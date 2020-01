Topacio Fresh: "Me tiraron dos bombas y me dijeron que por mi culpa se iba a ocasionar el holocausto"

La undécima edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' ha llegado a su final con la victoria de María José Cantudo en una noche en la que Topacio Fresh no solo fue la anfitriona, sino que también fue la protagonista con una impresionante anécdota que sorprendió al resto de comensales. Todo comenzó cuando Cantudo le preguntó cómo empezó a ser galerista.

Topacio Fresh, en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet edition'

Topacio, que lleva años al frente de la Fresh Gallery, explicó que todo comenzó porque "quería estar al lado de los artistas, sin serlo yo", entonces pensó: "Venga, pues soy galerista, ayudando a la gente que empieza". Y cenando en su casa vio una gran fotografía que tiene mucha importancia y que estuvo expuesta en la galería: "Es una representación de La Piedad", con Alaska y Mario Vaquerizo.

"Por ese cuadro me pusieron dos cócteles molotov. Me tiraron dos bombas", contaba Fresh ante la mirada de sus invitados. "Inauguraba la exposición un jueves. El viernes por la mañana abrieron la ventana, tiraron dos cócteles y la galería se incendió. Automáticamente llegan 1.000 cartas a la galería diciendo: 'Por culpa de usted se va a ocasionar el holocausto'", recordaba la celebrity, añadiendo que "se sintieron ofendidos por esa imagen y me dijeron que si no la quitaba me quemaban la puta galería".

Así conoció a Alaska y Mario

Suso Álvarez quiso saber cómo conoció Topacio a Alaska y Mario, y esta lo contó con todo lujo de detalles: "Yo salí a bailar a una discoteca. Mario me vio y me dijo: 'Tú vas a ser familia mía para siempre'. Pensaba que lo decía en broma, pero le dejé mi teléfono y al día siguiente me llamó para un bolo de Olvido que iba a hacer en televisión. Era 'Crónicas marcianas'. Al hablar de la artista, Enrique San Francisco también quiso recordar su experiencia con ella en televisión: "Hacíamos un matrimonio en 'La bola de cristal'. Hace 35 o 40 años. ¿La experiencia? Bien, bien. A mí me parecía rara".