fecha de estreno: 10 de enero

Sinopsis: Inspirado en la novela "El Coleccionista de Huesos", de Jeffery Deaver, y protagonizada por Russell Hornsby, 'Lincoln' cuenta la historia de Lincoln Rhyme uno de los detectives más destacados de Nueva York que se ve obligado a abandonar las calles cuando cruza su camino con un asesino en serie. La aparición de una joven y dinámica agente, Amelia Sachs, cuyo talento está a la altura del de Rhyme, reaviva el caso y tiene la clave para capturar a este criminal, bautizado como el Coleccionista de Huesos. De esta manera, Lincoln regresa a su puesto, con la esperanza y la convicción de atrapar a su némesis junto a su brillante compañera.

33 'Indebted'

Protagonistas de 'Indebted'

Fecha de estreno: 6 de febrero.

Sinopsis: El momento más anhelado por unos padres llega cuando sus hijos son capaces de valerse por sí solos y están listos para independizarse. Esa hora ha llegado para Dave y Rebecca, los protagonistas de 'Indebted', que por fin van a recuperar sus vidas después de años sumergidos entre pañales, biberones y noches sin dormir. Sin embargo, las cosas toman un giro inesperado cuando los padres de Dave aparecen sin previo aviso, en quiebra y solicitando asilo. Aunque a su hijo no le hace ninguna gracia, la solidaridad y los lazos familiares se imponen, por lo que deja que la pareja se establezca en su casa por un tiempo que acaba por revelarse como indefinido. Adam Pally, Abby Elliott, Steven Weber y Fran Drescher son los protagonistas de esta comedia.

34 'Council of Dads'

Protagonistas de 'Council of Dads'

Fecha de estreno: Marzo de 2020.

Sinopsis: Basada en las memorias reales de Bruce Feiler, tituladas "The Council of Dads: My Daughters, My Illness and the Men Who Could Be Me", 'Council of Dads' relata la historia de Scott, diagnosticado con una enfermedad que puede acabar con su vida. Ante ese futuro incierto, se obsesiona con encontrar entre sus amigos masculinos a la persona que sea la figura paterna que ocupe su vacío en caso de que fallezca, todo ello con el objetivo de que a su familia no le falte de nada. El reparto está formado por Sarah Wayne Callies, Clive Standen, Tom Everett Scott, J. August Richards, Blue Chapman, Emjay Anthony, Michele Weaver, Thalia Tran, Steven Silver y Michael O'Neill.

35 'The Kenan Show'

Protagonistas de 'The Kenan Show'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: El cómico y actor Kenan Thompson protagoniza 'The Kenan Show', una nueva comedia familiar en la que dará rienda suelta a su indudable, encantada y magnética personalidad. En concreto, Kenan se meterá en la piel de un padre que hace todo lo posible por ser el mejor para sus dos adorables hijas, todo ello mientras compagina la vida familiar con la laboral. Al mismo tiempo, tendrá que aguantar las apariciones constantes de su suegro, que no siempre son la influencia más apropiada para las pequeñas. Completan el reparto de esta serie está dirigida y producida por Chris Rock los intérpretes: Punam Patel, Dani Lockett, Dannah Lockett y Andy Garcia.

ABC

Tres nuevas incorporaciones se sumarán a la parrilla televisiva de ABC. La cadena apuesta por tres nuevos productos que se unirán a ficciones que siempre otorgan buenos resultados, como 'The Good Doctor', 'Anatomía de Grey', 'Estación 19', 'Agents of SHIELD', 'Black-ish', 'Modern Family', 'How to Get Away With Murder' o 'The Rokie'.

36 'For Life'

Escena de 'For Life'

Fecha de estreno: 11 de febrero.

Sinopsis: Con un elenco formado por Nicholas Pinnock, Indira Varma, Joy Bryant, Glenn Fleshler, Dorian Missick, Tyla Harris, Mary Stuart Masterson y Boris McGiver, 'For Life' explora las injusticias que rodean al sistema legislativo estadounidense a través de la historia de Aaron, un hombre encarcelado injustamente que decide estudiar Derecho para revocar la sentencia de cadena perpetua que amenaza con privarle de libertad de por vida. Tras sacarse la carrera, comienza a ejercer desde dentro del centro penitenciario, litigando en los casos de algunos de sus compañeros, al mismo tiempo que trata de recuperar la libertad para poder reunirse con su familia.

37 'The Baker and the Beauty'

Víctor Rasuk y Nathalie Kelley en 'The Baker and the Beauty'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en el formato israelí de mismo nombre y protagonizada por Victor Rasuk, Nathalie Kelley y Carlos Gómez, 'The Baker and the Beauty' es una comedia romántica que sigue la vida de Daniel García, un repostero de origen cubano que toma las riendas del negocio familiar, ubicado en Miami. El joven no tiene más remedio que continuar con el legado, pues está sometido a la fuerte influencia de las tradiciones familiares que le impiden hacer su vida por su cuenta. Sin embargo, una noche de fiesta se cruza en su camino Noa Hamilton, una rutilante estrella internacional, conocida por ser un icono de la moda. Su presencia hará que la vida de Daniel cambie por completo.

38 'United We Fall'

Christina Vidal y Will Sasso en 'United We Fall'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Protagonizada por Will Sasso, Christina Vidal, Jane Curtin y Ella Grace Helton, 'United We Fall' es una comedia apta para todos los públicos que gira en torno a las vidas de Jo (Christina Vidal) y Bill (Will Sasso), una pareja con dos hijas que intentan llevar una vida normal. Sin embargo, sus respectivas familias nunca están de acuerdo en la forma que tienen de cuidar de las pequeñas, poniendo en tela de juicio cada una de sus decisiones. Sin ir más lejos, la madre de Bill le mantiene en presión constante, mientras que Jo siempre está bajo la supervisión de su extensa y católica familia latina.

FOX

La cadena FOX sigue apostando por nuevas producciones con el que generar contenido original, incorporando a su parrilla ficciones de todo tipo. Animación, comedia, thriller, drama y hasta un spin-off que amplía el universo creado por '9-1-1' serán las posibilidades que podremos disfrutar gracias a esta cadena.

39 'Deputy'

Stephen Dorf en 'Deputy'

Fecha de estreno: 2 de enero.

Sinopsis: Calificada como drama policial que combina el espíritu de un western clásico con una actitud moderna y una narrativa muy visceral, 'Deputy' narra la historia de Bill Hollister, un hombre que, tras la inesperada muerte del Sheriff del Departamento del Condado de Los Ángeles, se ve obligado a sustituirle por culpa de una regla arcaica establecida en la época del Salvaje Oeste. Obligado a ejercer un trabajo que nunca quiso, Bill se pondrá al frente de un variado equipo, con el que irá aprendiendo a ejercer correctamente su labor al frente del departamento. Stephen Dorff, Yara Martínez, Brian Van Holt, Siena Goines, Bex Taylor-Klaus, Shane Paul McGhie y Mark Moses forman parte del elenco.

40 '9-1-1: Lone Star'

Rob Lowe Ronen Rubinstein en '9-1-1: Lone Star'

Fecha de estreno: 19 de enero.

Sinopsis: El éxito cosechado por '9-1-1' ha sido suficiente para continuar ese mismo universo de la mano de '9-1-1: Lone Star', una nueva ficción protagonizada porRob Lowe y ambientada en Austin (Texas). En esta serie acompañaremos en su día a día a Owen Strand, el único bombero de su estación que sobrevivió al 11S en Nueva York. Tras ese duro golpe tuvo que trabajar y luchar por reconstruir el lugar, sin embargo, años después es trasladado a Texas, ciudad a la que también le acompaña su hijo. Owen se verá obligado a afrontar nuevas situaciones y lidiar con los problemas de la vida familiar, al mismo tiempo que se enfrenta a distintos retos de salvamento en su trabajo.

41 'Outmatched'

Jason Biggs y Maggie Lawson en 'Outmatched'

Fecha de estreno: 23 de enero.

Sinopsis: Calificada como comedia familiar, 'Outmatched' cuenta la historia de Cay y Mike, una pareja de obreros que vive en el sur de Jersey haciendo todo lo posible para sobrevivir y criar a cuatro hijos, tres de los cuales son genios certificados. Para los padres se trata de un gran reto, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno llegó a terminar la educación secundaria y a veces les cuesta entender a sus propios hijos. Jason Biggs y Maggie Lawson encabezan el reparto dando vida a la pareja protagonista, mientras que Connor Kalopsis, Ashley Boettcher, Tisha Campbell-Martin, entre otros, completan el reparto.

42 'Duncanville'

Escena de 'Duncanville'

Fecha de estreno: 16 de febrero.

Sinopsis: La comedia de animación para adultos también tendrá un hueco en la parrilla de FOX gracias a 'Duncanville'. Creada por Amy Poehler, Mike Scully y Julie Scully, relata la historia de una familia en la que el foco de atención se centra en Duncan, un joven de quince años con una rica imaginación, que le ayuda a evadirse de una vida precaria en la que la edad adulta lo acecha mientras tienen que cuidar de sus dos hermanas pequeñas. Además, tiene que convivir con su madre, una oficial de parking que sueña con convertirse en detective y que vive obsesionada con el hecho de evitar que su hijo tome malas decisiones. Mientras que su padre, un fontanero enganchado a Facebook, trata de esforzarse por ser mejor padre de lo que el suyo fue para él.

43 'NeXt'

Protagonista de 'NeXt'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: John Slattery, Fernanda Andrade, Jason Butler Harner, Michael Mosley, Eve Harlow, Aaron Moten, Gerardo Celasco, Elizabeth Cappuccino, Evan Whitten, Olenka Wos Kimball y Dann Fink protagonizan 'NeXt', una ficción cuya trama comienza cuando una de las creaciones de Paul LeBlanc, una potente inteligencia artificial llamada neXt, amenaza a la humanidad. Desesperado por detener lo que podría causar un desastre global, LeBlanc une fuerzas con Shea Salazar, líder de un talentoso y variado grupo de agentes especiales, con el fin de acabar con la inteligencia artificial que empleará sus conocimientos de los seres humanos para reclutar aliados que frenen a su creador a cualquier precio.

44 'Filthy Rich'

Kim Cattrall en 'Filthy Rich'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Kim Cattrall protagoniza 'Filthy Rich', un drama centrado en la vida de Margaret, quien toma el control de la compañía de su familia tras la muerte de su marido en un accidente aéreo. Sin embargo, el testamento de su marido incluye a tres hijos ilegítimos hasta entonces desconocidos, de los que Margaret y sus dos hijos tratarán de deshacerse por cualquier medio, no solo para conservar todo el patrimonio familiar, sino también para evitar que el escándalo manche la reputación de su familia en una comunidad profundamente cristiana. Completan el reparto: Melia Kreiling, Aubrey Dollar, Corey Cott, Benjamin Levy Aguilar, Mark L. Young, Olivia Macklin, Steve Harris y Gerald McRaney.

45 'The Great North'

Jenny Slate y Nick Offerman ponen voz a los protagonistas de 'The Great North'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: De los creadores de 'Bob's Burgers' llega 'The Great North', una nueva comedia animada que sigue las peripecias de la peculiar familia Tobin, residentes en Alaska. Beef es el cabeza de familia, un padre soltero que intenta mantener cerca de él a su hija Judy, especialmente cuando esta comienza a soñar con un futuro mejor. La joven anhela alejarse del barco de pesca familiar para sumergirse de lleno en el "glamuroso" mundo del centro comercial de la localidad.

AMAZON

Poco a poco, la plataforma de vídeo bajo demanda creada por Amazon ha ido consolidándose con la incorporación de contenido propio. En el 2019 ha destacado por producciones como 'The Boys', lo que le ha permitido seguir confiando en un gran número de series nuevas creadas en exclusiva para la plataforma de cara al próximo año.

46 'Star Trek: Picard'

Pie de foto

Fecha de estreno: 23 de enero.

Sinopsis: Ambientada en el año 2399, es decir, veinte años después de los hechos ocurrido en la película "Star Trek: Némesis", 'Star Trek: Picard' gira en torno a la figura de Jean-Luc Picard, el famoso capitán de la aeronave USS Enterprise. De este modo, el personaje interpretado por el actorPatrick Stewart se convierte en el protagonista de esta nueva ficción que llega para ampliar el universo de la franquicia. Gracias a ella podremos conocer más detalles acerca de Picard, que tendrá que abandonar su retiro para volver a entrar en acción y embarcarse en una nueva aventura.

47 'Hunters'

Al Pacino en 'Hunters'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Al Pacino, Logan Lerman y Jerrika Hinton son los principales protagonistas de 'Hunters', los cuales darán vida a Meyer Offerman, Jonah Heidelbaum y MIllie Malone respectivamente. Se trata de una serie dramática ambientada en el año 1977 en Nueva York. Conocidos como los Cazadores, forman un grupo de responsables encargados de destapar a cientos de altos funcionarios nazis que viven entre la gente de a pie y que huyeron de la justicia al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Además, conspiran para crear un Cuarto Reich en el epicentro del mundo occidental, en los Estados Unidos. Con el fin de detener sus planes, el equipo emprende una sangrienta y frenética búsqueda para llevar a los responsables ante la Justicia.

48 'Daisy Jones & The Six'

Riley Keough

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en la novela homónima de Taylor Jenkins Reid, 'Daisy Jones & The Six' tendrá doce episodios y se centrará en el ascenso y la caída de una banda de rock ficticia en la década de los setenta. Nacida en una familia privilegiada pero ignorada por sus egoístas padres, Daisy Jones (Riley Keough) es una cantante y compositora enérgica que madura y alcanza el estrellato en el contexto de la escena musical de Los Ángeles en la década de los setenta. La ficción, que pretende capturar la esencia de la época, tendrá un estilo de falso documental e incluirá entrevistas tras los escenarios de la banda.

49 'The Expatriates'

Nicole Kidman produce 'The Expatrietes'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en la novela de Janice Y.K. Sotavento y con el telón de fondo de la ciudad vertical de Hong Kong, 'The Expatriates' es una serie dramática que explorará la vibrante vida de una comunidad de expatriados muy unida donde se celebra la riqueza, las amistades son intensas, aunque deliberadamente temporales, y las vidas personales, las muertes y los matrimonios se muestran públicamente, y después se cuentan con regocijo. Entre sus protagonistas se encuentran Margaret, una arquitecta estadounidense de renombre mundial; Mercy, una graduada universitaria coreano-estadounidense con un pasado cuestionable; y Hilary, una expatriada británica, entre otros.

50 'THEM: Covenant'

Ashley Thomas y Deborah Ayorinde

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Protagonizada por Deborah Ayorinde y Ashley Thomas y con la presencia del español Javier Botet, 'THEM: Covenant' estará ambientada en 1953 y narrará la historia de Alfred y Lucky Emory, una pareja de color, que deciden trasladar a su familia de Carolina del Norte a un barrio de Los Ángeles completamente blanco. La casa de la familia, situada en una calle aparentemente idílica y bordeada de árboles, se convierte en la zona cero de fuerzas malévolas, tanto reales como sobrenaturales.

51 'Upload'

Robbie Amell y Andy Allo

Fecha de estreno: Pendiente.

Creada por Greg Daniels, 'Upload es una sátira romántica con toques de ciencia ficción formada por diez episodios. Estará ambientada en un futuro no muy lejano, concretamente en 2033, un tiempo en el que la gente que está a punto de morir puede "subirse" a una vida virtual de su elección. Nora (Andy Allo) es una chica secretamente romántica nacida en Brooklyn que trabaja en el servicio al cliente de un lujoso entorno de realidad virtual. Cuando se estrella el coche autónomo de Nathan (Robbie Amell), el guapo chico fiestero de Los Ángeles, su novia le sube permanentemente al mundo virtual de Nora.

52 'Invincible'

Imagen del cómic "Invincible"

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en los cómics homónimos de Robert Kirkman, 'Invincible' es una serie de animación que narra la historia de Mark Grayson, un adolescente de 17 años de lo más normal excepto por el hecho de que su padre, Nolan Grayson, es Omni-Man, el superhéroe más poderoso del planeta y que forma parte del grupo The Guardians of the Globe. Pero la vida de Mark cambia radicalmente cuando empieza a desarrollar sus poderes y a formar su propio grupo, el Teen Team, junto a otros chavales con habilidades especiales como Robot, Rex Splode, Dupli-Kate y Atom Eve.

53 'El presidente'

Andrés Parra protagoniza 'El presidente'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Andrés Parra, Paulina Gaitán y Karla Souza protagonizan 'El presidente', una ficción formada por ocho episodios de una hora de duración aproximadamente. Está inspirada en los personajes y acontecimientos que dieron forma al escándalo de corrupción "FIFA Gate" en el año 2015. En concreto, en esta nueva ficción seguiremos la historia de Jadue (Parra), un presidente de un pequeño club de fútbol chileno que surgió de la nada acabar convirtiéndose en una pieza clave dentro de una conspiración de soborno de 150 millones de dólares a manos del presidente de la asociación argentina de fútbol, Julio Grondona.

54 'La rueda del tiempo'

Rosamund Pike

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en la saga de novelas de Robert Jordan y protagonizada por Rosamund Pike, 'La rueda del tiempo', sigue la vida de Moiraine, un miembro de una organización muy poderosa de mujeres canalizadoras de magia llamadas "Aes Sedai", quién encabeza un grupo de cinco personas jóvenes después de un ataque de las fuerzas oscuras. De entre estos cinco, la mujer creerá que uno de ellos puede ser la reencarnación del Dragón, un héroe ancestral y muy poderoso que tiene el poder de salvar o destruir el mundo. Completan el reparto: Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Zoë Robins, Barney Harris, Madeleine Madden, Daniel Henney y el español Álvaro Morte.

DISNEY+

2020 es el año en el que por fin podremos disfrutar en España de Disney+. La plataforma de la aclamada compañía ya comenzó a funcionar en países como Estados Unidos a finales de 2019. Desde entonces ha lanzado nuevas producciones como 'The Mandalorian' o 'High School Musical: The Musical: The Series', a las que se unirán ficciones como la esperada primera serie del universo Marvel.

55 'Diary of a Female President'

Protagonistas de 'Diary of a Female President'

Fecha de estreno: 17 de enero.

Sinopsis: Protagonizada por la joven Tess Romero, 'Diary of a Female President' narra la historia de Elena, una joven de doce años de origen cubano-estadounidense que sueña con convertirse en la presidenta de los Estados Unidos. Sin embargo, hasta alcanzar esa meta tendrá que sobrevivir a la escuela secundaria. La joven estará acompañada por Bobby, su hermano mayor (Charlie Bushnell); su madre, Gabi (Selenis Leyva); y la pareja y compañero de trabajo de su madre, Sam (Michael Weaver). Asimismo, la actriz Gina Rodríguez se encargará de interpretar a Elena en las escenas en las que aparece en el futuro como una mujer adulta.

56 'Falcon and the Winter Soldier'

Protagonistas de 'Falcon and the Winter Soldier'

Fecha de estreno: Otoño.

Sinopsis: La primera serie de Marvel que llega a la plataforma se trata de 'The Falcon and The Winter Soldier', ficción que girará en torno a los dos personajes que dan nombre a la serie y que están protagonizados por los actores originales de las películas. De esta forma, podremos ver a Sebastian Stan interpretando a Bucky Barnes/Soldado de Invierno y a Anthony Mackie como Sam Wilson/Falcon. Asimismo, Daniel Bruhl volverá a interpretar al Barón Zemo. Por su parte, Emily VanCamp como se meterá en la piel de Sharon Carter. Además, tendremos a un nuevo personaje conocido como John Walker, al que dará vida el actor Wyatt Russell.

57 'Monsters at Work'

Protagonistas de 'Monsters at Work'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: La aclamada película "Monstruos S.A." tendrá su propia secuela gracias a 'Monsters at Work'. En esta nueva serie de animación, que comenzará seis meses después del largometraje original, conoceremos a Tylor Tuskmon, un joven mecánico que trabaja en la compañía y que sueña con ascender para seguir los pasos de sus ídolos Mike y Sulley. La ficción contará con las voces originales de John Goodman y Billy Crystal, Mike y Sulley, respectivamente. Por lo tanto, aunque la pareja de monstruos no sean los protagonistas, tendrán varias apariciones durante la serie.

Apple TV+

Aunque se trata de una de las plataformas más recientes, Apple TV+ quiere demostrar que tiene productos de calidad para hacer frente a la fuerte competencia ya consolidada. Desde su estreno, ha presentado ficciones como 'The Morning Show', pero la compañía creada por Steve Jobs quiere seguir creciendo y, para ello, prepara diversas producciones para los meses venideros.

58 'Little America'

Escena de 'Little America'

Fecha de estreno: 17 de enero.

Sinopsis: Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon explorarán los temas relacionados con la inmigración en la nueva ficción titulada 'Little America'. Formada por ocho episodios, se trata de una antología, por lo que cada capítulo mostrará una historia diferente sobre la vida de varios inmigrantes en diferentes puntos de Norteamérica, experiencias reales que han sido publicadas en Epic Magazine. Mediante esta ficción buscan ir más allá de lo que vemos en las noticias para acercarse a la realidad de cada una de esas vivencias, mostrando el lado más tierno, emotivo, divertido e inspirador de sus protagonistas, personas que llegaron al país en busca de oportunidades.

59 'Fundation'

Jared Harris y Lee Pace, fichajes de 'Foundation'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en la colección de libros de ciencia ficción homónima creada por Isaac Asimov, 'Foundation' narra la historia épica de una banda de exiliados que descubre que la única forma de salvar su Impero Galáctico es desafiándolo. De este modo, la saga aborda la primera y reñida expansión humana por la Galaxia mediante la colonización de los primeros mundos espaciales y la lucha de éstos con la Tierra pro el predominio galáctico. Jared Harris interpretará a Hari Seldon, un genio matemático que predice la desaparición del Imperio y que gracias a la psicohistoria encuentra el tiempo y el lugar adecuado para iniciar una nueva sociedad, mientras que Lee Pace será Brother Day, el actual Emperador de la Galaxia.

60 'Defending Jacob'

Chris Evans, protagonista de 'Defending Jacob'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: El actor Chris Evans ha sido el elegido para protagonizar 'Defending Jacob', un drama creado por Mark Bomback y dirigido por Morten Tyldum. Formado por ocho episodios que seguirá la historia de Andy Barber, un padre que descubre que su hijo de 14 años es sospechoso de haber asesinado a su compañero de clase. Jaeden Lieberher y Michelle Dockery interpretarán los papeles del hijo y la mujer del personaje encarnado por Evans.

61 'Little Voice'

J.J. Abrams y Sara Bareilles

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: El aclamado cineasta J.J. Abrams es el responsable de 'Little Voice', una serie de diez episodios que ha desarrollado junto a la cantante Sara Bareilles. Esta ficción será una mezcla de drama y comedia, y mostrará la vida de varios jóvenes de Nueva York que luchan por hacerse un hueco en el mundo de la música en los años 20. En concreto, la trama principal se centrará en el viaje de una mujer que va descubriendo poco a poco su voz. Entre los protagonistas encontramos a Brittany OGrady, Shalini Bathina, Colton Ryan, Sean Teale, Samrat Chakrabarti, Gopal Divan, Sakina Jaffrey y Emma Hong.

62 'Amazing Stories'

Steven Spielberg en la presentación de Apple TV+

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en 'Cuentos asombrosos', la serie de televisión estadounidense que dirigió Steven Spielberg entre 1985 y 1987, 'Amazing Stories' se presenta como una antología que gira en torno a la exploración de las maravillas del mundo desde el punto de vista de cineastas y escritores contemporáneos como el propio Spielberg, Edward Kitsis, Adam Horowitz, Darryl Frank o Justin Falvey. El terror, la ciencia ficción y la fantasía serán los géneros que predominen en los episodios de esta nueva producción.